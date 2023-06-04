精神分析的美麗新世界——心理師魏與晟讀《心靈的相遇》

文／魏與晟（諮商心理師）

學習精神分析的矛盾

學習精神分析的歷程會有種矛盾感，一方面會渴求嚴峻的理論，像是伊底帕斯情結、投射認同、防衛機轉，用這些知識來解釋棘手的臨床現象，好像獲得了什麼答案一般欣喜；一方面得靜下來傾聽與感受，承受當下難以言喻的經驗，察覺各式各樣正向與負向的情感，而在之後獲得深深的感動。初學者們也許會被這兩面性搞得很糊塗，精神分析似乎是艱澀、嚴峻甚至有點刁鑽，同時又蘊含著豐富的情感與人性。

之所以會有這樣的矛盾感是因為精神分析理論一直在改變與發展。由於精神分析不是一言堂，幾乎所有精神分析的論文都是在做內部對話，每個人都試著提出自己的看法，有時甚至在批判相近學派的論述。學習精神分析的知識像是歷史學或人類學的考究，得集結各方論述而沒有標準答案，沒有既定通用的公式法則，這對於初學者來說，無疑相當令人挫折。

也正因為如此，我們才能掌握人類心智的複雜與美麗，就像是文學作品不會有終結的一天，人類的內在永遠論述不完，有各式各樣的經驗面向等待我們去發現，而我們最終發現我們只能用「自己」這個人去工作，在經驗中掙扎著載浮載沉，從各家論述中摸索出自己的認同。

雙人心理學的意義

當代精神分析最大的特色就是從單人心理學邁向雙人心理學，無論您是那種取向，說出「你／妳」總是比說出「我們」要來得簡單許多。因為對一個心理師來說，說出「我」這個詞，就代表自己在心理治療的過程中現身了。無論是否是精神分析學派，只要自己出現在諮商或是治療中，我們就不能用事不關己的理性態度去面對案主，我們得面對各式各樣的自身情感，被檢視甚至被批判，我們現身後就再也逃不掉，變成了「參與的觀察者」而非「旁觀者」，這聽起來雖然很感人，但在實務上卻有著十足的張力。精神分析時常討論關係，這個關係不只僅是人際關係（interpersonal），而更是心智與心智間，或心智與心智內部的關係；精神分析不只是處理人際議題，更是處理人內在與外在各式各樣情感元素之間的互動。這些元素放在案主－治療者兩人之間，就變成了一個複雜的二元系統，就如同量子力場一樣，擁有各種引力，讓我們在經驗的洪流中探險。

關係取向簡史

美國精神醫學界曾處在精神分析的霸權文化中，當時所有的精神科醫師都得接受精神分析的訓練，令人嚮往又具有宰制性。之後美國開始有各式各樣的反對聲浪出現，來抵制精神分析的霸權結構，與精神分析自我心理學派（ego psychology）所塑造的刻板印象（例如空白螢幕、冷漠、只能給詮釋、過度忠於結構理論與內在衝突）站在對立面。美國的精神分析跟民族性一樣，走過革命與民主的歷史。

國內精神分析的脈絡與美國大不相同，從外國引進的精神分析思維在過往思想箝制的臺灣，象徵著解放與自由，吸引了一批「文青」精神科醫師與心理專業人員前輩，花了許多心力開疆闢土，撐出了一片思考各式各樣議題的空間。但由於國內精神分析的臨床訓練較偏向歐陸的系統，反而對關係取向這類偏美陸的知識較為陌生。我們不需走過美國抗爭與革命的歷史，而是讓關係取向精神分析跟我們原本就擁有的知識，無論是傳統精神分析或是較為折衷的思維，都能有融合、對話的空間，激發出新的視野。

後現代與精神分析

由於知識系統已經趨於飽和，各家學說都朝著所謂的後現代思潮邁進，我們很難再以某個特定的理論道統自居，而是在大量閱讀的過程中截長補短，找出自己的認同。關係取向精神分析納入了許多後現代的概念，包括去中心化、社會建構、女性主義、互為主體、敘事理論等等，但在此同時，又保留著精神分析對於人類內在世界的關注，而非單純把問題指向外在社會。擁有思考空間一直是精神分析的標竿，後現代的精神分析擁抱多元性與批判性，讓它成為能夠不斷檢討自身並跟進時勢的學科。能夠放下成見並超越自戀，接受與傾聽與自己不一樣的意見並不容易，擁抱差異並關懷這個世界，是我們對自己的期許。

本書作者路易斯．阿隆是精神分析關係學派的代表人物，參與了美國當代精神分析一連串改革的過程，創立了多元對話的空間。本書的內容也體現了這點，作者溫潤的言語娓娓道來關係取向這一路走來的歷程，如同阿隆本人的和氣，聽見並包容每個不同的聲音。

●本文摘自心靈工坊出版之新書《心靈的相遇》。