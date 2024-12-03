大雪進補吃什麼？注意「雙腳保暖」能減少呼吸道感染機率

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書名：《24節氣養生這樣吃這樣做》 作者：王強虎 出版社：金塊文化 出版日期：2019年02月27日

文／王強虎

大雪

養生要領

從中醫養生學的角度看，大雪已到了「進補」的大好時節。說到進補，很多人只是狹義地去理解，認為所謂的「補」就是吃點營養價值高的食品，用點壯陽的補藥，其實，大雪養生大有學問。

養宜適度，所謂適度，就是要恰到好處，不可太過，不可不及。若過分謹慎，則會導致調養失度，不知所措。稍有勞作則怕耗氣傷神，稍有寒暑之異便閉門不出，食之唯恐肥甘厚膩而節食少餐，如此狀態，都因養之太過而受到約束，不但有損健康，更無法「盡終天年」。

另外，綜合調養要適中。有人把「補」當作養，於是飲食強調營養，食必進補；起居強調安逸，靜養唯一；此外，還以補益藥物為輔助。雖說食補、藥補、靜養都在養生範疇之中，但用之太過反而會影響健康。正如有些人食補太過會出現營養過剩，過分靜養、只逸不勞則會出現動靜失調，若藥補太過則會發生陰陽的偏盛偏衰，使肌體新陳代謝產生失調而事與願違。所以，在進行調養時應採取動靜結合、勞逸結合、形神共養、補瀉結合的方法。

節令衣著

嚴冬季節，出門戴手套，既保暖，又可保護手部皮膚。手套是男女老幼必備的禦寒用品，但在選戴手套時，不僅要根據不同的地區、不同的氣候，還要因人而異。手套要固定自己使用，不隨便亂戴別人手套，以免傳染皮膚病。小孩手小皮膚薄嫩，手套材料以柔軟的棉絨、絨線或者彈性尼龍織品為好；老年人皮膚比較乾燥，手套以輕軟的毛皮、棉絨、絨線為宜；多汗症的患者，冬天手部皮膚青紫，自覺濕冷，但手掌又易出汗，手套以選用棉織製品為宜，既保暖，又有良好的吸水性，且應經常洗換。對於患有手足皸裂的人，冬天皸裂加劇，由於手部天天需擦藥，最好是戴兩層手套，裡層手套宜用薄棉織品，便於經常洗滌，以保持清潔。有少數人，對某種化學纖維有過敏病史，應該避免使用這種材料做的手套。在選購手套時，以戴時舒適、脫時方便為好。

冬天騎自行車戴的手套，不宜選用人造革、尼龍或過厚的材料，因為冬季人造革容易發硬；尼龍太滑、摩擦力小，騎車時容易滑手；材料過厚會使手指活動不便。

在天氣日漸寒冷的大雪時節，首先要根據氣候的變化增減衣物；其次，患有心腦血管病、關節炎、消化系統疾病的患者更要注意防寒保暖，還要記得戴頂帽子，配條圍巾，穿雙保暖鞋，才不失為防寒的最佳選擇。

俗話說：「寒從腳下起。」腳離心臟最遠，雙腳血液供應慢而少，皮下脂肪層較薄，保暖性較差，一旦受寒，會反射性地引起呼吸道黏膜毛細血管收縮，使抗病能力下降，導致上呼吸道感染，因此，要注意雙腳的保暖。

起居須知

大雪時節後，天氣越來越涼。俗話說：「風後暖，雪後寒。」伴隨著大雪而來的是溫度下降，摔傷、凍傷、感冒、交通事故等影響健康的主要因素。天氣溫變化較大，較易誘發呼吸系統疾病、心腦血管疾病；也易摔傷，老年人摔傷以手腕、股骨等處骨折居多，年輕人則多是軟組織挫傷。從預防的角度看，老年人應減少戶外活動，出行最好由其他人攙扶。行人出行時則儘量放慢騎車或步行的速度，避免滑倒。

有些人因天冷怕寒，冬天睡覺時總愛多穿些衣服，其實這樣做很不利健康。因為人在睡眠時大腦、肌肉進入休息狀態，心臟跳動次數減少，肌肉的反射運動和緊張度減弱，中樞神經系統活動減慢，此時脫衣而眠，可很快消除疲勞，使身體的各器官都得到很好的休息。由於人體皮膚能分泌和散發出一些化學物質，若和衣而眠，無疑會妨礙皮膚的正常「呼吸」和汗液的蒸發。衣服對肌肉的壓迫和摩擦還會影響血液循環，造成體表熱量減少，即使蓋上較厚的被子，也會感到寒冷，因此，在寒冷的冬天不宜穿厚衣服睡覺。

