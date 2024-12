令人不寒而慄的職場冷暴力，你遇到了哪幾種慣老闆？

當老闆或同事刻意疏遠、排擠你,或貶低、批評、羞辱,惡意操弄你……甚至剝削、掠奪你在工作上的展現。 這些都是令人不寒而慄,卻難以啟齒的職場冷暴力。 職場冷暴力的根源──6種人格缺陷,你遇到了哪幾種?(編按)

書名:《職場冷暴力》 作者:林煜軒 出版社:寶瓶文化 出版時間:2019年3月22日

文/林煜軒

反社會型人格

企業主管和連續殺人犯有著同樣「冷靜」與「冷血」的人格特質,精神醫學與犯罪心理學稱為「反社會人格」。

我在台大醫院曾擔任刑案司法鑑定的主治醫師,經常鑑定殺人、性侵、擄人勒贖這類重刑犯的人格特質,他們是否有精神疾病,以及人格特質與精神疾病對犯罪事件的影響。我也是國內少數具有企業界資歷的精神科醫師,有好幾年的時間,每天與商場中無數的企業主管打交道。

我發現許多主管和重型犯這兩個天差地遠的族群,性格和手段其實相差不遠;他們幹起大事來冷靜又冷血。精神醫學描述這樣的人格為「反社會人格」;犯罪心理學的書籍則稱之為「精神病質」(psychopathy),而我認為台語的「惡質」是更傳神的翻譯。確實,「反社會人格」是所有人格特質中,惡性最重大的一種,連《精神衛生法》都明定把反社會人格排除在精神疾病之外,以免被狡猾的罪犯利用反社會人格特質當做精神疾病,為自己的罪行開脫。

我曾和一位來自中南美洲派來亞太區的行銷總監Julio交手過,上任第一天,公司在韓國首爾舉辦三天兩夜的會議,他一到達飯店,便風也似地解釋宣布:「明天早上我們大廳集合!」

隔天一早,大廳外停了一部大巴士,把大家直接載去韓國有名的樂天遊樂場。做為主管的Julio不斷帶頭慫恿大家玩那些最刺激的雲霄飛車、自由落體……整天我們驚呼連連,還沒來得及消化驚恐,Julio便接著準備了盛大的晚宴款待。

我禮貌性地跟Julio打招呼致謝,「Hi ! Julio.(朱里歐)Thank you very much!」

「Hi! Yu-Hsuan(煜軒)! My name is JULIO.(呼~里歐)」他馬上糾正我的發音。Julio是西班牙名字,應該要念做「呼里歐」才對。

Julio是至今唯一一位能夠從英文拼音「Yu-Hsuan」精準唸出我名字「煜軒」的外國人。不僅如此,他連印度、巴基斯坦、泰國這些拼音更長、發音更饒舌的名字,都有辦法道地、正確地念出來。這驚人的語言天分,讓大家對他相當折服。

酒酣耳熱之際,他開始沿桌灌酒,順便灌業績,「你們香港明年業績百分之一百八十,有沒有問題啊?」「Hong-Kong 250%! Cheers!」

原以為這是酒後的玩笑,沒想到第二天開會,Julio換了一張殺氣騰騰的臉孔,將昨夜那些隨口說的百分之一百八、百分之兩百五,一一寫成具體計畫,要求達標!

頓時大家全都傻眼了。Julio的先禮後兵,這力道下得可不輕。

Julio同時說:「我知道你們過去的業績大部分都在灌水!你們除了塞貨,還會什麼?給我說清楚,到底實際的銷售量是多少?!」「幹嘛不好意思?做業務的就是髒!」「你們今天如果不告訴我實際的銷售狀況;下禮拜我要怎麼回美國去騙總部的那些蠢蛋?」雖然一針見血,但這大膽的說詞也讓大家傻眼。

Julio工作像坐雲霄飛車,他的感情生活也是。上任一個月後,火速娶了日本的女孩為妻,也算「深度考察」,踏實經營,深耕在地!

不到兩年,Julio在亞太區的業績連續六季全球第一,直升總部就任副總。盛大的歡送會辦完,他也辦好了離婚手續。

一個星期後,在美國總部上任的第一天,Julio又舉辦了婚禮。這場Julio和CEO千金的世紀婚禮,雖然閃電宣布,但辦得隆重盛大,絲毫不馬虎。

Julio的火速離婚和無縫接軌的閃電結婚,也證明他的企業家手腕,以及光速業績達標的效率,絕對不是浪得虛名!

