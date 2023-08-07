泳渡日月潭知道這些資訊 幫助你游得更快、更安全、更有效率

文／史蒂文．穆納托斯（Steven Munatones）

公開水域的地點包含海洋、湖泊、河流、運河、海灣、水壩、水庫、划船比賽的場地，水溫範圍從華氏35度至85度（攝氏1.7度至29.4度），運動員必定會遭遇難以預測之事。環境可能從明朗清淨、平靜無風到波濤洶湧、颳著強風，對新手和職業選手都構成挑戰。

歷史上，人類一直害怕在自然水域中游泳，所以公開水域一直被認為是無法保證安全的神秘地方。海洋充滿未知事物，海岸線形成天然界線。數千年來，人類相信最好待在船舶的甲板上觀察海洋深處，而非將其當作可享受的資源。安全與舒適是踏實地待在穩固陸上的兩大重要原因，要選陸地，還是海洋——這點完全不用多想，古老的智慧不會受到質疑。

然而，對公開水域的恐懼已在上個世紀大幅轉變，許多人現在欣然接受公開水域是探索和測試自己的生理與心理極限的地點。公開水域曾經只是水手和漁夫的活動範圍，現在卻對所有年齡、能力和背景的泳者具有強大的吸引力，對未知事物的挑戰取代了對未知的恐懼。人類曾經只會用船隻橫渡海峽與湖泊，現在則經常有泳者無所畏懼地泳渡。河流與海灣以前主要用於商務運輸，現在則是體能和競賽的常見場地。從前，人類遠離公開水域；現在，接受挑戰的游泳人士毫無保留地迎向公開水域。

冒險、成就感和競爭的快感是數百萬人前往公開水域的其中少數幾項原因，現代運動員渴望接受公開水域的挑戰，這點已不再遭受質疑，而是受到鼓舞、支持和讚揚。

【公開水域游泳的工具、訓練時間與泳式】

公開水域游泳的領域相當廣大，因此工具、訓練時間與泳式會根據運動員的特定目標而有所不同。

■工具

公開水域泳者的裝備一直以來都保持一致（即：泳鏡、泳帽和泳衣），但是訓練工具與導航裝備則持續愈來愈精密。公開水域泳者面對的最大問題是穿與不穿防寒衣的巨大分歧。防寒衣在浮力與保暖方面所帶來的優勢相當顯著，因此對正統主義者而言，防寒衣毫無疑問的是禁忌。對鐵人三項選手與若干新手而言，同樣的，防寒衣毫無疑問地相當重要。除了防寒衣，公開水域泳者還使用相當多樣的裝備，從耳塞與水中攝影分析工具，到全球定位系統與餵食桿。第四章將詳細解釋公開水域泳者使用的裝備種類。

■訓練時間

根據你的工作或讀書時刻表以及個人偏好，你可以在任何時間進行訓練。許多泳者偏好在大白天進行訓練，其他人則喜歡在日出或日落時游泳。極少數人喜歡在夜間游泳，特別是在無雲夜晚的月光下。

由於大多數的鐵人三項與公開水域泳賽在一大早開始進行，許多人偏好在早上游泳，好讓生理時鐘能夠適應在這個時間進行比賽。全世界的水道在早晨時刻也通常沒什麼船舶交通、滑水人士與風帆人士，這些人通常會在稍晚的時候出現。在有人衝浪的地點，晨間的訓練也較佳，因為衝浪客通常會現身，他們能夠協助緊急狀況以及就海象提供建議。然而，由於早晨的情況通常比下午或晚間更為平靜，有經驗的泳者偶爾也會在傍晚進行訓練，以適應較狂暴的海象。

大多數一開始對夜間游泳感到憂慮的泳者，會為了在夜間開始或結束的馬拉松賽作準備，而因此在夜間游泳。儘管你或許從來沒有理由或動力在夜間游泳，許多泳者卻對生物發光（海洋生物發光反射在水面的一種海洋現象）感到著迷，這種現象只在夜間的海水中可見，在淡水中不會有這種現象。

