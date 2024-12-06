令人不寒而慄的職場冷暴力，你遇到了哪幾種慣老闆？

當老闆或同事刻意疏遠、排擠你，或貶低、批評、羞辱，惡意操弄你……甚至剝削、掠奪你在工作上的展現。 這些都是令人不寒而慄，卻難以啟齒的職場冷暴力。 職場冷暴力的根源──6種人格缺陷，你遇到了哪幾種？（編按）

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書名：《職場冷暴力》 作者：林煜軒 出版社：寶瓶文化 出版時間：2019年3月22日

文／林煜軒

反社會型人格

企業主管和連續殺人犯有著同樣「冷靜」與「冷血」的人格特質，精神醫學與犯罪心理學稱為「反社會人格」。

我在台大醫院曾擔任刑案司法鑑定的主治醫師，經常鑑定殺人、性侵、擄人勒贖這類重刑犯的人格特質，他們是否有精神疾病，以及人格特質與精神疾病對犯罪事件的影響。我也是國內少數具有企業界資歷的精神科醫師，有好幾年的時間，每天與商場中無數的企業主管打交道。

我發現許多主管和重型犯這兩個天差地遠的族群，性格和手段其實相差不遠；他們幹起大事來冷靜又冷血。精神醫學描述這樣的人格為「反社會人格」；犯罪心理學的書籍則稱之為「精神病質」（psychopathy），而我認為台語的「惡質」是更傳神的翻譯。確實，「反社會人格」是所有人格特質中，惡性最重大的一種，連《精神衛生法》都明定把反社會人格排除在精神疾病之外，以免被狡猾的罪犯利用反社會人格特質當做精神疾病，為自己的罪行開脫。

我曾和一位來自中南美洲派來亞太區的行銷總監Julio交手過，上任第一天，公司在韓國首爾舉辦三天兩夜的會議，他一到達飯店，便風也似地解釋宣布：「明天早上我們大廳集合！」

隔天一早，大廳外停了一部大巴士，把大家直接載去韓國有名的樂天遊樂場。做為主管的Julio不斷帶頭慫恿大家玩那些最刺激的雲霄飛車、自由落體……整天我們驚呼連連，還沒來得及消化驚恐，Julio便接著準備了盛大的晚宴款待。

我禮貌性地跟Julio打招呼致謝，「Hi ! Julio.（朱里歐）Thank you very much!」

「Hi! Yu-Hsuan（煜軒）! My name is JULIO.（呼～里歐）」他馬上糾正我的發音。Julio是西班牙名字，應該要念做「呼里歐」才對。

Julio是至今唯一一位能夠從英文拼音「Yu-Hsuan」精準唸出我名字「煜軒」的外國人。不僅如此，他連印度、巴基斯坦、泰國這些拼音更長、發音更饒舌的名字，都有辦法道地、正確地念出來。這驚人的語言天分，讓大家對他相當折服。

酒酣耳熱之際，他開始沿桌灌酒，順便灌業績，「你們香港明年業績百分之一百八十，有沒有問題啊？」「Hong-Kong 250%! Cheers!」

原以為這是酒後的玩笑，沒想到第二天開會，Julio換了一張殺氣騰騰的臉孔，將昨夜那些隨口說的百分之一百八、百分之兩百五，一一寫成具體計畫，要求達標！

頓時大家全都傻眼了。Julio的先禮後兵，這力道下得可不輕。

Julio同時說：「我知道你們過去的業績大部分都在灌水！你們除了塞貨，還會什麼？給我說清楚，到底實際的銷售量是多少？！」「幹嘛不好意思？做業務的就是髒！」「你們今天如果不告訴我實際的銷售狀況；下禮拜我要怎麼回美國去騙總部的那些蠢蛋？」雖然一針見血，但這大膽的說詞也讓大家傻眼。

