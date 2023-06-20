黃子佼自揭幼時目睹母親外遇　家庭失能帶來的童年創傷如何影響心理狀態？

藝人黃子佼昨（19）日開直播認性騷擾犯錯，自揭兒時目睹媽媽外遇經歷。事實上，超過60%的成人歷經過童年創傷，並且會將傷害複製在下一代身上。 而回顧受傷的童年，並不是要找到一個怪罪的對象，或將自己定位成受害者角色，童年創傷經歷會複製，因此造成傷痛的人，很可能也是背負創傷長大的。如果你已經知道自己身心上痛苦的原因，來自於童年時期遭受的有毒壓力，現在就有機會給予自我復原的力量，終結創傷造成的痛苦輪迴。（編按）

文／格倫．R．斯拉迪

什麼是內隱記憶？

了解什麼是內隱記憶，就能進一步全面認識影響我們情緒的神經系統。左腦處理和儲存「外顯記憶」（explicit memory），也就是可以有意識地回憶以及用文字、枯燥的細節和適當情緒所描述的記憶。右腦則會處理和儲存「內隱記憶」，這些內隱記憶是非語言的，儲存在意識之下，保有強烈的情緒基調和感覺。

關於內隱記憶，你可能會有一種深刻而普遍的感知，那是一種莫名的恐懼，一種認為自己不夠好的感覺，一種認為某些地方不對勁的感覺，一種處於邊緣或自我厭惡的感覺；你可能會有上述這類感覺，或者身體深處能隱約察覺到它，卻無法用語言表達，也不知道它源自何處，而且可能也會有逃跑或躲藏的衝動。

在童年創傷經驗的作用下，這種感覺可能會在出生後的前3年牢牢印記在右腦之中。被人虐待的記憶可能會被最初的情緒、感覺、景象和本能感覺鎖住，而這些感覺可能是無助、憤怒、焦慮或羞恥，讓你以為你就是這樣的人。這些隱藏在記憶中各種層面的感覺，都可能被眼前的事件觸發，而這些事件會喚起相同的情緒、感覺和難以言喻的感覺。關於這一點，我們會在第3章進一步討論，並從中解釋童年創傷經驗的心理學。

事實上無論幾歲，一旦遭受巨大的壓力，都會形成內隱記憶，只不過它們尤其能在左腦成熟之前的人生最初幾年，留下深刻的印記；也就是說，越早有童年創傷經驗，記憶就越有可能被儲存為內隱記憶。大腦的關鍵區域負責調節壓力和情緒、以適當的情緒儲存記憶，以及將記憶傳輸到可以有意識回憶和表達它們的區域，而童年創傷經驗會透過表觀遺傳的影響，來妨礙這些關鍵區域的發育。

當毒性壓力占據負責語言表達、推理、鎮靜和感覺整體現實的關鍵大腦區域時，內隱記憶也可能在生命的晚期形成。在最可怕的情況下，大腦只會命令你去戰鬥或逃到安全的地方，因為前面剛提到的其他功能對於求生存來說，並不重要。

外顯記憶往往會隨著年齡增長而消退，但內隱記憶卻不會。誠如前述，內隱記憶一旦形成，就隨時都可能會被眼前的事件所觸發。這些記憶不是由邏輯思維的心智管理，所以會伴隨最初經歷時相同的情緒和感覺浮上心理。

因此，老闆的批評咒罵對你而言，可能就像小時候被挑剔的父母嚴厲斥責一樣，即使被批評的成年人現在「成功了」，他仍然會有這種感覺。為什麼會這樣呢？因為內隱記憶沒有固定並位於語言和邏輯的大腦中，換言之，語言或邏輯之於內隱記憶的影響，可說是微乎其微。不過我們很快就會知道，可以採取哪些其他方法來應對這樣的內隱記憶，這些方法主要針對的不是邏輯和語言的左腦，而是調節情緒、圖像和身體感覺的大腦區域。

書名：《背負創傷長大的你，現在還好嗎？：揭露童年有毒壓力對大腦和行為的影響，以「尊重平靜」取代「羞恥自厭」的自我修復練習》 作者：格倫．R．斯拉迪 出版社：幸福文化／讀書共和國 出版日期：2023年1月5日

童年創傷如何影響心理狀態？

‧安全型依附

依附，反應出一種人類與生俱來的渴望，想以正常愉悅的方式和父母或照顧者建立親密的關係。依附的對象可以是父母親、祖父母、兄弟姐妹或其他人，但多數嬰兒在感受痛苦時，更喜歡從母親身上獲得安慰；而當嬰兒與2 位令他感到安全的照顧者建立關係的情況下，會活得最為健康正常。