節令養生食譜：大雪時節天寒地凍，其時養生的飲食方案如下。

（圖／unsplash）

皮蛋雞肉粥

材料：粳米250克，雞肉500克，皮蛋2個，薑、蔥、鹽等調味品適量。

做法：先將雞肉切成小塊，加水煲成濃汁，然後用適量濃汁與粳米同煮，待粥將熟時，放入切好的皮蛋和煮好的雞肉，加入適量調味品，即可。

適宜人群：適用於氣血虧虛，五臟虛損之納少、四肢乏力、身體羸瘦、產後乳少、虛弱頭暈、小便頻數、耳鳴、精少精冷等，還可用於肺、胃、大腸、小腸有熱之痢疾、便血、痔瘡、咽喉疼痛、便秘、肺熱咳嗽、牙痛，及輕度高血壓、動脈硬化者；還可用於醉酒不適者。

常食雞肉，有較好的補益之功，尤益於年老體弱、病後氣血虧損等一切衰弱病症。皮蛋又名松花蛋，其味辛香、甘有鹼味，性微寒。皮蛋不僅滋補營養，還可瀉肺熱、清腸火、醒酒、開胃、解煩渴、降血壓等，為冬季養生佳品；加上皮蛋同煮，味道更鮮美，滋補力更強。

山藥芝麻酥

材料：黑芝麻15克，鮮山藥300克，白糖120克，菜油500克（實耗70克）。

做法：黑芝麻洗淨，炒香；鮮山藥洗淨。淨鍋置火上，注入菜油，油溫燒至七成熱時，下山藥塊油炸，成外硬、中間酥軟，浮於油面時撈出待用。砂鍋置火上燒熱，用油滑鍋後，放入白糖，加水少量溶化，煉至糖汁成米黃色，倒入山藥塊，不停翻炒，使其外面包上一層糖漿，直至全部包牢，然後撒上黑芝麻，裝盤即成。

適宜人群：適用於脾虛少食乏力，肺虛咳喘，肝腎精血不足所致的眩暈、腰膝酸軟、鬚髮早白者。中老年經常食用能防癌，保健益壽。

黑芝麻有補肝腎、益精血、潤腸燥的作用，適用於肝腎精血不足的頭暈眼花、鬚髮早白等症及血虛津虧的便秘。二者合用，補而不滯，能抗癌，防衰老。

滋補原則

冬季屬水，通於腎，冬季養生以固精養腎為主。中醫認為冬季吃黑色食物可補腎，因為黑色食物中含有花青苷，這種物質具有強大的抗氧化作用，通過清除人體內的活性氧，久食有烏髮養顏、抗老防衰的功效，還可調節人體生理功能，促進腸胃消化與增強造血功能。

冬季氣候寒冷，陰盛陽衰，宜多吃黑色食品，可補養腎氣，抗嚴寒。黑色食品主要有：黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗、黑木耳、黑桑葚、海帶、海參、紫菜、烏骨雞、烏賊、甲魚等。營養學家指出，食品的顏色與其營養關係極為密切。

隨著食品的天然顏色由淺變深，其營養成分也就越豐富。如黑豆、黑芝麻中的營養素可降低膽固醇，有助維護正常血液循環；黑木耳中豐富的鐵質可改善貧血怕冷症狀；海帶、紫菜、髮菜富含褐藻膠、碘、鈣等成分，有助軟化血管，改善血液循環及促進甲狀腺激素的合成與分泌，從而利於抗寒；黑米可開胃、益中補虛、健脾、暖肝、活血。冬季常吃這些具有補肝益腎功效的黑色食品，對冬季怕冷陽氣不足的體弱者、老年人、婦女、兒童格外有益。

節令中藥養生：巧用名貴藥材進補

提起冬令進補，人們常說「補身三寶──人參、鹿茸和阿膠」，但究竟怎樣做才能最大限度地發揮名貴藥材的作用呢？

人參：適用於身體虛弱者、呼吸氣短者、走路氣急者、盜汗肢冷者、咽乾舌燥者、神疲乏力者、失眠多夢者、食欲不佳者及高血壓、冠心病、肝陽、肝腫瘤、慢性腎炎、心肌炎等患者；紅參補益脾胃，補氣補血補陽均可奏效，但陰虛火旺者和高血壓患者不宜服用，適用於畏寒怕冷、手腳不暖、頭昏體倦、四肢乏力、關節酸軟、氣血不和、年老體衰和婦女貧血等；西洋參適宜人體肝火旺、口腔生熱瘡、陰虛陽亢、便乾尿赤等患者，可補陰生津，有降血壓、血脂、血糖等功效。

