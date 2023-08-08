父親節逢立秋！養生秘訣首重收斂補氣，及養好「這器官」

文／楊惠雯

太陽過黃經135度，秋季第一個節氣是「立秋」。大自然變化向來循序漸進，立秋意味陽氣漸收，陰氣漸長，是陽盛逐漸轉變為陰盛的時節，自然萬物開始從繁茂成長，走向成熟甚至蕭瑟。

立秋仍在暑熱，尚未出暑，要到秋季第二個節氣處暑才出暑。所謂熱在三伏，立秋後還有一伏的酷熱天氣。按照三伏的推算方法，立秋這天仍屬中伏期間，也就是酷暑還沒離開，真正的秋意要到白露節氣後。不過，立秋這天，也代表夏天的結束、秋天的到來，天氣會愈來愈涼爽。

台灣這時候正逢二期水稻插秧盛期，農民們必須趕在立秋前後完成插秧的工作，若來不及，可能會使稻作成長末期遭逢低溫，影響稻穀的充實度，進而收成不足。所以農諺古云：「雷打秋，對半收」、「雷打秋，稻仔像嘴鬚，甘藷像泥鰍」，意指秋天打雷對農夫並不是個好消息。

節氣小字典：中伏 中伏，指夏至後的第四個庚日，是三伏的第二伏，一般為10天，有的年份為20天，是一年中天氣最炎熱的一段時間，故有「熱在中伏」之說。每年入伏的時間不固定，中伏的長短也不同。當夏至與立秋之間出現4個庚日時，中伏為10天，如果第五個庚日在立秋之前，那麼中伏就需20天，俗稱兩個中伏；若在立秋之後，中伏就是10天。 何謂庚日？中國古代流行「干支紀日法」，以10個天干與12個地支相配而成60組不同的名稱來記日，並以此循環使用。每逢有庚字的日子叫庚日。庚日的「庚」字，出自「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」，10個天干中的第7個字，庚日每10天重複一次。

養生飲食：首重收斂、補氣

秋天重視養肺，肺也養皮膚、呼吸道，所以這時候比較容易會有一些皮膚容易癢或乾燥。因為肺屬金，金元素有肺和大腸，互為表裏，很適合早睡早起。不過立秋在台灣還是很熱。我們常會說秋下一心愁，只要有心字在下面的，其實都象徵愁苦，比較有內在情緒的情況。多事的秋更是愁上加愁，悲傷容易傷肺，所以這時不適合吃太甜或太燥的食物，會影響到肺的燥，秋天解鬱悶很重要。

《黃帝內經》記載：「秋三月，早臥早起……收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。」中醫認為秋天是收的季節，人應該順應自然，放緩腳步、早睡早起，尤其現代人生活緊張，壓力大，適逢萬物沉潛、收斂，此時應平緩情緒。所以秋天的養收之道，先養陰氣，接著收斂以準備休養生息，用藏來溫養我們整個臟腑，走膀胱經。膀胱是我們排泄的器官，必須先淨化清理這些通道，才能好好存放滋養。

當令食物有芋頭香甜、淡雅桂花茶，能帶來比較舒緩的香氣。而這時節盛產的龍眼，也可以補氣、滋養身體。澎湖也盛產牡蠣，蚵仔煎非常有名，肥嫩的蚵仔含有豐富的鋅元素，也能補氣，讓心情變好。山粉圓也非常利濕、解毒和清熱。

書名：《跟著24節氣，好好過生活》 作者：楊惠雯 出版社：晨星出版 出版日期：2023年3月22日

身心排毒，從感謝自己的擁有開始

剛結束暑氣，此時我們準備要把陰氣存放起來，這時可以滋陰。秋天很需要伸展筋骨，讓體內的氣得以抒發，因為氣蓄積在體內容易影響脾胃的吸收，否則到了冬天就容易消化不順，而春天又會氣血不足。悲秋易傷肺，秋天是比較容易引發脆弱鬱悶的深層情緒，如果平常沒有觀照，這時候會很忙碌，所以你會需要斷捨離很多的情緒——那些你還糾結著的情緒。

秋天養肺，脾為肺之母，再一次使我們回到對自己的期許，從大暑開始，我們就練習放下那些不再需要緊抓的情緒，而立秋節氣便要開始整理你的穀倉，請溫和的對待自己。

比如說，有人習慣的憋尿，導致尿道沒有彈性伸展，因此發炎僵固，意味著此人個性嚴肅，容易在某種情感上執著耽溺，有種捨不得放下的緊抓，也會有很多的舉棋不定、壓抑逃避、過度敏感，或縱容自己的狀態。

不管你觀察到自己有哪種固著的情緒，這時候就需要來點像秋天的氣質，放下那些不適合，讓葉子落下，給予新生的空間。秋天是需要溫和滋潤皮膚和肺的時節，正如秋收，我們要收納的穀倉也需要做一番整理，才能好好安置要收藏的東西，穩定平靜的養氣，去平衡和容納。

請先從感謝開始，落實在每一天的生活。感謝自己還有水可以喝，還有工作可以支持每月的生計。這樣的小確幸，會讓我們的脾臟獲得光芒，脾臟被滋養了就會補肺。

透過感謝，當悲傷被滋養，會讓那些不屬於自我的情緒、人事物退到背景，這時請專注在想成為的自己上，回應自己一個自我期許，而非落入批判自己、否定自己的戲碼。立秋，是一個很好的時間點，回到自我，讓我們從安穩養肺的秋天，有個安靜與感謝自我的心，是好的開始。

●本文摘選自晨星出版之《跟著24節氣，好好過生活》。