■泳式

人類從史前時代就開始游泳，但是有兩個族群在公開水域中游得特別好，且他們同時穿著軍事裝備：日本武士與中古騎士。之後，美洲、西非與南太平洋的原住民利用現代自由式的早期姿勢游泳，而自由式在二十世紀初期成為獨占鰲頭的游泳姿勢。第五章將詳細解釋如何發展出更快速、更流線型、更有效率的自由式。

但即使在現在，有些人仍然偏好馬修．韋伯船長1875年泳渡英吉利海峽時使用的蛙式（表1.1列出泳渡英吉利和卡特琳娜海峽時主要泳式的紀錄時間）。蛙式的公開水域游泳活動在荷蘭、台灣、日本與全世界其他許多地點舉行，除了自由式和蛙式之外，幾乎很少有馬拉松泳者會偏好其他泳式。

【挑戰與難以捉摸的因素】

泳者在公開水域的能見度和定位能力可能受到波浪、水面碎浪、刺眼陽光、雨、霾或霧的干擾而嚴重削弱，由於無法看見轉折浮球、地標與終點區域使許多公開水域泳者跟隨前方的泳者，希望前面的人游往正確的方向。

這種對同夥運動員與生俱來的信任感，在各種年齡、能力與背景的泳者之間，形塑出無形的連結與情誼。在競賽或獨泳活動前，泳者通常安靜而內省，這和他們在賽後的觀點與個性形成強烈對比。在公開水域形成的共同連結讓許多人生動有趣地和競爭對手分享經驗，包括他們原本不認識或沒有在賽前聊過的人。

即使泳者在比賽中採用自己的定位路線，他們常常想要得知競爭對手在比賽中使用的方式，並為下次游泳在心中記下感受到或實際的定位優勢。他們不斷追求進步，因為公開水域的動態本質經常使每次游泳的環境有所不同。

■面臨障礙

公開水域泳者了解他們可能面臨的諸多障礙：冷水、長距離、波浪、迎面的水流、水面碎浪、霧、水母、水草、海刺水母、鯊魚、短吻鱷、礁石、漂浮殘骸、廢棄物與污染。儘管這項運動重視冠軍且表揚最快速的泳者，但是大多數的公開水域運動員不是為了獲勝而游泳，而是為了取得好成績或只是為了完賽，使他們獲得某種程度的自我滿足。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳奇籃球教練約翰．伍登（John Wooden）在他的著名書籍《伍登教練的成功金字塔》（Pyramid of Success，網址：coachwooden.com/scrapbook）中，將成功定義為「心靈的平靜來自於自我滿足，因為你知道你已盡力做到最好。」這個定義恰恰適合公開水域的泳者，許多泳者在游泳途中感到驚慌不安，所以對於僅僅能夠完賽就感到心滿意足。

■距離多遠？水有多冷？

在為即將到來的公開水域游泳制定計畫時，大多數的運動員會問兩個問題：「游泳距離多遠？」以及「水溫如何？」

由於水溫（10到31°C）與距離（1至54英里，或1.6至87公里）在公開水域競賽中變化範圍相當大，這兩個問題的答案會影響後續決定所需訓練的總量與類型。

在阿根廷從埃爾南達里亞斯到巴拉那（Hernandarias-to-Paraná）長54.6英里（88公里）的比賽是全世界最長的職業馬拉松比賽。在印度西孟加拉（West Bengal）的邦帕吉勒提河（Bhagirathi River）舉辦的50英里（80.5公里）印度國家公開水域游泳競賽（Indian National Open Water Swimming Competition）是全世界最長的業餘比賽。每年舉辦的28.5英里（46公里）曼哈頓島馬拉松游泳賽是美國最長的比賽，不過1963年在密西根湖曾經舉辦過一場60英里（96.6公里）的職業比賽。

