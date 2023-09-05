白露來了！吃「這些」防秋燥、健脾胃 三大生活宜忌需注意！

文／許承翰

白露篇

每年陽曆9月8日左右為白露。白露是個典型的秋天節氣，從這一天起，水氣一天比一天凝重。農曆言：「斗指癸為白露，陰氣漸重，凌而為露，故名白露。」《禮記·月令》記載這個節氣的景象：「盲風至，鴻雁來，玄鳥歸，群鳥養羞。」這是說在這個節氣鴻雁南飛避寒，百鳥開始儲存乾果糧食以備過冬。可見白露實際上是天氣轉涼的象徵。

白露養生之飲食調理

•飲食防燥有講究

秋天燥邪橫孽，「秋燥」與虛火結成「燥熱」。秋燥會影響人體對水的正常吸收，導致人體缺水。稍不注意，人們便會受燥邪侵襲，出現口乾舌燥、乾咳無痰等燥熱病症。「秋燥」的缺水還與一般缺水不同，光喝水並不能止渴，因為「秋燥」傷陰，喝進多少，排出多少，因此，秋日飲食防秋燥大有講究。傳統中醫學認為，適當食粥，能和胃健脾，潤肺生津，養陰清燥。如若能在煮粥時，適當加入梨、芝麻、菊花等藥食俱佳的食物，則更具有益肺潤燥的功效。

1、梨子粥

先將梨洗淨，然後連皮帶核切碎，加適量粳米，和水煮粥。梨具有良好的潤燥作用，用於煮粥，可作為秋令常食的保健食品。

2、芝麻粥

取適量芝麻，先將芝麻炒熟、研碎，然後混同適量粳米煮粥。芝麻可潤五臟、補虛氣，與粳米煮粥食用，可防治便祕、肺燥咳嗽。

3、菊花粥

先將菊花煎湯，再與粳米同煮成粥。菊花粥具有消暑散熱、清肝明目的功效，對秋季目赤腫痛、風熱感冒、口乾咽燥等都有一定防治作用。

•葡萄味美更養生

到了秋季，成熟的葡萄陸續上市。葡萄是果中之珍，名列世界四大水果之首，其汁多味甜，深處男女老幼的喜愛。葡萄中含有豐富的營養物質，其中糖類和酸類就有八九種之多，如葡萄糖、果糖、少量蔗糖、木糖以及酒石酸、檸檬酸、蘋果酸、草酸、檸檬酸等。葡萄還含有一定量的蛋白質、卵磷脂、胡蘿蔔素和維他命等，而且葡萄中鈣、鐵的含量也極為豐富。

葡萄不僅味道甜美，營養豐富，而且還具有很高的藥用價值。中醫學認為，葡萄性平味甘酸，入脾、肺、腎三經，能生津止渴，補益氣血，強筋骨，利小便，主治氣血不足、頭暈乏力、肺虛咳嗽、心悸盜汗、風溼痺痛、小便淋澀、浮腫尿少。常吃葡萄可健脾、益氣、健腦、強心。中國自古就把葡萄視為輕身不老、延年益壽的聖品。在中國漢代最早藥典《神農本草經》中稱葡萄能治「筋骨溼痺」，能「益氣增力強志，令人肥健，耐飢忍風寒。久食，輕身不老延年。」

而且近年來的科學研究還證明，葡萄中所含的維他命B、C和胡蘿蔔素是抗氧化劑，也是免疫調節劑，同時葡萄皮中富含一種叫白藜蘆醇的物質，這種物質具有特別的抑癌作用，因此常吃葡萄還有抗癌、防癌作用。

•常吃南瓜好度秋

秋天氣候乾燥，許多人會出現不同程度的嘴唇乾裂、鼻腔流血及皮膚乾燥等症狀。增加維他命A、維他命E的攝取量，可以增強機體的免疫力，改善秋燥症狀。秋天正是南瓜收穫的季節，而南瓜中就含有豐富的維他命E，而且南瓜所含的β胡蘿蔔素，可由人體吸收後轉化為維他命A，因此對防秋燥大有裨益。常吃南瓜，可使大便通暢，肌膚豐美，尤其對女性，更有美容作用。另外南瓜含有的維他命E，能幫助各種腦下垂體荷爾蒙的分泌正常，使小朋友生長發育維持正常健康的狀態。

其實，古代人民就十分重視南瓜的醫用保健價值。中醫認為，南瓜有消炎止痛、解毒、養心補肺等作用。《本草綱目》中記載，南瓜能「補中益氣」。清代名醫陳修園還說：「南瓜為補血之妙品。」科學研究也證明：南瓜含有豐富的蛋白質、澱粉、脂肪和醣類，還含有人體造血必需的微量元素鈷和鋅。鈷是構成血液中紅血球的重要成分之一，而鋅則直接影響著成熟紅血球的功能。

