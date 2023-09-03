大國妥協經典案例！總統甘迺迪成功阻止美蘇「古巴危機」

文／謝爾希．浦洛基（Serhii Plokhy）

一九五九年古巴革命後，古巴政府把所有美國人擁有的生意和產業收歸國有。此舉讓當時的美國總統艾森豪決定替古巴改朝換代，但尚未執行就任期結束，由後來的新任總統甘迺迪接手。為了避免國際譴責，美國打算派兵偷偷潛入古巴推翻政權，還將飛機偽裝成古巴反叛軍所有，假裝這一切不是由美國發動。這次行動最終失敗還丟了臉面，讓剛上任的甘迺迪總統在蘇聯領導人赫魯雪夫眼中成為不如前任艾森豪的菜鳥總統……

六十七歲的赫魯雪夫和甘迺迪是相當不同的人。赫魯雪夫肥胖、禿頭、精力充沛、喜歡逞能、言語誇張，並且常常虛張聲勢。他出身貧寒，社會地位低下。如果說甘迺迪的野心是由他意志堅強的父親的期望所驅動，那麼赫魯雪夫的拚勁就是來自母親——她希望兒子事業成功，不要像他軟弱的父親那樣被認為是家族中的失敗者。甘迺迪受過一個人所能接受的最好教育，赫魯雪夫則是連大學都沒上過。甘迺迪統領眾人的唯一經驗是指揮PT-109（二次大戰期間的魚雷艇），赫魯雪夫則是大半輩子都在監督重大計畫和大量人員。如果說甘迺迪一輩子都在為投身國際政治作準備，赫魯雪夫則是在六十歲以後才接觸高層次外交。兩人的年紀也差了一大截——一九一七年的俄國革命是赫魯雪夫人生和事業的轉捩點，但甘迺迪卻是一九一七年才出生，比赫魯雪夫小了二十三歲。

赫魯雪夫和他的顧問們第一次注意到甘迺迪是在一九六○年七月，當時這位年輕的麻州參議員贏得黨內的總統候選人提名。在莫斯科很多人看來，甘迺迪沒有尼克森強悍，所以比較容易被赫魯雪夫的花招和威嚇給唬到。甘迺迪傾向相信蘇聯在美蘇的飛彈鴻溝中占了上風（指美國在飛彈數量上遠遠不如蘇聯）——這個想法不只是由於蘇聯成功發射「史普尼克」人造衛星而助長了聲勢，也被赫魯雪夫本人的自吹自擂推波助瀾，更由於被威脅要揭穿艾森豪所派出的U-2偵察機間諜任務。

赫魯雪夫想要幫助甘迺迪勝選，所以命令「格別烏」盡力促成。為此，「格別烏」的人與甘迺迪的競選團隊開了幾次會（換成是今日，甘迺迪的競選團隊一定會被說成與克里姆林宮有所「勾結」）。在整個一九六○年夏天，赫魯雪夫和蘇聯的政治宣傳機器都按照羅伯特的忠告，沒有發聲支持約翰．甘迺迪。不過赫魯雪夫卻猛烈抨擊艾森豪政府，暗示甘迺迪所說的飛彈鴻溝確實存在。在一九六○年九月，當選戰如火如荼之際，赫魯雪夫再次去到紐約，在聯合國大會演講，演講中提到去年他去聶伯彼得羅夫斯克飛彈工廠參觀的經過。然後他一如繼往地威脅道：「你們想要我們把武器競賽變成一場競爭嗎？我們不想，但我們也不害怕這樣做。我們將會打敗你們！我們是在生產線上產出飛彈。」如果有任何美國人不相信甘迺迪的飛彈鴻溝之說，那麼現在蘇聯領導人親自來確認了這位麻州參議員的話。

一九六○年十二月一日，在甘迺迪當選後不到一個月，「格別烏」特工巴爾蘇科夫在早上十點再次敲羅伯特．甘迺迪辦公室的門。羅伯特向克里姆林宮的使者保證，總統將「儘可能讓雙方就柏林的問題達成協議」。會面結束前，羅伯特暗示美蘇也許可以就雙方共同關切的中國問題進行合作。他說：「接下來幾年的根本難題將不會是美蘇關係，而是華府和中國的關係。」

巴爾蘇科夫的報告讓赫魯雪夫大喜。一九六一年一月二十一日，也就是甘迺迪宣誓就職翌日，他下令把年輕美國總統的就職演講稿刊登在蘇聯媒體。他也做了一件他曾經拒絕艾森豪所請的事：釋放兩名被蘇聯囚禁的美國飛行員。奧姆斯特德上尉和麥科恩上尉是一九六○年七月一日駕駛裝滿電子偵測設備的RB-47H同溫層噴射機飛越巴倫支海峽的科拉半島時，被一架蘇聯「米格19」（北約稱為「農民」）戰鬥機擊落。現在他們自由了。甘迺迪在一月二十五日首次電視轉播的總統記者會上宣布了兩名飛行員獲釋的消息。一月二十七日，他陪同兩位飛行員的快樂妻子在安德魯斯空軍基地迎接獲釋歸來的奧姆斯特德和麥科恩。

書名：《為什麼世界沒有在1962年毀滅？重回古巴飛彈危機現場》 作者：謝爾希．浦洛基（Serhii Plokhy） 出版社：貓頭鷹出版社 出版日期：2023年08月08日

赫魯雪夫相信年輕美國總統勝選是多虧了他，應當會感恩圖報。他在一九六一年夏天向一群蘇聯高官和科學家宣布：「我們幫助甘迺迪當選。可以說是我們選擇了他。」赫魯雪夫希望雙方儘早舉行一場高峰會議，好評估這個華府的對手。美國入侵古巴潰敗的事不但沒有讓赫魯雪夫對高峰會議失去興趣，反而更加興致勃勃。沒有什麼比跟一個初嘗敗績、懷疑自己的稚嫩總統商討世界事務更讓人高興的事。甘迺迪因為在古巴的受挫和想要在國際舞台恢復聲望，踏入了赫魯雪夫的陷阱：兩位領袖同意儘快會面。

不過，赫魯雪夫不知道的是，等到隔年的古巴危機發生後，兩人的形象將徹底翻轉，一人獲取榮耀，一人則為自己國家添加恥辱，並在兩年後為此下台。

●本文摘自貓頭鷹出版社之《為什麼世界沒有在1962年毀滅》。