有些泳者在水溫低時會穿防寒衣，而對水溫的感受會根據泳者的經驗與居住地有所不同。在美國鐵人三項認可的比賽中，運動員可以在水溫78°F（25.6°C）以下穿防寒衣。對正統主義者而言，沒有任何穿著防寒衣的理由或藉口。最耐寒的運動員認為這是個挑戰，對於無論水有多冷都絕不穿防寒衣感到自豪，不過全世界的許多公開水域泳賽都允許選手穿防寒衣。

允許穿著防寒衣的彈性作法有助這項運動擴展至傳統族群以外。這項運動的規定原本要求，不得使用有助漂浮或保持體溫的防寒衣。許多比賽放寬這項限制，有些新手在開始這項運動時穿著防寒衣，然後再過渡至游泳時不穿防寒衣；其他人則覺得一直穿著防寒衣比較自在。

如果公開水域泳賽的距離比你之前游過得還長，你必須恰當地規劃生理和心理的訓練計畫。第二、六、七、八章將提供資訊，教你如何調節身體，在極端水溫下忍受長距離。沒有簡單的捷徑，要游得遠，必須制定相應的計畫且努力訓練。要在非常寒冷或非常溫暖的水中游泳，必須使身體從不舒服的水溫，到無法忍受的水溫，都要能夠適應。

書名：《公開水域游泳訓練全書：從入門到精通的必備知識、技術和策略》 作者：史蒂文．穆納托斯（Steven Munatones） 出版社：臉譜出版 出版日期：2023年08月01日

■選擇賽道

如果你經驗不足，應考慮公開水域賽道的配置。賽道類型各不相同，有沿著海岸的點到點賽道、湖泊往返的賽道、泳渡海峽、或是沿著河流順流而下，這些多樣的環境對不同的運動員有不同的吸引力。

例如，如果你不喜歡在海浪中游泳，那麼就避免參加需要沿著岸邊和越過海浪區域的點對點海上比賽。如果你喜歡在海灣或湖泊中繞過轉折浮球，而不喜歡在河裡遇上水流，那麼參加湖泳比參加河泳更合適。公開水域游泳之美在於，每種愛好都有適合的地點。

夥伴系統的重要性

夥伴系統非常適合所有的公開水域泳者，無論泳者是否有經驗。和朋友一起游泳時，會有一種平靜和舒適的感覺，也絕對比獨自游泳更加安全。夥伴系統是進步的絕佳方式，尤其是當你和更有經驗或更快速的泳者一起搭配時。有經驗的泳者幾乎毫無例外地喜歡把握機會，向較沒經驗的泳者分享游泳技巧的資訊與提供定位的建議。

或者，一位朋友或家人可以在小艇、腳踏船、獨木舟、立式槳板或小型充氣筏上陪伴著你。你一旦游過海浪或海岸線，陪伴者可以充當你在水中的雙眼。如果你找不到人在水中陪你，當你在與海岸平行游泳時，可以請人沿著海岸線走。好好享受，並心存感激，因為有人留意著你，可以給你幫助與安全感。

■相關資訊

根據英吉利海峽游泳與導航聯盟（http://www.channelswimming.uk）的規定，「在獨泳時，泳者只能由一個人在水中陪伴，且在前三個小時內不得有人陪伴。陪伴最長一小時，且在陪伴中止後的至少兩小時內不得再度陪伴。第二名泳者可以在獨泳者旁邊游泳，但不得在其前面，且不得妨礙獨泳者。」

馬拉拉松獨泳的領域中，有時會允許配速泳者。配速泳者在某些條件下會在水中陪伴競賽者，他們的作用是藉由分享困難游泳的經驗，來強化泳者的心態。配速泳者可以是隊友、家人或朋友。

●本文摘自臉譜出版之《公開水域游泳訓練全書》