Julio工作像坐雲霄飛車，他的感情生活也是。上任一個月後，火速娶了日本的女孩為妻，也算「深度考察」，踏實經營，深耕在地！

不到兩年，Julio在亞太區的業績連續六季全球第一，直升總部就任副總。盛大的歡送會辦完，他也辦好了離婚手續。

一個星期後，在美國總部上任的第一天，Julio又舉辦了婚禮。這場Julio和CEO千金的世紀婚禮，雖然閃電宣布，但辦得隆重盛大，絲毫不馬虎。

Julio的火速離婚和無縫接軌的閃電結婚，也證明他的企業家手腕，以及光速業績達標的效率，絕對不是浪得虛名！

反社會型人格者的職場素描

許多企業界的主管都具有「反社會人格」特質，並不只是我的臨床觀察；統計數據指出，一般職業中最常出現「反社會人格」的前五名分別是，第一名：公司負責人；第二名：律師；第三名：記者；第四名：業務員；第五名：外科醫師。

Julio的行事風格，有著「反社會人格」在職場上典型的三大特徵。

1.為達目的，不擇手段

反社會人格主管通常創意十足，也很會鑽法律、規定的漏洞。職場以成敗論英雄，像Julio把大家帶到遊樂場「開會」，業績做得好的叫「破壞式創新」，做得不好的，就是混水摸魚了。又如Julio根本不管公司三天兩夜的會議，不管用什麼方式，酒灌下去、業績灌下去，把重要的主管拉攏到法式餐廳，好生款待，確保業績達標就好。

2.不在乎別人的感受，我講話就是這麼直

反社會人格能心狠手辣，是因為他們缺乏在乎別人感受的同理心。在Julio的心目中，同事、下屬是骯髒的業績產生器，主管也只是被當作活該被騙的蠢蛋。Julio要求屬下告訴他實際的銷售狀況，但卻要回總部騙那些蠢蛋長官。他怎沒想過他的屬下也會有樣學樣地騙他呀！

縱然Julio是個語言天才，能在最短的時間裡記得，並且道地地念出所有來自各個亞洲國家同事的名字，博取好的第一印象，但大家很快就從這窩心的驚喜，跌落各種辱罵、奪命連環叩的精神虐待地獄裡。Julio還會結合他的語言天才和罵人本領，像我就聽過他用中文罵我的同事：「你超智障，不會做生意。」難怪我同事常說：「寧可相信世界上有鬼，也不相信Julio那張嘴。」

研究指出，網路上的「酸民」大多具有某些程度的反社會人格特質。酸民的特色就是口不擇言，到處討戰。看到不順眼的，就狂譙謾罵；有道理，但無話可說的，也要酸一句：「啊不就好棒棒？」

但有時候「酸民」立場風向對了，也會一躍成為意見領袖。我認識一位非營利組織（NGO）的發言人，就是「酸民」出身，因為一則新聞，網路鄉民喜歡他直白好笑的嘲諷。一夜之間，他從原本怨天尤人的窩囊樣，突然變成具有一股獨特群眾魅力的網紅。

在工作上，我們最熟悉的就是那群在會議裡「為反對而反對」的人：他們平常就是喜歡口無遮攔地耍耍嘴皮，講到爽，最後再翻個白眼，補上一句：「我講話就是這麼直！」

3.炒短線的人際關係

像Julio每到一個職位，就換個老婆，這樣炒短線的感情與人際關係，雖然不符合現代社會的主流價值觀，但卻很適合在跨國企業的職場人際關係。

就我的觀察，大部分有制度的外商公司，為了鼓勵人才升遷流動，升遷與跳槽加薪的機會非常多，公司間挖角競爭人才也非常激烈，所以通常不會在同一個職位待超過三年。

反觀東方社會的人際網絡複雜，大家都有「人情留一線，日後好相見」的觀念，因此太容易怕得罪別人，做事反而綁手綁腳。反社會人格在這樣的環境裡，因為比較不會顧慮這些，反正同事就只是彼此利用來升遷、逼出業績的工具，所以反而容易有耀眼的職場成就。

反社會人格炒短線的人際關係與感情觀，其實是種生物學上的保護機制。因為反社會人格者不會恐懼而勇於冒險的特質，所以比較容易因為意外而死亡。根據統計，反社會人格的平均壽命的確比一般人短。因此他們會盡可能在短時間內和許多異性交配，用大量孕育的方式延續下一代。

我仍不免為Julio的伴侶和下屬擔心，因為有個著名大型家暴受害者研究指出，反社會人格者對於另一半出軌，往往都以痛打作為報復。他們認為這樣對方就會回心轉意，並且相信「你就會服從於我」。在他們眼裡，伴侶和同事都不是人，只是他們的所有物。

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