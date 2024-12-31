不想做的事，可以「明天再說」嗎？心理師：別落入拖延陷阱

文／舒婭

明天再說：不要對未來的自己期望過高

書名：《為什麼事情做不完，你還在滑手機？》 作者：舒婭 出版社：時報出版 出版時間：2022年7月19日

現在，每開始一項新任務之前，我都會根據截稿日期核算一下每日的工作量，盡可能地做到均攤。這樣做的目的是保持一個穩定的節奏，以此來確保輸出內容的品質前後如一。如果不能從一開始就進入狀態，誤以為時間很充裕，陷入病態的悠閒中，代價會很慘重。

我有過這樣的親身體驗：當時我還在公司上班，剛剛結束一個難度較大的項目，本想著能暫時鬆一口氣，沒想到來了一個緊急任務。上司也是出於信任，將這個任務交給了我。可是，看過新選題的要求之後，我的心情跌到了谷底，一股厭煩之感湧了上來。

如果是現在的我遇到上述情況，會選擇如實向上司說明自己的狀態──我需要緩衝，能不能交給其他同事？或者，能不能晚幾天再開始？可是，當時我的認知和處理問題的經驗不足，就硬著頭皮接下來了。

面對心生厭煩的任務，我能立刻投入行動嗎？無疑，難度太大。那一刻，我內心的真實寫照是這樣的：「真煩，不能讓人喘口氣嗎？好在，時間還算充裕，不著急，先放鬆放鬆，明天再說……」

我一會兒打開購物網站，一會兒看看訊息，又泡一杯喜歡的花草茶，享受著春日裡的陽光，覺得還挺愜意。可能是太過放鬆了，兩天的時間轉瞬即逝，我什麼都沒有做。說好的「明天」，變成了「明日復明日」。

剛準備收收心，公司又安排我外出參加一個為期兩天的培訓。這是一個難得的機會，我肯定不能錯過，於是就去參加培訓了。那兩天裡，我滿腦子都是培訓中的內容，那個新選題早就無暇顧及了。但是，我心裡惦記著它，畢竟那是一個「未完成」的任務。

等培訓結束後，我重新回到工作中，但還是無法進入工作狀態。我安慰自己說：「先查查相關的資料，我總不能閉門造車啊！」當時的我並不知道，這其實是稍後思維在作祟，它很容易讓人想當然地認為，執行一項任務的條件依賴於先完成另一項。如此一來，我們就有理由推遲那些原本需要即刻去做的事了。

我知道即刻處理選題的重要性，客戶和上司都在等這個方案，如果能獲得認可，那麼於誰而言都是有益的，我也會因為做事效率高、能力出色而受到上司的賞識，收入也能獲得增長。但是，我卻對自己說：「妳要多收集一些資料，為處理這個選題做準備」，然後我就在搜集資料的時候放慢了腳步，在思考和整理加工資料上拖拖拉拉。

實際上，我以上所做的一切，不過是透過新的細枝末節，去逃避自己不喜歡的任務。

如果你在面對一項緊迫而重要的任務時，腦子裡冒出了以下的這些想法，請你務必提高警覺，它們很可能就是阻礙你行動、實現目標的思維陷阱。

──「我先睡一會兒，休息好了再做！」

──「我得把這個想法再斟酌斟酌！」

──「我需要查找一些新的素材，買一些新的工具。」

──「待會再處理，時間還早呢！」

這些稍後思維，會在無形之中變成一種麻醉劑，讓你覺得自己肯定會做，只是稍後而已。殊不知，在「稍後」的過程中，一個個「現在」已經悄然流逝。記得一位先哲說過：「毀滅人類的方法非常簡單，那就是告訴他們還有明天。因為告訴他們還有明天，他們就不會在今天努力了。」

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解決方法➠告訴「現在的自己」真相

稍後思維具有一種迷惑性和欺騙性，它會讓我們誤以為：今天暫且放鬆一下，明天做也來得及，只要明天合理安排時間，就可以完成任務。「現在的我」總是對「未來的我」充滿期待和信任，想像著「未來的我」在做眼下的這件事情時，會表現得更自律、思維更敏捷，可以更高效地把事情做好。

為什麼會有這樣的錯覺呢？這與大腦的機制有關，它會錯把「未來的我」當成其他人。

原本，你決定週六一早就開始修改設計圖，還特意設了鬧鐘。可是，鬧鈴響起的那一刻，大腦根本想不起來「要在週六傍晚把設計圖修改好的──未來的我」，它更在意的是「此時此刻放鬆愜意的──現在的我」，因為它能夠真切地感受到，當下躺在床上過慵懶週末的快樂。對「現在的我」來說，那個「認真修改設計圖的自律的我」就像是一個陌生人，無關緊要。

行為學家霍華德‧拉赫林（Howard Rachlin）說過：「當你能認識到每一天的你，其實都別無二致的時候，你才能更容易控制今天的自己。」所以，當「現在的我」產生了「明天再說」的想法時，一定要打破這個幻想。你要和「現在的我」對話，告訴自己真正的事實與真相：

第一，明天的時間和今天一樣，都是二十四小時，不會因為「現在的我」想到「未來的我會更高效、更能幹」，就能讓明天的時間變得更多。

第二，「未來的我」並不遙遠，不會跟「現在的我」有什麼大的不同。就算有不同，那也是「現在的我」的行為所致，正所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」，有什麼因就有什麼果。千萬不要妄想「明天的我」一定會比「今天的我」更可靠，很有可能，他還在指望著「後天的你」呢！

第三，試著想像，「未來的我」會如何看待「現在的我」，以及「現在的我」所做的選擇，又如何因為「現在的我」所付出的辛苦和努力心懷感激。同時，也可以跟「未來的我」講述「現在的我」的困惑和壓力。借助這樣的方式，拉近「未來的我」和「現在的我」之間的距離。

●本文摘選自時報出版之《為什麼事情做不完，你還在滑手機？：心理諮商師教你，改善拖延，先從照顧情緒開始》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！