有些股票現在買會賠也值得你買！樂活大叔教你掌握致富原則

文／施昇輝

如果有人問你：「買股票就是為了賺錢嗎？」你一定會回答，「廢話！難道是為了要賠錢嗎？」

在「賺錢」和「賠錢」之間，買股票真的沒有其他的可能嗎？

最近我的粉絲專頁「樂活分享人生」中，有一些網友的對話非常有趣，也發人深省，或許你也和他們的想法一樣喔！

A網友：「不要買，不就不會賠了嗎？」

這句話，乍看沒錯，因為把錢存在銀行，當然不會賠錢；但，你永遠不能賺到打敗通貨膨脹率的錢。你自以為錢沒有變少，但它其實會越來越薄，越來越買不到東西。接著，有一位B網友就回答他。

B網友：「不買，一定賠。」

A網友再回B網友：「明明知道會賠，為什麼要現在買？」

B網友回他：「那可以告訴我，什麼時候買才確定不會賠？」

投資用講的很容易，真的要去做就很難。我自己也很想問A網友，什麼時候買才不會賠？

癥結點就在一個「賠」字。沒有人想賠，大家都想賺。銀行定存確定有「賺」，但真的太少了，注定會賠掉實質購買力。

買股票除了賺錢、賠錢，還能等待

買股票當然是希望賺錢，但你是希望「盤中立刻」賺，還是「明天」就賺，或「幾天後」就賺？

如果你想這麼快賺到錢，就是希望自己能買在最低點，但真的太難了。我認為，在賺錢和賠錢之間，還有一種狀況，那就是「等待」。

如果你現在是處於賠錢狀態（我相信現在絕大多數的人都是如此），但你等待的股票，未來是不是有賺錢的機會呢？

如果你等待的股票是幾十年都有穩定配息，而且大到不會倒，那就有等待的價值。如果不符合這兩個條件，你很可能永遠等不到最後還能賺錢的結果。如果符合以上兩個條件，但之前大家期望過高，所以股價曾經大漲過，等待到後來，也是很可能會落空。

如果符合以上兩個條件，但漲幅與大盤相當，並不曾超漲；現在跌幅也與大盤相當，也未超跌，我認為這種等待就是值得的。除非你認為台灣經濟會逐年衰退，否則台股最終還是會漲上去。

如果台灣經濟未來真的逐年衰退，錢放在銀行就安全嗎？不，我認為更危險，因為利率一定越來越低，屆時只剩一條路，那就是趕快辦移民手續。

如果符合以上兩個條件，每年的股息殖利率都超過5%，再加上股價只有20～30元，風險已經不高，我相信等待的結果一定是賺錢的。

不要只想賺，要想不能賠

電影《KANO》中的日本教練對嘉農棒球選手說：「不要只想贏，要想不能輸。」換成投資，就是「不要只想賺，要想不能賠。」

不要買了股票就想立刻賺錢，如果無法立刻賺，你就會很沮喪。這時候，你要想未來會不會賠？如果你相信未來一定能解套，就不會賠了，而且當然就可能賺錢了。

很多「個股」是等不到最後能賺錢，但「指數」能等到賺錢的機會相對大很多。

書名：《絕對樂活投資術》 作者：施昇輝 出版社：商業周刊出版 出版時間：2023年7月27日

等待1年，只要賺1.5%就打敗定存，只要賺3%就能對抗通貨膨脹率，只要賺5%你就是贏家。

檢視一下自己手上的股票，如果相信1年後能有以上的報酬率，就值得等待。如果沒信心，真的趁未來反彈的時候認賠停損吧！

我認為0050、006208、0056、00878達成的機率很高，但絕大多數的個股是做不到的。

買股票當然是為了賺錢，但真的不要期待「立刻」就賺。真正的重點是——要找到值得等待的股票。

●本文摘選自商業周刊出版之《絕對樂活投資術》。