發展障礙不是疾病，理解他們的世界，就能擁抱這份與眾不同

文／岩瀨利郎

發展障礙是「大腦功能方面的一種特質」。

雖然原因仍不清楚，但一般認為，發展障礙者的大腦在某些方面的運作有所偏差，譬如想像他人情緒的「眼眶額葉皮質」、表現情緒的「大腦邊緣系統」、控制來自腦幹指令的「前額葉」（尤其是前額葉皮質），以及與情緒波動、同理心及自我意識有關的「腦島皮質」等。

大腦邊緣系統是掌管喜怒哀樂、愉快與否等情緒的部分。無法壓抑自己的情緒，衝動哭泣、大笑或生氣等發展障礙所具有的特質，或許就是因為大腦邊緣系統過度敏感，或是能抑制大腦邊緣系統運作的大腦新皮質功能較弱的緣故。

此外，人類的大腦中，腦幹等較早發展的舊腦經常發出「採取行動」的加速訊號，前額葉則會發出抑制其作用的煞車訊號。所以也有人指出，ADHD的過動傾向，或許就是因為負責煞車的前額葉缺乏作用。

現在也已經知道，分隔前額葉與顳葉的大溝槽（外側溝）深處的腦島皮質也與發展障礙有關。

腦島皮質具有監測現在自己的情緒是悲傷或快樂的作用。而有ASD的人似乎缺乏這方面的能力，所以無法順利將自己的情緒展現在臉上，或是用語言表達出來。

這些先天性的大腦功能偏差不是疾病，頂多算是一種「特質」。所謂有發展障礙的人們，其實也只是大腦太有特色罷了，這些特質與「個性」大不相同，因為個性除了先天條件之外，家庭環境與教育等後天培養的部分也有重大的影響。

書名：《秒懂過動與自閉的內心世界》 作者：岩瀨利郎 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2023年8月1日

▍重要的是理解當事人「眼中的世界」

發展障礙者由於其特質的關係，經常會採取一些旁人眼中難以理解的行動。

他們會因為反覆發生的錯誤、難以理解的思維和行為，以及不適合當下情境的無心發言等，對周圍的人造成壓力，往往讓大家覺得「又來了」。

例如有ASD的人不擅長想像對方的感受或理解環境的氛圍，難免對家人造成影響或壓力，甚至因為精神疲勞而導致各種身心問題、罹患「卡珊德拉症候群」──簡單來說，就是你確實在受苦，但無人相信。

雖然卡珊德拉症候群並非正式的醫學術語，但這個詞彙的出現，或許也表明了與發展障礙者溝通有多麼困難。但從另一個角度來看，他們的言行舉止背後，必定有其理由，當事人也常因此感到痛苦。

為了與發展障礙者共同生活，首先必須理解他們「眼中的世界」。舉例來說，如果因為發展障礙者「聽不懂社交辭令或諷刺挖苦的話」而困擾，那麼一旦知道原因出在「基於大腦特性，他們只能理解字面上的意義」，心情說不定就能稍微平復一些，也會知道應該採取「與這樣的人交談時，必須盡量有話直說，不要拐彎抹角」的方式。

至於發展障礙者，如果知道自己的言語與態度會帶給周遭人們什麼樣的感受，或許就更能掌握日常生活該注意的地方。如果彼此都能站在對方的角度、更進一步理解發展障礙的話，生活想必能比過去更自在、更沒有壓力。孩子能更安心地享受家庭與校園生活；成年人也能減少職場上的糾紛，更充分發揮自己的實力。

●本文摘自究竟／圓神出版之《秒懂過動與自閉的內心世界》。