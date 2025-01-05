停止餵養焦慮，改善5種習慣找回生活動力

文／段美茹

停止餵養焦慮

書名：《如果焦慮是隻貓》 作者：段美茹 出版社：時報文化 出版時間：2024年12月20日

焦慮為什麼會變得愈來愈嚴重？消除焦慮，首先要停止餵養焦慮。

適度的焦慮是我們前進的動力，但問題在於，一旦焦慮形成，很多人會不自覺地為其注入養分，直到這隻焦慮貓愈來愈胖，開始騎到主人頭上作威作福，我們才意識到焦慮的嚴重性。

與動物有了食物才能生存一樣，焦慮也需要養分才能夠持續生長。所以，想要消除和控制焦慮，就要學會停止餵養焦慮。

那麼，我們靠什麼餵養了焦慮呢？答案是內心的恐懼、自卑、失望、憤怒和疲憊。這些都是令焦慮貓垂涎三尺的「美食」。

以父母送孩子上學為例，有時候孩子晚了一些，喜歡餵養焦慮的父母會有什麼樣的反應呢？

他們會迅速在腦海裡幻想出一個故事，在這個故事裡，孩子的拖拖拉拉成了一種長期行為，未來也會如此，需要父母不斷催促，這種想像讓他們焦慮不安。

在他們的內心世界裡，當下的情緒和情境被無限放大，焦慮值也迅速膨脹。即使當時父母沒有對孩子表現出來，但他們內心卻承受了巨大的焦慮情緒。

從這裡可以觀察到，喜歡餵養焦慮的人，思維具有明顯的「未來傾向」，無法活在當下。這種思維模式更容易讓他們受到焦慮的侵擾，影響生活品質。

除此之外，以下幾種常見的行為也是餵養焦慮的表現：

一、喜歡自我批評

比如，當你在某次競爭中落選，你會為此責怪自己，認為自己沒有達到內心的預期。但你忽略了一個重要的事實，在眾多優秀的候選人中，一次獲選也可能是基於能力之外的因素，如運氣、時機等。

所以，當我們的努力沒有獲得預想的結果時，大多數時候可能都不是你的錯。過度的自我批評不僅無益於解決問題，反而會餵養焦慮，讓我們做事時更為困難。試著以寬容理解的心態看待自己不完美的一面，從中汲取教訓，更好地前行。

二、對一切都感到焦慮

喜歡餵養焦慮的人總是對「一切」都感到焦慮。他們習慣將問題堆積、累積在一起後，進行模糊化處理，這種處理方式致使問題愈積愈多，內心也愈來愈焦慮。

對此，我們需要明白，生活本就喜歡在我們感到平靜的時候，給人以更多的挑戰，這是生活的常態。接受這一事實後，我們要做的就是積極行動。將問題逐一羅列，從最容易引發焦慮的問題入手，將大問題拆解成小問題，這樣不僅能夠幫助我們快速解決問題，每解決一個小問題，還能夠給人帶來一點兒成就感，從而有效減輕焦慮。

三、愛往最壞的情況思考

這是最常見的一種餵養焦慮的思考模式，人們常常對其他可能發生的積極場景視若無睹，而不自覺地擔憂、關注可能發生的最壞結果。哪怕在旁人看來，這種最壞結果發生的概率非常低，甚至永遠都不會發生，但他們依然會陷入焦慮的漩渦。

要知道，很多你認為迫在眉睫、無可避免的事，其實不過是我們大腦的過度想像，並非真正的威脅。

因此，與其擔心未知的結果，不如行動起來，制定一些合理的預防措施，幫助我們轉移注意力，將關注點放在那些我們可以掌控的事情上。

四、將自我價值建立在成功水準上

那些容易焦慮的人，常常錯誤地認為自己的價值是基於自己的成功程度，彷彿只有不斷追求成功，才能夠證明自我價值。他們像倉鼠一樣，在輪子上無休止地奔跑，追逐一個又一個目標。而每一次的成功或者失敗，都會對他們自我價值的認知造成極大的震盪，焦慮程度也會暴增。

將自我價值和成功綑綁在一起，本身就是在餵養焦慮。

人的價值並非取決於外在的容貌、學歷、體魄或收入等，而是源於我們身為人的本質。人性中，最為關鍵且不容忽視的部分，便是自我價值。

追求學位、想要升職加薪並沒有錯，努力也是自我成長的一部分，但不應該將它們看作衡量自我價值的唯一標準。只有正視自我價值的存在意義，才能夠真正超越焦慮，化解焦慮。

五、很難做出決定

愛餵養焦慮的人，在面對需要做出決策的事情時，常常感覺舉步維艱。在他們眼裡，決策好似最終局，一旦做出，就不可逆轉，沒有退路可言。對決策後果的擔憂，讓他們難以邁出前行的步伐。

事實上，很多決定都是可逆的。對這份工作不滿意，你可以換下一份工作；對這個房子不滿意，你可以尋找下一個更好的住處；和朋友、伴侶的價值觀不同，那就代表對方不適合你，你可以瀟灑地離開，尋找和你契合的夥伴。

當然，每一個決定的背後都伴隨著責任和潛在後果，但這不是我們逃避決策的藉口。拒絕做出決策和做出錯誤的決策，兩者帶來的後果一樣令人難以承受。所以，與其焦慮後果，不如多花點時間收集資訊，通過充分的資訊來幫助自己做出明智的決定。同時提醒自己，無論面對怎樣的岔路口，我們都有改變方向的能力和機會，這樣可以幫助我們減輕心理壓力，而不是強迫自己做出一個「完美」的決定。

總之，想要有效預防焦慮症，就必須在日常生活中調整自己的思維模式，養成積極的生活方式。避免長時間久坐，適當增加運動時間，聽聽音樂。只要我們不再主動餵養焦慮，就可以將其控制在適度的範圍內，降低焦慮對我們生活的影響，擁抱更平和、更健康的自己。

●本文摘選自時報出版之《如果焦慮是隻貓：帶你擺脫情緒內耗，安撫內心的焦慮貓》。