今天是「世界Emoji日」！為什麼表情符號帶來語言的附帶效益？

文／湯姆．斯丹迪奇（Tom Standage）

為什麼表情符號產生了語言上的附帶效益？

各國文字在數位世界的呈現可算是一場激烈爭辯的主題，可能還有些晦澀難懂。究竟某一個書寫系統有沒有分大小寫，或者該系統需要哪些特殊符號，編程者與設計師或許會有不同意見。近期關於表情符號的討論更顯膠著（表情符號用於電子通訊當中，藉此表達意義或情緒──想像一下那些黃色的笑臉）。

這一切要從萬國碼（Unicode）說起。萬國碼是一套標準，為全世界的字母和其他事物（例如數學符號），定義一組數碼以及相對應的描述。萬國碼能讓不同的裝置、作業系統和應用程式呈現出同樣的字符，並適用於上千種語言，因此如果一個人在加州、使用iPhone在WhatsApp上輸入一則梵文訊息，人在加德滿都的接收者可以透過Windows的筆記型電腦，成功讀取該則訊息。

這套標準是由一個非營利組織萬國碼聯盟（Unicode Consortium）進行管理，該組織自1990年代初期開始營運。萬國碼聯盟會定期將更多字符納入清單：有的字符來自古老的語言，學者希望使用這些語言；有的字符來自現代語言，但使用者比較少，或是擁有不尋常的字符。文字編碼提案倡議（Script Encoding Initiative）最初是由加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）提出，內容包含一百種尚未納入萬國碼的書寫系統，來源地遍及南亞、東南亞、非洲和中東地區。

自2010年起，萬國碼開始納入表情符號的編碼。1999年，表情符號首次出現於日本，隨即在2000年代風行全世界，但並無任何作業系統、通訊應用程式擁有共同的編號或表示方法。因此Windows、安卓和iOS不僅使用不同的黃色笑臉圖形（飯碗等其他圖形也不同），有段時間還以不同的數字進行這些圖形的編碼。一個系統所送出的表情符號，在另一個系統裡可能變成截然不同的東西，甚至以空白長方形呈現。幸好萬國碼聯盟決定介入，將使用的數碼加以標準化，不過確切的樣貌仍取決於接收的平台或應用程式（現今包括了Slack、臉書和推特，以及不同裝置上的各個作業系統）。

書名：《經濟學人109個世界常識：藏在5G通訊、表情符號和酒杯尺寸背後的祕密》 作者：湯姆．斯丹迪奇（Tom Standage） 出版社：商周出版／城邦文化 出版日期：2019年5月2日

萬國碼的難處是，表情符號的需求正在持續成長。原因在於，蘋果和谷歌等公司，以及不同的公司、產業、個人和利益團體，都希望看到特定符號獲得呈現，例如美國的緬因州就支持加入龍蝦表情符號的提案。所有新增表情符號的提案送交萬國碼聯盟之後，都必須獲得討論與投票表決。

聯盟的某些成員擔心，新表情符號的決策會令他們分心，無法專注於更具學術性的事務，因而延遲了為古老和現代語言書寫系統新增字符的工作。皺眉大便表情符號的提案（微笑版本已經存在）格外引發不滿。字體設計師麥可．艾弗森（Michael Everson）認為，這些符號「傷害了萬國碼標準」。

然而，萬國碼聯盟的共同創辦人馬可．戴維斯（Mark Davis）表示，這樣的憂慮可謂言過其實。雖然表情符號引發了媒體不成比例的廣泛關注，不過萬國碼聯盟已成立獨立委員會，另行處理表情符號的事宜。馬可．戴維斯還指出，對於表情符號的關注已經產生附帶效益。許多軟體產品早先都缺乏萬國碼的支援，不過設計師為了要納入表情符號，於是都安裝了萬國碼的升級版本。如此一來所產生的附帶效益，就是數百種語言的萬國碼字符因此得以呈現，使這些語言字符不再被忽視。

●本文摘自商周出版之《經濟學人109個世界常識：藏在5G通訊、表情符號和酒杯尺寸背後的祕密》