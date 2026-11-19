文／許承翰

小雪養生 之起居宜忌

●早臥晚起，必待日光

冬季到來後，天氣逐漸寒冷，進入了「陽消陰長」的過渡階段，自然界的陽氣由疏泄趨向收斂、閉藏，起居作息也要順乎於自然，做出相應的調整。中醫古籍《黃帝內經》曰：「冬三月，早臥晚起，必待日光，此冬氣之應養藏之道也。」冬令宜適當早睡晚起，養陰藏神，使翌日工作精力充沛。早睡以養人體的陽氣，保持身體的溫熱；遲起以養陰氣，待日出而作，可躲避嚴寒，求其溫暖，使人體陰平陽祕。特別是陽氣不足的人，當風起驟寒之時，尤應早臥晚起。

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冬季早睡晚起可阻擋低溫和冷空氣對人體的侵襲，防止引發呼吸系統疾病，同時也可以避免因嚴寒刺激誘發的心腦血管疾病。有人對腦血栓等缺血性疾病發病時間進行過調查研究，發現這類疾病在冬季發生率較高，發病時間多在長時間睡眠的後期，而冬季適當早起，可減少或縮短小血栓形成的機會，這對於預防腦血栓發病有一定意義。冬季充足的睡眠還有利於人體的體力恢復和免疫功能的增強，有益於預防疾病。

當然，「晚起」是說冬夜較漫長，不必天沒亮就匆匆起床，並非宣導早上睡懶覺，睡眠時間過長與失眠、睡眠不足一樣，都有導致神疲、體倦、代謝率降低之弊。

●冬夜老人不宜憋尿

小雪前後，正因為天氣寒冷，許多老人晚上睡覺時有了「尿意」，卻因為怕冷而強忍著，等到天亮才去解手。殊不知，這種憋尿的習慣對老人的健康是十分不利的。

人體的膀胱黏膜原本對侵入的細菌有抵抗的作用，但長期的憋尿會使膀胱黏膜的抵抗力降低，細菌便伺機而動，且呈倍數的繁殖，在彼消我長的情況下，細菌的毒素便開始破壞膀胱黏膜的細胞及微血管，造成急性膀胱炎及尿血。大約三分之一的人在膀胱炎的急性期，會有尿液逆流的現象，帶菌的尿液流回腎臟，就有可能引發急性腎盂腎炎。反覆的腎盂發炎容易造成腎組織結疤，使腎功能逐漸喪失。

憋尿還會引起生理和心理上的緊張，使高血壓患者血壓升高，冠心病患者出現心絞痛和心律失常等。據國外研究資料顯示，排尿次數與膀胱癌的發生率密切相關。排尿次數越少，患膀胱癌的危險性越大，這是因為憋尿增加了尿中致癌物質對膀胱的作用時間。

另外，冬夜裡，老年人不妨在床前放一尿具，在床邊排尿，避免晚上去廁所排尿著涼或發生意外。

書名：跟著節氣養生：夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法 作者：許承翰 出版社：崧燁文化 ／崧博出版 出版時間：2020年8月19日

小雪養生之精神調

●冬天情緒 也需保溫

進入冬季後，隨著太陽直射位置的變化，一天的日照時間會相應變短。如果人體生物鐘一時間無法適應這種氣象的自然變化，就會導致生物節律紊亂和內分泌失調，從而使情緒與精神狀態紊亂。這種情緒和精神的紊亂，就是季節更換性憂鬱症，是一種情感障礙性疾病，主要表現為情緒低落、沮喪、壓抑，時常感覺精力不夠充沛，身體不舒坦，入夜無心睡眠，對外界沒有興趣，只想沉溺在自己的世界裡，嚴重者甚至有自殺傾向。因此，小雪後，隨著天氣的逐漸變冷，人們在做好身體保暖的同時，也不要忘了替情緒保暖，遠離憂鬱的侵擾。

冬季給情緒保溫，遠離憂鬱，首先要培養樂觀情緒，主動增加生活情趣，多培養自己的興趣愛好，從事自己所好的琴棋書畫、養鳥養魚、花卉盆景、寫作、垂釣等等，能使情緒得以調適，情感得以昇華。

其次要增加日光照射和戶外活動。多晒太陽，以抑制松果體分泌過多的褪黑激素，減少緩憂鬱的程度；多參加一些能振奮精神的戶外活動，以活躍自己的情緒和思維。

再次要注意加強營養，改善飲食結構，適當吃一些高熱量、有健腦作用的食品以及蔬菜水果，少吃碳水化合物食品，吃飯不宜過飽。按時作息，提高睡眠品質。

●自我調節心法

小雪時節，寒風蕭蕭，陰雪初飛，有些人的心情就和氣候一樣，開始憂鬱起來。因此，在小雪之後，人們應該注意自我調節情緒，適應晦暗，預防憂鬱。從養生的角度來看，學會自我整理心情，使負面思想及時得到轉化，使苦悶心情很快得到消除，使憂慮情緒適當得到宣洩，從而保持一種平和、坦然、愉悅的心態，這才是追求身心健康的良方，也是養生保健的祕訣。

一般來說，自我調節心情的方法有如下一些：

1、宣洩積鬱法：心理學家認為，宣洩是人的一種正常的心理和生理需求，也是養生保健的一個重要方法。當感到苦悶、煩躁、憂鬱時，千萬別憋在心裡，這是有損健康的。應該透過找人傾訴、參加活動、外出旅遊等方式宣洩出來，盡快走出心理危機。

2、隨遇而安法：心情不好，煩惱不斷，各種是是非非都會不期而至。轉變心情，以隨遇而安的心態去面對現實，從最壞處看，往最好處想，培養自己適應各種環境的能力，遇事總能滿足，煩惱就少，心理壓力就小，你也就會擁有一片寧靜清新的心靈天地。

3、回歸自然法：一個人老待在屋子裡，便會產生禁錮的感覺，產生沮喪、鬱悶的情緒。因此，當心情不好時，應當離開屋子，享受自然，這樣就會令心緒轉變了，沮喪、鬱悶也就會隨之消失。

●克服恐懼以養腎

恐懼是精神極度緊張所引起的膽怯表現。如突然的事故、驚險的遭遇、生活的劇變等等，都是引起恐懼的原因。形成恐懼的因素雖多，但是能夠影響機體的還是腎氣先虛。恐則氣下，精血不足，志怯神傷而驚恐乘之。所謂「腎藏志」、「心藏神」，心腎不足則志怯神懦和善恐，反過來，恐則傷腎。而腎在冬季主令，若腎臟虛弱，則無法調節機體適應嚴冬的變化，因此，冬季養生護腎需克服懼。

那麼，應該如何克服過度的恐懼呢？

1、逐步過度法：先給自己不會引起恐懼的刺激，待習慣後逐漸增強刺激度，直至完全克服。這種方法可以消除或減輕對有關刺激的恐懼。

2、自我暗示法：暗示也不失為一種克服恐懼的辦法。在面對讓自己恐懼的刺激時，以堅定的語氣對自已說：「我很勇敢！我不會害怕！」透過正向的自我暗示可以減輕恐懼，激發自己的潛能，從而戰勝恐懼。

3、隱瞞事實真相：很多時候，往往是在經歷了一件危險的事情以後，回想起來時才感到很可怕。這其實就是因為當時人們把注意力集中在事情的某一面，沒有看到事情的全部真相，所以不那麼恐懼。同樣的道理，我們可以運用這一規律適當隱瞞一些情況，來減輕恐懼。

●本文摘選自崧燁文化出版之《跟著節氣養生：夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法》。