反社會型人格者的職場素描

許多企業界的主管都具有「反社會人格」特質,並不只是我的臨床觀察;統計數據指出,一般職業中最常出現「反社會人格」的前五名分別是,第一名:公司負責人;第二名:律師;第三名:記者;第四名:業務員;第五名:外科醫師。

Julio的行事風格,有著「反社會人格」在職場上典型的三大特徵。

1.為達目的,不擇手段

反社會人格主管通常創意十足,也很會鑽法律、規定的漏洞。職場以成敗論英雄,像Julio把大家帶到遊樂場「開會」,業績做得好的叫「破壞式創新」,做得不好的,就是混水摸魚了。又如Julio根本不管公司三天兩夜的會議,不管用什麼方式,酒灌下去、業績灌下去,把重要的主管拉攏到法式餐廳,好生款待,確保業績達標就好。

2.不在乎別人的感受,我講話就是這麼直

反社會人格能心狠手辣,是因為他們缺乏在乎別人感受的同理心。在Julio的心目中,同事、下屬是骯髒的業績產生器,主管也只是被當作活該被騙的蠢蛋。Julio要求屬下告訴他實際的銷售狀況,但卻要回總部騙那些蠢蛋長官。他怎沒想過他的屬下也會有樣學樣地騙他呀!

縱然Julio是個語言天才,能在最短的時間裡記得,並且道地地念出所有來自各個亞洲國家同事的名字,博取好的第一印象,但大家很快就從這窩心的驚喜,跌落各種辱罵、奪命連環叩的精神虐待地獄裡。Julio還會結合他的語言天才和罵人本領,像我就聽過他用中文罵我的同事:「你超智障,不會做生意。」難怪我同事常說:「寧可相信世界上有鬼,也不相信Julio那張嘴。」

研究指出,網路上的「酸民」大多具有某些程度的反社會人格特質。酸民的特色就是口不擇言,到處討戰。看到不順眼的,就狂譙謾罵;有道理,但無話可說的,也要酸一句:「啊不就好棒棒?」

但有時候「酸民」立場風向對了,也會一躍成為意見領袖。我認識一位非營利組織(NGO)的發言人,就是「酸民」出身,因為一則新聞,網路鄉民喜歡他直白好笑的嘲諷。一夜之間,他從原本怨天尤人的窩囊樣,突然變成具有一股獨特群眾魅力的網紅。

在工作上,我們最熟悉的就是那群在會議裡「為反對而反對」的人:他們平常就是喜歡口無遮攔地耍耍嘴皮,講到爽,最後再翻個白眼,補上一句:「我講話就是這麼直!」

3.炒短線的人際關係

像Julio每到一個職位,就換個老婆,這樣炒短線的感情與人際關係,雖然不符合現代社會的主流價值觀,但卻很適合在跨國企業的職場人際關係。

就我的觀察,大部分有制度的外商公司,為了鼓勵人才升遷流動,升遷與跳槽加薪的機會非常多,公司間挖角競爭人才也非常激烈,所以通常不會在同一個職位待超過三年。

反觀東方社會的人際網絡複雜,大家都有「人情留一線,日後好相見」的觀念,因此太容易怕得罪別人,做事反而綁手綁腳。反社會人格在這樣的環境裡,因為比較不會顧慮這些,反正同事就只是彼此利用來升遷、逼出業績的工具,所以反而容易有耀眼的職場成就。

反社會人格炒短線的人際關係與感情觀,其實是種生物學上的保護機制。因為反社會人格者不會恐懼而勇於冒險的特質,所以比較容易因為意外而死亡。根據統計,反社會人格的平均壽命的確比一般人短。因此他們會盡可能在短時間內和許多異性交配,用大量孕育的方式延續下一代。

我仍不免為Julio的伴侶和下屬擔心,因為有個著名大型家暴受害者研究指出,反社會人格者對於另一半出軌,往往都以痛打作為報復。他們認為這樣對方就會回心轉意,並且相信「你就會服從於我」。在他們眼裡,伴侶和同事都不是人,只是他們的所有物。

