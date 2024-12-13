「我是酒鬼──」承認自己有酒癮，下定決心就能成功戒酒？

推薦序／劉梓潔（作家、編劇，曾任臺北藝術大學文學所客座助理教授）

真正的強大與勇敢

書名：《我這麼幸福，為什麼還需要灌醉自己？》

作者：郭艾珊

出版社：聯經出版

出版時間：2024年12月6日



「我叫馬修，我是個酒鬼，我無話可說。」

馬修是我認識的第一個酒鬼。存在於勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）的偵探小說，硬漢私家偵探馬修一邊對抗酒精，一邊與光怪陸離的謀殺與惡意決鬥，在一日將盡時，走進教堂地下室的AA匿名戒酒會（Alcoholics Anonymous，簡稱AA）。紐約八百萬人有八百萬種死法，而馬修是紐約犯罪風景的行吟詩人。

從沒想過，在臺灣兩千三百萬人之中，我也會遇見一個匿名戒酒會的成員。我們相遇的情境，是臺北藝術大學文學跨域創作所寫作指導課的面談，當時艾珊告訴我，她正在戒酒，並想把這過程做為她的寫作計畫。我的故事雷達訊號瞬間衝上滿格，像是堵到一個女馬修，興奮地一連問了她好多問題，像是：所以你們每次聚會，都要說那句話嗎？

「對，我是酒鬼，我姓郭。我第一次去，說完這句話眼淚就流下來了。」艾珊平靜地回答，天啊，我聽了眼淚也快流出來。妳醉到最狼狽是什麼樣子？艾珊想了一下，回答：「全身酒臭、路都走不穩，傍晚還是搖搖晃晃走到校門口接小孩，結果是兩個小孩一人牽一邊，把我牽回家。」後來，艾珊傳來一篇散文，寫的就是這段酒鬼媽媽的一天，這次也收在《我這麼幸福，為什麼還需要灌醉自己？》的第五章。

當天我接著又問了：所以妳也有輔導員嗎？你們都在哪裡聚會？那些成員都是什麼樣子？艾珊一一溫柔回答，速食店、運動服、桌上擺滿書，這些畫面與關鍵字都還點狀地留在我記憶中。在讀《我這麼幸福，為什麼還需要灌醉自己？》時，彷彿又一一將這些點串起來。艾珊在這本真誠的戒酒歷程中，再次坦誠、鮮活而幽默地，為一個普通人、或者門外人解答了所有疑惑。但我同時也好奇，什麼樣的人會想讀這本書呢？是像我一樣，帶著故事雷達想一探究竟的人？是意識到自己可能有酒癮，需要求助的人？是身邊的人有酒癮，想要幫助他們的人？讀完之後，我的答案是以上皆是。

那天，我也問了一般人都會問的問題：多久不喝就算戒酒「成功」？

艾珊的回答，也在這本書裡出現多次——唯一能夠確定自己戒酒成功的那天，就是踏進墳墓的那一天。

戒酒不是減酒、停酒，不是從喝伏特加到喝檸檬沙瓦，只要碰了，就是破功。戒酒不是減重，沒有進退，不是紅利積點，無法犒賞自己。無法以過去那個自信而驕傲的自己去判斷：哼哼，我三個月沒喝了，我好棒棒，現在喝個一小杯也沒問題吧。而是要徹底實踐書中提到的「戒酒十二步驟」的第一步驟：承認自己無能為力。承認生活已經變得不可收拾。

這本書中，最讓我印象深刻的是，一開始艾珊也抱著「我跟你們不一樣」、「我不需要幫助」、「我可以靠我自己」的自信想法，自發戒酒，且毫無出現戒斷症狀，簡直資優生，每戒一天就用紅筆在桌曆上那一天的方格畫下一條斜槓，但就在集滿三張紅色斜線、戒滿三個月那天，她不敵「櫻花限量版 Kirin 啤酒」的召喚，舒爽的黃金泡沫、熟悉的幸福、輕飄飄的夢幻感，全都回來了⋯⋯清醒時，已是一整個浴缸滿滿的櫻花限量空啤酒罐，且昏睡至錯過重大事件，而泡在嘔吐物中的自己、懊悔罪惡也都回來了。艾珊誠實描述自己當時的心境：先是無比的害怕、後悔、羞愧，慢慢地，憤怒的情緒淹沒過其他，開始找藉口，發脾氣。

然而，守護著她的丈夫，對此只說了一句：「都過去了，現在妳清醒過來、停下來，就是重新開始。」身邊人的不離不棄，的確是強大的支持。但艾珊很知道，一切仍要靠自己，她要摧毀的不是過去那個酗酒的自己，還有認為不需要尋求幫助的自己，甚至是認為喝了酒之後可以變得更有趣、更有魅力的自己。

我很喜歡AA匿名戒酒會中對於「上蒼」的說法。不是單指上帝或某個神，而是某股大於自己的力量，謙卑地承認只靠自己辦不到、承認一切都是上蒼的旨意、只要我持續努力，上蒼就會賜予我在這條路上需要的勇氣與力量。

艾珊的強大，不在於「戰勝」酒精，而是誠實直率地面對自己。艾珊的勇敢，也不在於與酒精對決，而是把自己完全地交出去，就像過去敢於在應酬時豁出去豪氣乾杯，把自己交給酒精帶領一樣，把自己交給上蒼。而此時，她又透過這本書將自己交到大眾面前，希望透過這本書，每個人都能接住自己。

●本文摘選自聯經出版之《我這麼幸福，為什麼還需要灌醉自己？：外商經理人的酒精成癮、重整人生之路》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！