服法：

1.泡茶。將人參切薄片，放入杯中，每次1～2克，沖入沸水，蓋上杯蓋泡5分鐘左右，代茶飲，直至藥味消失，而後將人參渣嚼食。

2.沖粉。將人參烘乾研末，每次1～2克，如上法服食，或吞服，以溫水送下。

3.含化。將人參切為極細薄片，每日分數次放入口中，緩緩嚥下。

4.燉服。取人參10克，切薄片後與晶糖加適量水燉開，待晶糖溶化後，飲湯食參。

阿膠：又叫「驢皮膠」，被稱為「補血聖藥」，性味甘平，具有補血止血、滋陰潤肺等功能，適用於血虛引起的面黃憔悴、頭暈眼花、心煩失眠及婦女月經過多、妊娠出血（先兆流產）等。由於阿膠尚具有滋陰潤肺作用，故又能治療陰虛肺燥之乾咳無痰、痰少或痰中略帶血絲、咽喉乾燥、面部潮紅、潮熱盜汗、舌紅少苔或舌淡苔薄白等症。

服法：由於阿膠膏製法複雜，市面上有售專業加工而成的成品。可日服50～60克。

冬蟲夏草：一種獨產於青藏高原海拔3800公尺以上高寒地帶的既是蟲又是草（冬季是蟲、夏季是草）的獨特複合體。性味平溫、甘淡。古代醫家說：蟲草補「三焦」，人的心肺為上焦，脾胃肝膽為中焦，腎生殖系統為下焦。現代醫學證明，蟲草對防癌、治癌、化療期中康復有奇效。且食用冬蟲夏草沒有禁忌，男女老少皆適宜。

服法：

1.取2支隔水燉或沸水泡服，代茶飲，到晚上連蟲草渣一起服下。

2.取6～8支燉老鴨，味道鮮美；也可燒肉、煲鯽魚湯。

鹿茸：鹿茸歷來是名貴滋補品，能增強免疫力，抗疾病抗衰老，老年人每年冬季適當服用可強壯身體、延年益壽；能補腎虛，益精血，強筋骨，用於腎陽不足、畏寒乏力、陽痿滑精、尿頻遺尿、女子不孕、產後虛弱等症。

服法：

1.每日劑量為0.5克，研末開水沖服。

2.切片含服。

3.冬季四肢冰涼者可用鹿茸蠟血片浸酒，飲鹿茸酒暖身。

4.男子壯陽，可將鹿茸蠟血片、海馬、海龍、高麗參一起浸酒，密封1日後可飲服。

節令美食：蘿蔔。蘿蔔又名蘿白、萊菔，民間有「十月蘿蔔小人參」、「蘿蔔熟，醫生哭」、「蘿蔔上了街，藥鋪取招牌」、「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」等諺語。

生食種的蘿蔔，外形美觀，色澤鮮豔，表皮光滑，味甘質脆多汁，當冬季水果缺少時，生蘿蔔作為果品食用，能潤喉清嗓、降氣開胃。蘿蔔能幫助促進中老年人消化、吸收功能。中醫認為，蘿蔔味甘、辛，性涼，有下氣定喘、止咳化痰、消食除脹、利大小便和清熱解毒的功效，還能治療食積胸悶和消化不良。

（圖／unsplash）

蘿蔔其藥用價值在於營養成分豐富而均衡，它含有大量的葡萄糖、果糖、蔗糖、多種維生素、礦物質，其中維生素C的含量比梨和蘋果高出8～10倍。

冬季人們往往吃肉較多，吃肉則易生痰，易上火。在吃肉時搭配一點蘿蔔，或者做一些以蘿蔔為配料的菜，不但不會上火，更有很好的營養滋補作用。

蘿蔔也是很好的醒酒用品。白蘿蔔中澱粉酶的含量很高，能夠幫助消化，防止燒心和加快乙醛的排泄；所含維生素C，也可提高肝臟功能，促進乙醛分解。

此外，白蘿蔔中含有91.7％的水分，這些水分可稀釋酒精濃度。白蘿蔔性清涼，其氣味和口味也能起到一定的提神醒腦作用，繼而緩解酒精帶來的不適。

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