也就是說，若嬰兒在出生後的最初幾個月內，持續感受到主要照顧者的關愛，就能與照顧者形成深厚的情感紐帶，而這就是安全型依附。照顧者能讓嬰孩感到安全、讓他覺得自己受到保護和重視。要做到這點，方式有很多種，比如：擁抱、肌膚接觸和親吻；藉由目光和表情表達愛憐；透過安全、有節奏的手勢和聲音；隨時滿足嬰兒的需求；微笑、大笑以及和孩子一起玩樂。只要照顧者夠敏感，能不斷滿足嬰孩的需求，孩子就會知道照顧者隨時會照顧他，而且不會拋棄他。

這是一種感覺，無法回憶。因此，安全型依附在嬰兒出生後的最初幾個月內，就會烙印在嬰兒處理感覺和情感的右腦，且往往會持續一生。這些印記形成於嬰孩出生後的最初幾個月，那時左腦的語言和邏輯區域尚未發育完全，而這也是為什麼新生兒即便不懂文字，卻依舊能感知，留下非語言的訊息。

因此，如果嬰兒感到安全，能依附和諧的父母，就會內化成以下的訊息（這偏向一種感覺，不是靠理智理解）：「我被人關愛，我很重要，我有價值，因為生我的人很重視我。」早在對事件的記憶形成之前，嬰兒就對愛的感覺有了印象，如此一來，成長中的孩子就會像媽媽愛他一樣，去愛自己。

‧不安全型依附

童年創傷經驗，會妨礙健康的兒童與照顧者發展良好關係，使孩童產生不安全的依附感，這是一種害怕不被關愛的感覺。依附中斷所造成的內在創傷，通常會在嬰兒剛出生的最初幾個月內根深蒂固。而當嬰兒因依附中斷而飽受壓力時，會產生2種變化：

（1）大腦會一直保持在高度警戒狀態。

（2）自我健康意識會受損。

為什麼會這樣呢？飽受壓力的母親（也許她心繫其他事情、忽視嬰兒、內心受創、會拒絕或虐待別人），沒有以關愛的方式與嬰兒完全聯繫，如此一來，會使嬰兒產生壓力，於是嬰兒就會分泌更多的皮質醇。而皮質醇的表觀遺傳會影響嬰兒早期的右腦發育，深深牽扯感知和調節身體的神經；換言之，有害的變化會發生在調節情緒、壓力激發和自我意識的區域。研究發現，這些變化與焦慮和創傷後壓力症候群所造成的變化一致，會影響人們日後對壓力的反應和自我感受的方式。更糟糕的是，這一切都在暗中發生，當事者不會意識到。

另外，值得注意的是，依附中斷導致的自我意識受損，可能會隱含在非語言的右腦中，且通常會發生在出生後的第18個月之前。例如：嬰兒可能會將照顧者厭惡的表情或憤怒的語氣內化，而這些內化所產生的訊息，會儲存在右腦中；這些訊息，可能是令人不安的圖像、讓人不適的身體內部狀態、令人痛苦的情緒、難以描摹的自我厭惡，或受到壓力時會為了求生存而立即繃緊肌肉。

與此相對，由於在嬰兒時期被毒性壓力破壞的自我意識並不存在於語言、邏輯的左腦，也因此，往後單靠文字和邏輯通常無法有效改變它。不過，我們仍可抱持希望。

誠如安全型依附往往會持續一生，即使人在困難的情況下也是如此，同樣地不安全型依附也具有可塑性，能轉變為更安全的方式。而要想改變依附的方式，首先要以平和、不帶偏見的角度去理解什麼是依附。

不要放棄治癒的希望

任何人都可能因毒性壓力而不知所措和受傷，尤其在尚未學會應對技巧和大腦完全發育之前的幼兒時期，以及在沒有照顧者保護的情況下，更是如此。話雖如此，我們仍可抱持希望：毒性壓力所造成的每一種疼痛或傷害都能大幅減輕，甚至在創傷存在幾十年之後，也能治癒。為什麼呢？因為大腦具有可塑性，可以重新連線。

因此，如果我們有勇氣去理解、同情和運用技巧來解決問題，隱藏的傷口就能被治癒。

那麼，究竟是什麼方法，能治癒受到創傷的大腦？答案是：成熟的愛（不是時間）才是治癒劑！

這種「愛」，有時候會改用其他的名稱，例如：關懷、尊重、接受、同情、慈愛、友善或關心，以上這些都能適當地改變大腦和身體。愛可以軟化創傷的記憶，而我們獲得或創造出「被愛」的記憶，能讓我們得以忍受痛苦。2009年，全球最重要之一的神經科學家理查．戴維森（Richard Davidson），談到愛是如何重塑大腦的能力時曾說：「這一切都歸結為愛。」為此，如果你年幼時缺乏愛，請不要放棄；長大成人之後，依然可以學會如何去得到愛。

●本文摘自幸福文化／讀書共和國之《背負創傷長大的你，現在還好嗎？：揭露童年有毒壓力對大腦和行為的影響，以「尊重平靜」取代「羞恥自厭」的自我修復練習》