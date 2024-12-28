中年危機是逐漸失去的狀態，如何跨越危機、重新定義自己？

文／清水研

中年危機是一種逐漸失去的狀態

「某天突然被告知罹癌」這種事，可說是一種最強烈的「喪失體驗」。尤其罹患了已經擴散的癌症，更會失去原本生活中以為理所當然存在的多數事物。

除了面對死亡，有些情境也會出現強烈的「喪失體驗」。

比方說，對於一個愛美、對外貌有自信的女性，因為罹患了乳癌而必須切除乳房，就是一種重大的喪失體驗。一名廚師罹患了舌癌而失去味覺，也會瓦解身為廚師的自我認同，讓心靈受到莫大打擊。

另外，癌症患者的家屬也會承受巨大的失去，因為重要親人的離世，原本的生活被迫改變，失親者往往會經歷無法估量的失落感。可以存活的天數、健康時能從事的活動、身體的一部分等，每一樣東西都是無可取代；失去這些東西所產生的失落感，是難以想像的強烈。

有的人不像岡田先生那樣年紀輕輕就罹患癌症，很快就終結了生命，而是在生命中有更多的機會體驗到各種失去，包括中年身材走樣、生病頻率愈來愈高；一心只想出人頭地的中年主管在公司犯了錯，從此斷了升遷之路；聽聞友人衰老生病，也開始意識到「自己哪天也可能生病」。

此外，有愈來愈多人遭遇到一直守護著自己的雙親逐漸年老、死去的經驗，自己也同樣受到失落感的打擊。

像這樣，多數人都會面臨的中年階段，讓人逐漸喪失了某些東西，失落感一點一滴緩慢的累積，最終導致年輕時建立的信念崩塌。另外，中年危機所帶來的絕望感，也與這些「失落」在自己沒有留神的時刻，竟然逐漸一步步擴大了有關。

書名：活出真我的中年人生課：心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察 作者：清水研 出版社：遠流出版 出版日期：2024年12月27日

看似強壯的東西很脆弱

我的工作是專門為癌症病患、家屬，以及失親的遺族提供諮商對談。與一般心理門診不同，我的門診主要訴求「培養心理韌性」，為這些面臨失去的人提供積極的心理支持。

「韌性」（Resilience）一詞原為物理學術語，是指彈簧恢復原狀的復原力，後來沿用到心理學，「心理韌性」成為意指心理承受巨大壓力時，能夠伸縮自如跨越的能力，以及，即使一時低潮也能重新振作的人心柔軟度。

舉例來說，假設一棵樹看起來很粗壯，就算人類使盡全力試圖推倒它，也無法撼動半分。然而，只要發生一場驚人的暴風雨，看似強悍的大樹往往會應聲倒下。至於看似弱不禁風的柳枝，即使一陣微風都會令其搖曳變形，但只消風一停，柳樹就能恢復原本的模樣。

多數人在生病、失去重要的人或遭受打擊之後，都會承受巨大的痛苦，不過時間一久，就會像柳樹一樣恢復原狀。這個過程當然存在著各式各樣的情緒糾葛和創傷，不能一概而論，不過人類心靈具備了足以恢復原狀的心理韌性。

截至目前為止，我面對過數千名癌症病患，親眼見識過心理韌性的能耐。隨著深入心理韌性的相關理論，我更加堅信「看似強壯的東西，其實很脆弱」。因此，面對失去時，最重要的不是急著扼殺痛苦的情緒，而是好好面對它，進行哀傷復原工作。如果一味假裝失去沒什麼大不了，騙自己「即使發生這種事，我也不會受到影響」、「那種事情無所謂啦」，像這樣逃避面對現實，只是把問題延緩，增加痛苦的時間，也錯失重新振作的機會。

失去重要親人的遺族，往往會有這樣的情況；有些人故意將行程排得滿滿當當，每天維持忙碌的步調，不給自己一點悲傷的時間，有些人遲遲無法動手整理會讓人想起逝者的遺物；也有不少人無法再去舉行婚禮的地點，或離世者的工作場所等充滿回憶的地方。

這些人不想面對「重要的人死了，再也無法相見」的事實，所以產生了這種心理反應。事實上，有些時候即使想面對，也會因為太痛苦而無法面對。所以，面對傷痛對多數人來說，其實並不容易。不過，逃避「承認現實」，就難以繼續「面對失去」，也是個不爭的事實。

因此，我在對這類型的遺族進行治療時，會建議他們做好心理準備之後，積極動手整理遺物，或者不時到充滿回憶的地方走走。另外，我會引導他們再次回想逝者過世那天的情況，實際感受「那個人已經不在了」，盡情地悲傷一次。

對於失去重要的人、與悲傷相伴的遺族來說，這種做法一開始往往很難受，但與過去道別，正是為了今後能夠好好活下去的必要步驟。心靈的傷口與身體的傷口一樣，就算痛，也必須清洗乾淨才行。如果放著不管就會化膿，很久才能復原。

以最新心理學為基礎的精神科臨床醫學提出的建議是：悲傷時不必強忍淚水，如果能夠哭出來，就不要壓抑情緒。要知道，哭泣並非軟弱的表現，反而是堅強的表現——但我認為這項心理學常識，還是太少人知道了。

難過時，有些人會壓抑情緒，借酒澆愁，這是最差的紓壓方式。希望各位記住，在面對各種危機時，憤怒、悲傷這類負面情緒都扮演著重要的角色。在我的門診，我不會強迫個案一定要滔滔不絕地跟我分享心事，我會採取各種方法讓個案更容易主動地傾訴內心的痛苦，因為我認為，悲傷時就要好好表現出悲傷的情緒，才能靠自己的力量重新振作起來。

陷入悲傷風暴，才會出現「已經發生的事情無法改變」的念頭，這個想法有一種放棄執著（也就是「斷念」）的意思在，也是你內心想要接受現實所產生的反應。有了這種反應，你會開始一連串的思考：「在這個現實前提下，我要怎樣活下去？」患者該何去何從？答案就在患者的心中，我無法代為回答。我會敦促患者用自身的力量去面對，找出答案。在我的門診，主角始終都是患者自身，因為我相信人類即使經歷殘酷的體驗，也有能力跨越傷痛。

●本文摘選自遠流出版之《活出真我的中年人生課：心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察》。