如何愈老愈快樂？中年大清理：重新想像未來樣貌，事先準備

走到中年，彷彿一切都同時出了錯。所有的不如預期讓我們忘了，我們還有機會選擇。 未來的路，比想像的長遠，如何有意識的重新規劃？成長與變老可以同時發生，開啟新人生的智慧。（編按）

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書名：《中年的選擇》 作者：奇普．康利 出版社：天下雜誌 出版時間：2024年11月27日

文／奇普．康利

兩種中年人生

我盯著天花板，再度上演舊金山夜未眠，我知道，我明天必須再打一次相同的仗，而且會更慘更累。

「我到底哪裡有問題？！」這個問題在45歲左右開始一直陰魂不散的跟著我。我痛恨我的生活，一部分的原因是生活正在分崩離析。但我把生活的碎片當成救命的浮木一般，緊緊抓住。

更糟的是，我感到全然的孤立無援，就像一個離鄉背景的傻瓜。

人到中年，會開始擔心人生可能不會像自己所期待的那樣發展。我們或許會覺得機會不再來，或覺得自己的渴望可能無法實現。或是覺得我們背叛了自己，沒有活出自己想要的人生。我們看著鏡中的自己，覺得非常陌生。

不過，當我們把中年視為一個轉化的機會，我們心裡某個深刻美好的東西會開始覺醒。對我而言，中年這個人生階段有兩個版本：先上演很糟的版本，然後才上演很棒的版本。人生真的是愈陳愈香。

英文「中年」（midlife）一詞最早出現在1818年，但一直要到1960年代中期，它才成為流行文化的語彙，而且它比較不像是一種生活狀態，而像是一種特質。沒錯，在二十世紀，中年確實有一些標誌，像是更年期、空巢期、父母離世、慶祝在職二十五週年。不過，中年往往也意味著覺得卡關、乏善可陳與不滿足。因此，它幾乎總是被視為一種痛苦……，以及做出瘋狂與自私行為的爛藉口。

有哪個人生階段會像中年一樣，與「危機」黏緊緊（危機的定義是「充滿困難、麻煩或危險的時期」）？「中年危機」聽起來很老套，對嗎？不過，有趣的是，「危機」（crisis）一字源自希臘文krinein，意思是「根據判斷做出決定」。換句話說，我們對自己的人生擁有主導權。這使得中年這個品牌給了我們一種不同的感覺，不是嗎？或許，中年並非「發生在你身上」的人生階段，而是「為你而發生」的人生階段，這個階段解鎖了一大票截然不同的選項。哇，我突然覺得前方一片光明！

耶魯大學的貝卡．雷維（Becca Levy）博士指出，當我們對老化的認知從負面轉為正面，我們的健康情況也會跟著改善，包括更平衡的生活、更願意嘗試新事物、更高的認知功能、更滿意的性生活，以及其他種種好處。

雷維也指出，當我們改變對老化的看法，我們的壽命會延長七年半。驚人的是，這比我們在50歲戒菸或是開始運動所延長的壽命更長。用新的眼光看變老這件事，可以為健康帶來許多好處，我們的政府怎麼從來不宣導這個觀念？

中年人生就像蝶蛹

這個世界上的百歲人瑞愈來愈多，因此我認為可以把中年定義為35～75歲（有愈來愈多的社會學家有相同的看法）。如同青春期是童年與成年之間的過渡，或許中年的角色之一，是作為成年與老年之間的過渡。

無論人們對中年的定義是幾歲，對許多人來說，人生五十才開始。在那之前的人生只不過是彩排而已。

幸好，我們可以在字典裡找到一個對中年比較正面的描述。你如果用字典查C開頭的字，你會找到chrysalis這個字，意思是「過渡型態」。當一隻毛毛蟲成熟時，牠會用少許絲線把自己固定在一個細枝上，然後形成一個蝶蛹。在蝶蛹的保護之下，蛻變的魔法開始發生。這個過程雖然有點暗、有點黏糊糊的，而且必須獨自經歷，但這是一種轉化，而非危機。然後，我們知道，毛毛蟲蛻變之後，會變成一隻翩翩起舞的美麗蝴蝶。

假如你順從蝶蛹的呼喚，那代表你必須停止不斷積聚的動作（就像毛毛蟲不停的吃葉子），那代表你必須放下年輕時代的思維、習慣、身分認同、故事與決定，因為那些已經無法反映我們是怎樣的人，或是我們注定要成為的人。據報導，搖滾音樂家大衛．鮑伊（David Bowie）離世之前曾說，「變老是一個美妙的過程，使你成為你注定要成為的人。」

中年是內省的好時機，是從靜止走向自由的旅程。如果我們的中年人生召喚是「變成蝴蝶」，那麼我們就必須超越毛毛蟲的階段。

毛毛蟲吃葉子，蝶蛹轉化，蝴蝶授粉。剛進入中年時，我們所積聚的東西大多會消失，然後準備好要轉化，並且在50歲之後，將我們的智慧傳授給這個世界。

尋找中年人生中庭

壽命變長不是我們的老年延長，而是中年拉長了。中年人生的長度增加了，就像我們的腰圍尺寸。貝特森拿房子作比喻，中年人生不是在你家後院加蓋幾個房間，而是把「中年人生中庭」的概念引進你的家。

創造中年人生中庭指的是，改變整個房子或是我們餘生的藍圖。這意味我們要把家裡的牆移位，在生命的中心位置創造一個充滿新鮮空氣和陽光的中庭。有些人預估，出生在已開發國家的孩子有半數會活到100歲。因此，我們應該開始重新建構社會的生命藍圖，創造一個空間讓人們反思，要如何有意識的規劃成年人生的下半場。

一百多年前，心理學家卡爾．榮格（Carl Jung）曾問，「這個世界上有沒有讓40歲的人去就讀的大學？那些大學可以幫助他們為接下來的人生與人生的各種要求做好準備，就像一般的大學可以幫助年輕人認識這個世界一樣。」

過去幾年來，我有幸能與數千名來到現代長老學院的中年人密切合作，他們的年齡範圍從28～88歲（平均年齡是54歲），他們想要重新想像自己的樣貌，以及重新找到自己的人生目標：創造有深度、有意義的長壽人生。

我要如何愈老愈快樂？

社會告訴我們，中年代表我們踏上了充滿疾病、衰殘與孤寂的漫長旅程，朝著死亡邁進。但U形幸福研究（我們將在第4章詳述）告訴我們，成年之後，我們的人生滿意度會先向下坡走，在45～50歲之間到達谷底，然後人生會在50、60、70歲的階段變得愈來愈好、愈來愈幸福，許多人的情況甚至延續到80、90歲。

我希望本書能幫助你清楚看見，人生中間階段的旅程是你這一生轉變最大的時期。你可以用這本書來引導你，學習不僅愛上中年人生，也愛上中年的自己。

你或許會發現，你對某些章節比較有共鳴，像是「我的身體不再定義我，使我如釋重負」（第2章）、「我投資社交健康」（第4章）、「我學會改編我的人生劇本」（第8章），或是「我歡喜的跳下人生跑步機」（第9章）。你不一定要按照先後順序閱讀。你體驗本書（以及人生）的旅程，完全由你來定義。不過，我希望你能花一點時間，思索各章當中的提問。把那些提問當作體驗專屬於你的成長工作坊的機會。

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