8/10國際懶惰日！「樹懶式哲學」教你耍廢有理、放空無罪

文／珍妮佛．麥卡妮

沒有看錯！今天是「國際懶惰日」（歡呼加鼓掌），鼓勵人們在這天可以暫時擺脫繁忙的生活節奏，盡情享受休閒和悠閒的時光。平常永遠工作做不完，抽空還得慢跑、健身，日子塞得滿滿滿，看起來很充實，卻常常覺得好累又好煩。 本書以幽默的筆觸，結合對樹懶全面性的觀察，將他們生存精髓落實到我們人際、工作和感情生活，樹懶式生活哲學是一種越單純越好的態度，一種不用力的生活方式。希望每個人都能在這天找到屬於自己的方式來放鬆心情，享受寧靜。（編按）

★樹懶式哲學——慢下來，更健康

運動鞋製造商、健身部落客、還有奧林匹克運動大會，都要我們相信極限運動跟高強度的體能訓練是值得讚美的付出。這是因為含有大量有氧運動的高強度健身，除了對健康有益之外，已經成為紀律與奉獻的同義詞。沒什麼適量就好啦，就是要跑馬拉松，就是要做個五十下卷腹運動，不然就爬個吉力馬札羅山——我們就是在這種情況下，被鼓勵去追求健康長壽。願上帝保佑那些天生腳踝不好、或是內耳有問題的人。

不過，樹懶式哲學在這裡要告訴你：傻瓜才會去健身！好吧，客氣一點講，保持健康有很多方法，但不包含去跑個十八小時的極限馬拉松，把自己弄得精疲力竭。科學家現在正在學習樹懶早已經知道的事情：慢慢地動是有益處的。沒錯，像是瑜珈跟太極拳這些所謂的慢運動療法，已經證實可有效減少慢性疼痛。甚至還有報告指出，進行這類靜態運動的人比較少吃鎮靜劑。位於美國波士頓的塔夫茲醫療中心，曾在二○○八年進行一項研究發現，讓關節炎患者打十二週的太極拳，能減少疼痛和壓力。

為什麼這些低衝擊的運動這麼有效？有一個理論是：這些慢運動增加了我們的放鬆反應。反過來說就是：我們的壓力反應減少了，甚至還促進免疫作用。事實上，就算只是快步走也很有益處，而且跟跑步比起來，快步走對膝蓋的負擔可是輕鬆多了。

所以無論你選擇何種慢運動，重點是慢慢做，讓呼吸規律，控制動作——這是不是讓你想起了誰？沒錯，就是樹懶！記得，要瘦身、擁有健康的方法不是只有一種。

★樹懶式哲學——深呼吸，即使你倒栽蔥

好好地呼吸應該是一件簡單的事情，我們也都靠呼吸維生。對於這個說法，你可能會想：我現在就在呼吸啊，是有什麼問題嗎？問題在於我們的呼吸經常是沒效率的，這對健康絕對有負面影響；我們不是全身緊繃，彎腰駝背，就是分心，以致於我們吸入與呼出的空氣只比噴氣多一點。

電腦和壓力就是主要罪犯。例如我們把筆記型電腦放在膝蓋上打字時，這個壞姿勢讓肋骨壓著橫隔膜，讓我們的肺沒有空間擴張。這種壓力會讓我們的呼吸短淺，也就是所謂的換氣不足。

練習深呼吸是很重要的，因為它可以減少壓力跟降低血壓。藉由增加血中的血氧濃度，可以加速細胞痊癒，甚至還被認為可減少發炎。美國的南卡羅來納醫科大學在二○一六年所作的研究發現，只是二十分鐘的呼吸練習，就能讓發炎的唾液細胞激素減少。也就是說，幾分鐘的專心呼吸，真的能對身體有益，而且是從細胞開始。

因為深呼吸令人驚嘆的效果是經過科學驗證的，你會發現練瑜珈的修行者、軍人跟運動員都在練習。所以，把身體打直，挺起胸膛，讓你的肺有空間擴張，然後深吸一口氣，再吸第二口，持續下去……感覺很棒，對不對？

★樹懶式哲學——不要中了酸民的招

法國博物學家喬治．布豐，是第一個在著作中描述樹懶的人，他在一七四九年出版的生命科學百科全書裡這樣寫道：「這個集合了怪異跟笨拙的生物，表現出來就是慢吞吞、總是病懨懨的，而且一付愚蠢樣。」真是沒禮貌。他還提到：「樹懶是生存中最低等的形式，再多一個缺陷就會無法生存。」

書名：《再忙也要躺好躺滿：跟樹懶學耍廢，爽爽人生不白費》 作者：珍妮佛．麥卡妮 出版社：遠流出版社 出版日期：2020年7月31日

活著，有時好難。無論你是樹懶或是人類，人們會對你的外表、生活方式跟先入為主的「缺陷」品頭論足。他們評論的時候可能很刻薄、嘴賤，對你的心理健康造成了負面衝擊。特別是網路上很多評論都很殘酷，而我們通常就是對自己最苛刻的評論家：你可能會覺得沒有人相信你，你不適合這份工作，覺得你把事情搞得一團糟，或是你不值得被愛。

但看看樹懶，牠還是一樣一臉滿足，不覺得自己「慢吞吞」或是「笨拙」，也不知道曾有科學家說牠們是生存的最低等形式。如果牠們把布豐的評論聽進去，很可能就活不下去吧。牠們如果想：「這樣活著還有意義嗎？沒有人喜歡我們，我們的生存就是一種錯誤，我們只是一個奇怪的錯誤……」然而它們避開了絕望，逃過了滅絕，活到現在，默默地成為地球上最迷人的一種動物。牠們的慢，是才能；不尋常的身體結構相當可愛。牠們甚至把慢吞吞跟懶洋洋活成了自己的風格。

樹懶一直用自己最真實的模樣活著。是我們這些人終於開竅，才明白牠們的價值。

朋友們，這就是樹懶之道：不要管那些酸民，做好自己的本分。說不定到最後，那些毀謗你的人心胸突然變開闊，或是終於頓悟了，還會轉向讚美你呢（如果沒有，就狠狠罵他們一頓吧，因為你最棒了）。

●本文摘選自遠流出版社出版之《再忙也要躺好躺滿：跟樹懶學耍廢，爽爽人生不白費》。