此外，現代醫學還顯示，南瓜可以促進人體內胰島素的分泌，有效降低血糖，糖尿病患者長期吃南瓜，能夠減輕病情，所以說南瓜也是糖尿患者的健康食品。

白露養生之起居宜忌

•秋季老人應午睡

秋季的午後，是一天中陰陽交接之際，正處於白晝中陽氣漸收、陰氣漸盛之時。秋天人們多習慣早起，乘著涼習的秋風鍛鍊，因此，更應注意午休，以養精氣，調節機體適應外界陰陽的消長，這也符合秋季的養收之理。尤其是老年人，更要特別注意多睡午覺。

古代養生家說「少寐乃老人之大患」，隨著年齡的增加，老年人的氣血陰陽具虧，會出現晝不精、夜不瞑的少寐現象。《古今嘉言》認為，老年人應該「遇有睡意則就枕」，這是符合養生學的觀點的。因為午時，陰陽交接，體內氣血陰陽失衡，所以必須靜臥，以等待氣血恢復。

中醫養生學家大都提倡老人在秋季睡午覺，所謂睡午覺，一般是指旦「午」時，即中午11點～下午1點必須休息。現代研究發現，中午11點～下午1點是人體交感神經最疲勞的時候，這時小睡一會兒，以順應陽氣的升發，對保持身體的健康大有裨益。

科學調查顯示，老年人睡午覺不僅能讓大腦和全身各系統都好好休息，還可以有效幫助老人保持心理平衡，降低心肌梗塞等心、腦血管病的發生率。據統計，每天午睡半小時，可減少30%患冠心病的可能性。因此，老人午睡不僅可以防病保健，也符合養生之道，是延年益壽的良方。

•清潔居室以防疾病

白露之後，天氣轉冷，人體抵抗病菌的能力有所降低；同時由於此時人們常常關閉門窗以禦秋涼，居室內部也極易滋生各種細菌。在這種情況下，居室清潔程度與居住者的健康息息相關。所以我們應採用各種方法清潔居室以防疾病。

1、清潔家居用品

要經常打掃家居用品，以防止室內的細菌超標，例如沙發。布藝沙發的織物纖維與光滑的皮革沙發相比，更容易沾染灰塵，如果不常清潔，可能會滋生黴菌、蟎蟲等。要保持沙發的清潔，應定期進行除塵，最好每週一次。可先用乾毛巾拍打，把浮塵去掉，再用溼毛巾擦拭布面。還可用吸塵器清除沙發細縫裡的灰塵。此外，地毯、冰箱、瓷磚、牆面的清潔也不應忽略。

2、充足光照

充足的陽光不僅能殺菌抗病、清潔空氣、增高室溫，還能讓室內豁然開朗，使人精神愉快、提高工作效率。所以，居室的門窗玻璃要透光性好，白天盡量不要掛窗簾，使陽光能充分透進室內。

3、定時通風

經常開窗通風換氣，可把室內的二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、氫等有害氣體排出室外。所以，每天開窗應不少於兩次，每次不少於15分鐘。有條件的情況下還可以使用室內空氣清淨機，經常對室內空氣進行淨化和消毒。

•哮喘患者房事的調理

書名：《跟著節氣養生：夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法》 作者：許承翰 出版社：崧燁文化／崧博出版 出版日期：2020年08月19日

白露時節為哮喘病的易發期，在哮喘病發作時或發作後會對性生活的正常進行有所妨礙，而且許多哮喘患者在治療用藥時也會為性功能帶來影響。患病的一方常對對方懷有內疚，無病的一方則對過去滿意的性活動被中斷而感到不滿，因此，夫妻雙方都對哮喘的發作產生畏懼，在一方有哮喘病時，雙方都盡量迴避性活動，這就進一步加重了性功能的障礙。

所以，當夫妻雙方中有一人患有哮喘病時，夫妻二人應以正確的態度協調好性生活。哮喘患者往往有強烈的被動性和依賴性人格，所以性活動時，性伴侶要採取主動態度去激發其性興奮。如果哮喘的發作是因運動而引起的，那麼在性活動前可吸氧或吸入止喘藥，這對阻止哮喘發作有益。如果是過敏性哮喘，則需要適當改變生活習慣，或移居他地，限制過敏物的使用，或調整使用對性功能有影響的止喘藥物。另外，夫妻雙方還需學習必要的性科學知識，明白性活動對哮喘無害，以克服畏懼心理，從而增加自信心。當然，性生活也不單是指性交行為，夫妻雙方可採用其他的性方式，如愛撫、擁抱等，只要不引起患者的過分激動，能達到增進情感的目的，便對身心健康有益處。

●本文摘選自崧燁文化之《跟著節氣養生：夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法》。