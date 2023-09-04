不需要放颱風假或離職！「這樣做」緩解工作倦怠與壓力

文／瑞秋．歐蜜拉

心力交瘁，是發自心底的提醒，呼喊你聆聽內心的渴望，有意識的改變節奏，就會看到新解方。休息一下也沒關係，想出走就出走，想回來就回來！依照目前的生活狀態，協助你彈性規畫活動，衡量風險、時間、預算。無須離開工作，將出走融入每天日常，若要休長假或轉職，也能夠確保讓你安全成功的回到啟程之處。作者是轉型領導力教練，在任職Google期間，成功倡導將日常出走融入工作和生活中，並且融合心理學和神經科學的研究發現，設計非常務實的規畫與練習方法，幫助讀者打造個人出走計畫，練習全新的生活思維。

休假是一種奢侈享受。如果說，你很需要出走，但是出於某種原因，離職對你來說，都不是你的選項，那麼，你有什麼辦法呢？你要如何繼續做你正在做的事（工作、照顧他人，或是擔任親職），同時又能暫停一下呢？答案比你想的還要簡單。請開始把一些行動融入你的生活中，這樣你就可以有意識地替你正在做的事情帶來一些轉變。

◆ 為了向科技說不而暫停：正如前面所討論的那樣，即使你不把這個當作主要的暫停類型，但是如果把它當作一天或更長時間的實驗，仍然值得一試。 ◆ 為了更新目標而暫停：在一段特定時間內，把你一直想要開始的某個想法或是計畫付諸行動。 ◆ 為了改變生活而暫停：用較健康的生活方式過一週（例如，不吃油炸食物）或是開始執行一項新的健身方案（例如，每週健走或慢跑一次）。 ◆ 為了改變心靈而暫停：把一兩天的時間投注到一項新的倡議，也就是把這些時間用來釐清自己希望如何改變。 ◆ 為了改變意圖而暫停：每天設定你的意圖，目標鎖定會讓你快樂的事。

即使時機不是很理想，也不要放棄採取暫停措施的想法，也可以把下個星期的時間都用來暫停，這樣就能夠將這些概念融入日常生活中。

關鍵是要採取行動，改變你目前的生活方式。你可以徹底脫離你現有的世界，或者是先邁開一步，做一件會讓自己更快樂、更滿足，或是可以為自己的生活帶來更多意義的事。

如果你確實有時間和資源去某個地方旅行，那就去做吧！規畫一個人的旅行。每年都來一次個人旅行，這是反思自己的人生、里程碑和個人成長的好方法。

你可以利用一個週末、一天，或是任何長度的時間來進行，只要對你而言可行就好。我知道，放縱自己遠離現有世界而沉浸個人時光的方法，可能令人望之生畏。

獨自一人造訪美麗的地方，可能讓人感到不太自在。然而，獨處的魔力之一就是能夠去探索你為自己創造的體驗。根據你的條件，在你想要的時候，去你想要的地方。

書名：《出走，找回你的內在力量》 作者：瑞秋．歐蜜拉 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年7月26日

把它看作是另一種自我照護的行為，去關注內心的自我。就算為時只有24小時，也是另一種可以找到你舒適圈之外的魔法的實驗和機會。

畢竟，我們不是總被認為應該和別人在一起嗎？雖然我們被期望這麼做，但絕非必須如此。與自己獨處，其實就是針對上面已經提到的所有事情，給予自己承諾。

這麼做真的有用，除了你自己，沒有人需要被優先考慮，這是一種把注意力放在對你最重要的事情上的新方法。

●本文摘自天下雜誌出版之《出走，找回你的內在力量》。