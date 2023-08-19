影響氣候生態、經濟政治 這「原物料」竟是改變人類社會的狠角色！

文／麥田出版編輯部

酷暑難耐。不斷飆高的氣溫不僅讓人對「極端氣候」」、「氣候變遷」有了切身真實的新感受，「碳排放量」、「SDGs」等概念似乎也不再只是少數人關心、高高在上的嚴肅議題，而是當每一個人都汗如雨下，就算躲進冷氣房裡再怎麼不想面對這一切，但心中隱隱也有某部分已經認知到，在我們有生之年，任何一個人都難逃氣候變遷這項巨大考驗的殘酷事實。

但且慢，一本談「棕櫚油」的書，怎麼會從「氣候治理」談起？

無孔不入的棕櫚油

「棕櫚油帝國」從作者一趟賴比瑞亞的旅程開始。伴隨著經典搖滾樂樂團的反叛樂音，她一面驚訝於自己儘管長期報導農業與追蹤環境相關議題，但對於棕櫚油產業的龐大影響竟毫無所悉——不管是從製造端到消費端、從殖民地歷史遺緒到第三世界國家發展正義議題、從跨國環境社會運動取得的進展到敵對陣營的宣傳反撲等，這些議題鋪天蓋地而來，是多麼滴水不漏的滲入現今每個人的生活之中，卻又如此的無聲無息。而作者也不禁時時刻刻逼問自己：「作為一個外人甚至是美國人，對於其他發展中國家的『發展』或『剝削』想像會不會過於天真與鄉愿？」

這的確是一個難以兩三句話回答的大哉問。尤其棕櫚油經常不是像「一件T恤的全球之旅」，以單一商品、較為明確的面貌為人所知；此外，相較於糖、鹽、茶葉、棉花、絲綢等物資，棕櫚油更常隱身於商品中，更少被大眾所認識。但是，舉最簡單的例子，只要拿起生活中觸手可及的一項加工食品（包括你最愛吃的餅乾或糕點），一查閱食品成分表，便極有可能會發現棕櫚油的身影。令人詫異的是，在不知不覺中，我們都大量消費或攝取了這項玩意兒。而棕櫚的種植、榨取、使用用途，或甚至僅僅是我們對於棕櫚油的看法或喜好偏惡，從作者的報導分析便可以得知，其實過程中充滿著各個國家、不同企業、各式利益團體與倡議組織的長期角力與政治攻防。

棕櫚油政治經濟學——紅毛猩猩、毀林與氣候變遷

從氣候變遷與全球環境面向來說，「棕櫚油」的身世與相關爭議，更是彰顯這類議題複雜性的絕佳案例。如今的環境議題已經不是一地之內、可以自掃門前雪的問題。「一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀，可能在一個月後引發美國德州的一場龍捲風」已深入人心，最廣義版的蝴蝶效應已是老生常談；而跨越疆界的全球化消費、生產鏈、能源取得、甚至各種污染，最小的影響與治理範圍可能都必須以區域為單位（例如：東南亞、歐洲）來處理，更不用談「氣候外交」、「氣候治理」、「新能源發展」等時下最受注目且廣為人知的政治議題了。

《帝國、氣象、科學家》從新檢視氣候治理的歷史與尺度

然而，面對如此龐大的議題，渺小的我們又能怎麼辦呢？面臨氣候暖化或異常問題，就算自己把冷氣溫度調高一度，告訴自己忍耐再忍耐，也許就能夠少一些對可愛北極熊的罪惡感，但這種個人禁慾的道德呼籲式行動，終究只是杯水車薪，無法拆解複雜的歷史共業之惡，更無法力挽狂瀾。另一方面，各種「環境極端分子」諸如拉布條、在各種世界會議場合中鬧場、被倡議團體攔下來填寫簽名連署，或是像在英國超市內緩慢把牛奶倒掉等抗議行動，除了吸引人目光、能有三分鐘的議題熱度之外，但更常見的下場是化為奇裝異服、特立獨行的新聞標題，然後，「啪！沒了。」

在最壞的時代，盡量做最好的自己

書名：《棕櫚油帝國：搾出權力，殖民與當代政經貿易角力，影響全球生態的關鍵原物料》 作者：喬瑟琳・祖克曼 （Jocelyn C. Zuckerman） 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年7月27日

因此，這本書也許是個絕佳的視角，讓我們重新理解棕櫚油，也試著從這項商品的眼光，重新看待整個世界。作者指出已開發國家中的消費者抵制運動，就經驗來看是有效的，但也描寫整個產業的黑暗面是如此龐大，改革步伐往往蹣跚且跌跌蹌蹌。作者直陳自己作為外來者可能會有的書寫包袱，但絕非直接掉入「自己非受苦的人，因而無法做出最貼切評論」的陷阱中。下一次當我們再看到「環境抗議人士」的新聞時，也許會對其感到不以為然，或認為手段可以再討論，但在讀了這本書之後，或許我們更能拿捏評斷時要用什麼樣的天平與標準，不僅能盡量感同身受棕櫚產業的處境，也能知道天平另一端想要對抗或背負的到底是什麼。

●本文摘選自麥田出版之《棕櫚油帝國：搾出權力，殖民與當代政經貿易角力，影響全球生態的關鍵原物料》