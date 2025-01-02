想達成工作與生活平衡嗎？提高自我覺察能力，不再原地踏步

文／木蔵Shafe君子、荻野淳也、正念領導力機構

獻給工作與生活失衡的你

書名：《一筆一劃，減壓正念筆記》 作者：木蔵Shafe君子等 出版社：木馬文化 出版時間：2023年2月1日

在日復一日的生活中，想必有很多人為了無法在工作與生活取得平衡而煩惱。相信其中也有人雖然憧憬精緻、有質感的生活，重心卻完全放在工作上。「明知生活已經失衡，但就是改變不了……」

或許確實有些強人所難，但這個情況下，當事人反而該採取最困難的行動。也就是立刻停下腳步。當你感到「生活可能已經失衡」時，代表應當立刻按下暫停鍵的警訊出現了。首先，試著稍微暫停腳步。給自己多一點喘息的空間，讓今天不要像昨天那樣神經緊繃到幾乎窒息。先從這樣的狀態重新檢視工作與生活的平衡。

正在煩惱工作和生活失衡的人，也許連面對這本正念筆記都需要勇氣。但是，你應該已經發現，其實撥一點時間與精力寫正念筆記也無妨。我們的身心無法永遠維持同樣的狀態，而是時常擺盪不定。正因為如此，所以值得每天撥一點時間持續注意自己的狀態。覺得總是諸事不順時，不妨邊修正軌道邊調整工作與生活的平衡吧！

提高後設認知的能力

如果你內心出現「想要按下暫停鍵卻停不下來」的想法時，很可能就是我在PART2當中說的，因為憂慮「無法預見的未來」而感到不安。感到不安是人之常情。而過度思考這樣的不安，就會更加令自己不敢暫停片刻。因此我建議提高後設認知（metacognition）能力。

這裡說的後設認知，是指嘗試去認識（認知）自己是如何面對眼前的人事物的。原本心情每天就處在毫無餘裕的不安狀態下，或許會認定自己無法改變這種狀態，或是害怕改變所以持續保持現狀。為了認清這種困境，我們應該試著停下腳步，提高後設認知能力。正念書寫是提高後設認知能力的一個有效方法。

例如，試著記錄三天的行動及情緒，讓你在物理、心理層面，與所寫下來的文字保持距離，這麼一來，更容易站在客觀角度俯瞰自己，因而發現過去不曾注意到的地方。

當工作與生活失衡時，身邊的家人或友人、同事應該會告訴你：「你的工作與生活失衡了喲！」或「你是否該重新檢視一下自己的生活？」然而出乎意料的，即使身旁有人提醒，我們通常都置若罔聞。要能真正痛下決心醒悟「的確不改變不行」，必須自己去覺察。只需以這樣的心態去面對正念筆記，你就已經跨出一大步。

總是在原地踏步，是大腦的本能作祟

如果毫不思考只是重複做同樣的事情，思考模式也會僵化，以同樣的思維在原地踏步。

「今天也快累死了。」

「要是當時我沒那麼說就好了！」

「真希望體重能再多減幾公斤。」

就如同我說過的，在同一件事情上陷入同樣的思維，稱為反芻思考。人類大腦的神經迴路，越使用就越容易形成慣性，同樣的思維不斷地循著同樣路徑打轉。如果放任不管，就會在原地踏步。

打個比方來說，思考就像開車兜風。反芻思考就是即使已經開車開得很累，窗外景致也不佳，卻因為慣性而依然行駛「既定路線」。但若是能處於正念狀態，就能離開既定路線，選擇行駛在其他道路上。透過正念書寫，意會到「咦？這個問題這麼思考或許比較好」，就能開始探索新的道路或目的地。

當你在意世人及旁人的眼光時

此外，有時我們會因為在意世人或周遭的眼光，以致在原地徘徊，不敢採取行動。在過去，人通常在能被社會接納的情況下維生。不融入社會群體就難以存活，是根深柢固的觀念。然而，這只是農業社會必要的思維。在個人獨特性更受尊重的現代社會，這樣的觀念反而是一種阻撓。

話雖這麼說，有些觀念並不因時代更迭而產生變化。承受「必須符合周遭對我的期待」的壓力，在討論情緒問題之前，你得先了解原本就會有這樣的壓力。這樣的壓力並不等於你想做的事，也不會為你帶來真正的幸福。不過，只要充分理解壓力形成的原因，相信你的心情就能變得輕鬆。

即使覺得「必須符合周遭對我的期待」，如果能時常想起「這是基於本能產生的思維，我並不是絕對必須符合這樣的期待」，這個本能就能漸漸失去對你的影響力。

同時，我認為不妨想想那些你認為傑出的人。請你想想那些能夠不斷成長，活出自我的人，再想想「如果換作是我的話……」。

聆聽「內心的聲音」

陷入迷惘的人時常會問：「我該怎麼做才好？」期望找出一條正確的道路。然而，世上從來不存在所謂正確的道路。你應走的道路只有靠你自己發現，不可能由別人來指引你。

為了探尋屬於你的道路，試著去培養好奇心。好奇心將能成為你在大霧中前進時，為你指引方向的羅盤。心想「希望試試看」，然後實際去嘗試，你的獨特性就會顯現。

在進行正念書寫時，你一定能看見自己的獨特性。你「喜愛的事物」屬於你個人所有，絕對沒有人可以否定，因為那是你的自由。能夠注意這個事實，並且重視它，你就能取得工作與生活的平衡，做你自己。只屬於你的「內心的聲音」，此刻是否也充滿好奇心，正伺機而動呢？

●本文摘選自木馬文化出版之《一筆一劃，減壓正念筆記：每天5分鐘，消除煩躁、走出迷惘、重獲自信，找回真實自我的書寫魔法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！