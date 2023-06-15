被批評時如何「不走心」？卡內基教你自問兩個問題來釐清

文／喬．哈特, 麥可．克羅姆（Joe Hart, Michael Crom）

大家都同意，被人批評很不舒服——有人說我們不對、我們犯錯了，或者我們沒有做好工作——尤其是我們並不認同的時候。人們批評的方式各有不同，有的人公開顯露敵意（我無法相信你做了那種事，你是怎麼回事？）；有的比較有技巧（我確信你那麼做是有理由的。）；有的則是被動攻擊型（假如你沒有那麼做，我們或許就不會到這個地步。）。即使你沒有做錯什麼，遇到這些情況，你的第一直覺是什麼？

如果你和大多數人一樣（包括我），在受到批評時，你的自然反應會是採取防禦、準備戰鬥。「什麼？我做得很辛苦耶！你怎麼可以說我做得不好？」我們可能會這麼說。我們會盡一切去證明別人說得不對。我們解釋、防衛、爭辯及否認。

當我們感覺受傷、必須防衛，便可能會不當地賦予這些體驗過多的份量。雖然無法阻止別人批評，但我們可以決定是否要讓他人的話語影響我們，以及如何影響。儘管我們必須保持開放心態，聽取對我們有幫助的合理回饋，但也必須過濾不合理的批評，不理會那些不値得浪費時間或情感能量的人。當你聽見批評，就自問兩個問題：

1. 這項批評是否來自我信任且尊敬的人？

2. 這項批評是否合理？

第一個問題很直截了當。我信任且尊敬這個人嗎——是或不是？若是肯定的答案，那麼我接受評論，接著進入第二個問題；若是否定的答案，我選擇不予理會。世界上有太多不快樂的人了，不必去煩惱他們說什麼。如果你不相信我，就花幾分鐘去看看隨便一個社群媒體網站的留言吧。

第二個問題較難回答，因為受到批評等同在情緒上遭受重擊。有人揍我們的話，我們正常的立即反應是進入戰爭或逃跑模式，我們的判斷會受到情緒控制。當我們受到批評，也是相同的狀況。假設我們生氣或受傷，該如何明智地自問那項批評合理或不合理呢？首先，我們需要保持鎭定，說服自己不要往壞處想。我們必須說服自己，讓自己更為客觀地思索批評。

我成為卡內基訓練機構執行長大約一年後，公司為我與主管團隊進行了一項三六○度評估。在這些調查之中，與你密切合作的人，會以匿名方式被詢問一系列有關你的問題。在這次調查中，我的直屬部屬們要評估我。我收到報告時，對大部分內容感到很高興，但我有點氣惱看到有評語說我可以更加果決。「什麼？我進入這家公司，聆聽我的團隊，諮詢他們的意見，努力合作，結果我被批評說做決策不夠迅速？他們要我更快速做決策？好啊，我可以啊。下次我就直接指示他們要做什麼！」此時，我的理智覺醒。「嘿，冷靜下來。我喜歡、信任且尊敬這些人，他們以前總是對我誠實。或許有些事是我該考慮的。」

我找了直屬部屬們來開會，以詳細了解情況。「首先，感謝各位在我的三六○度評估提供回饋。我知道做這類評估最簡單的方式，就是忍住眞實意見不說，但我看得出來你們並沒有這樣做，而我很感激這點。我需要各位告訴我事實。我重視你們每個人與這家公司，我的目標是持續改進，因此我想要深入討論我的報告裡的幾項建議。我保證不會生氣。我只是想要了解而已。」會議室裡的緊張氛圍開始緩解，交叉的手臂放了下來，大家抬起眼皮。一名主管開口說道：「我很欣賞你採取合作方式，希望我們參與艱難決策。那是好事。只不過有時候，我覺得在我們提供意見之後，你可以更快做出決定。我們不需要全體同意。」其他人點頭，開始發言。我一邊聽著，明白他們說得對。我想要建立集體共識，但或許超過了必要的程度；那表示花在開會的時間更多，而大家的工作量已經很沉重了。最後，我誠懇感謝每個人，我也努力更快速明確地做出重要決策。我的團隊所提供的建議，讓我成為更有效率、更加果決的領導人。

考倫．紹布（Callen Schaub）是加拿大蒙特婁的藝術家，經常因為他的藝術而捲入紛爭。他所創作的五顏六色又炫目的鮮豔繪畫，收到數千則留言，不少人說「這是假藝術」或「大家都可以這樣畫」，甚至有留言說：「你眞丟臉，佯裝是藝術家。」這或許會阻止他分享或創作藝術，但他坦然接受批評，並把它變成了藝術。他截圖了數則嚴苛批評，把它們畫在畫裡——而且還賣了數千美元。他承認了批評，用社群媒體標籤「#fakeart」（假藝術）把憎恨的文字蒐集起來。儘管極具負面性，他卻生意興隆，有七十萬名粉絲鼓勵他，為他留言打氣。

書名：《超越人性的弱點，遇見更好的自己：卡內基教你建立內在力量、打造舒適關係、活出你自己》 作者：喬．哈特, 麥可．克羅姆（Joe Hart, Michael Crom） 出版社：時報出版 出版日期：2023年6月6日

考倫認為，處理「憎恨者、網路酸民與負面言論」時，有兩個選項。第一，忽視它們，若有必要，封鎖或刪除。「假如你不想或不能浪費情緒能量去處理憎恨，這是一個好選項，」他說，「可是你應該明白，憎恨不會因為沒有人談論便消失。」第二個選項是以德報怨。「我們都會遭遇一些事情，酸民（通常無意識地）會投射出他們需要幫助、憐憫、仁慈與同理心，」他說。

評估你是否應該認眞處理批評的其中一個方法，是評估其動機。那是羞辱嗎？其中有任何建設性嗎？你對他們認識多少？你過去跟他們有什麼關聯？如果你自問了這些問題，得到的結論是他們的評語是不合理的批評，或者對方來者不善，那就忽視他們的批評。惡毒字眼令人痛苦；不理會它們，我們便不會被沒有價値的批評牽著走。

有時我們必須願意承認，某人的觀點或許是我們沒有的。即使對方說的話不中聽，你仍能繼續發問以追究眞相。我聽到批評時，會記下筆記，詢問更多資訊，因為我視之為學習的機會。我的目標是篩選一個人的話語，看看在批評當中是否隱藏著回饋。來自可靠人士的回饋，如同在考試前便知道答案。你可以什麼都不知情便參加考試，但若有人透露答案給你，何不接受指導，特別是當它可以幫助你實現你想要的生活？

那正是我們為何應該用開放的心胸去思考批評。人們的話語中或許存在著事實，即使我們不想聽到。關鍵在於，避免我們的情緒反應或受傷的情感、戰勝想要學習與改進的欲望。

●本文摘自時報出版之《超越人性的弱點，遇見更好的自己：卡內基教你建立內在力量、打造舒適關係、活出你自己》。