《喚醒心中的詩》運用詩突破人們的界限，得到療癒！

文／瑪戈．法契斯．尼爾、莎莉．阿特金斯

詩是最古老的藝術形態之一。人類有史以來，世上所有的人都會藉著歌謠、吟唱與意象述說故事及神話（Dissanayake, 2002, 2012）。詩就像所有藝術，始於感官：視覺、感覺、聽覺、嗅覺與觸覺，觸及了人類與世上一切的關係。詩歌、歌曲和故事提供了以聲音和文字來命名的能力，從而尋求理解我們人類與生活的世界、與大地和宇宙、與動物和植物以及與彼此之間的關係。

詩 我不寫詩， 我寫小小的奇蹟。 淘氣的小小奇蹟—— 嚇走山岳或平靜海洋的那種奇蹟。 你正尋著 並將在我身上覓得的那種奇蹟。 ——湯瑪斯．雷恩．克羅（Thomas Rain Crowe）

詩的語言

一首詩是一群經過精挑細選的字，濃縮成為行與節、注重聲音與節奏。這種書寫需要有技巧的工作與耐性，詩人要耐在詩裡面，直到完成。同時，詩的出現也是慈悲的行動。最早的詩從口說傳統開始，因此，聲音與節奏一直都是詩的重要元素（McKim 2018，個人通訊）。書寫詩也有重要的視覺元素；字詞在頁面上的排列、字詞四周的空白、字詞間的空白，都傳達了意義。

大多數情況下，詩大量使用隱喻，即用另一件事來描述一件事物。詩不僅僅是文字而已。美國詩人瑪麗．奧利弗（Mary Oliver, 1994）用隱喻來描述詩：「因為詩畢竟不是文字，而是冷天裡的火、遞給迷失者的繩索，就像飢餓的人口袋裡的麵包一樣。」（p.122）奧利弗指出了詩超越文字的能力，可以連結內在與外在世界、連結個人與宇宙，並提供安慰、創造轉化的可能性。

詩是語言最為複雜的運用方式。詩人兼教授格雷戈里．歐爾（Gregory Orr, 2018）認為，寫詩運用的語言種類有四種：命名、唱誦、說和想像。他描述了在詩中是如何運用這四種語言。

命名（Naming）是指用字詞指涉世上的事物或行為，以及心理、情緒經驗，例如痛苦與喜悅。

唱誦（Singing）是指字詞的聲音。當文字放在一起時，會產生一連串的聲音，形成節奏與韻律。歐爾以「唱誦」一詞為喻，描述語言如何運用聲音與靜默形成節奏與韻律的模式，以表達慈悲經驗的品質，也就是「呼吸著祈禱的嘎嘎聲，用心跳敲打的鼓」（Atkins 2005, p.34）。

述說（Saying）是指語言對經驗、洞見與想法陳述的能力。詩可以述說，具有說服力和威權性，例如：你昨晚做了什麼，很重要（Atkins 2005, p.37）。

想像（Imagining）是指從記憶與想像中喚起意象的語言能力；透過隱喻與比喻，用一件事物表達另一件事物。意料外的比較可能特別強烈。

語言屬於人類，讓我們與其他生物有所分別。我們人類是唯一會「說話」的物種。我們用語言許願、求情、命令、安撫自己、發表聲明。同樣的，這些功能也可以指引我們寫詩。我們可以寫懇求的詩、許願的詩、表達渴望的詩、創造現實的詩，或是描述的散文詩。

根據史蒂芬．萊文（Stephen Levine, 1997）的說法，詩意的語言特別有力，因為詩能夠壓縮和提煉經驗，並使用隱喻來捕捉情緒或經驗的本質。詩，以其創新的文字運用方式，與一般語言相較是一種生動活潑的語言。正如溫德爾．貝瑞（Wendell Berry, 1983）指出，一般語言往往被削弱或毫無意義。當我們過度努力解讀一首詩的時候，我們可能失去詩象徵的與音樂性的語言。詩人在這世界有個重要的任務，特別是在黑暗的時刻；詩人協助我們「再一次看到真實世界光明的可能性」（Heidegger 1975, p.xv）一個向我們展現它自身的世界。

詩意的理解

理解（knowing）有很多種。一種方法是詩歌的方式，它作為一種慈悲的行動發生在我們身上。詩是一種實驗，讓我們開始追尋、試圖理解，而且我們必須放下我們自以為知道的一切。這可能就像在閱讀神諭。在詩中，我們矛盾地同時完成追尋者和先知者的任務。當我們寫詩，我們在詩中創造了新的想法，從中學習。我們不僅僅是寫下我們已知的；我們試圖形塑我們未知的、令我們疑惑的，以及我們的熱情所在的。這熱情有兩層意義——充滿熱情的和受苦的。詩意的理解也是體現的理解。我們可以打從心底、打從骨子裡感覺到真實。我們在我們的移動、呼吸、血液與心跳中，感覺到詩的節奏。

詩人兼教授卡爾．勒勾（Carl Leggo, 2008）將詩視為理解世界、在世上存在與成為（become）的方法。他指出，情緒和想像一直都是人類理解力的一部分。他說：「詩邀請我們做語言實驗、去創造、理解，並以創意和想像的方式參與經驗。」（p.165）勒勾提醒我們，詩創造文本空間，邀請我們傾聽。這個空間讓我們得以接近神祕與神奇的事物。詩邀請連結、情緒互動、心智與美學的回應，並結合了身心與想像。他說，在詩中，我們用文字創造世界。

詩讓我們用不同的、新的方式思考。我們學著以隱喻的方式思考。意象讓我們看見思緒在我們的內在之眼中，立即且整體地出現。這和邏輯的、抽象文字的線性本質不同。在表達性藝術的詩歌工作中，我們鼓勵和激發一種創新思維，這思維是體現及奠基在好奇心中、從對失敗的恐懼擺脫出來、超越對錯，並且多方面的，和日常語言中充滿批判的本質不同。詩意的理解是內在的看見，既具體又超越、超越了語言，同時又由語言所創造。

●本文摘自心靈工坊出版之《喚醒心中的詩》。