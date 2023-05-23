穿越次元與時空的藝文之旅！你知道路易十五有價值百萬的「王冠鳳梨」嗎？

文／謝良駿，執業律師、台北律師公會古典音樂社社長

里鹿老師不只是位特殊屬性的魔法師，還是一位穿越次元與時空的專業嚮導。里鹿老師規畫的行程裡，沒有觀光客或網美出沒的熱門拍照打卡景點，只有在地人才熟悉的私房景點。或許你曾去過法國的凡爾賽宮，但想必你不曾看過太陽王路易十四的大、小起床禮與廁所禮；身為台灣人的你一定吃過牛奶鳳梨，但你一定沒吃過法國路易十五的皇家園丁所培育、價值百萬的「王冠鳳梨」。但我個人最喜歡的經典行程，莫過於光明正大地合法觀看少女們換衣服（警察杯杯請等等，讓我講完再抓我）。十八世紀雖然沒有「胖次（パンツ、pants）」可以偷看，呃，是合法地看，但大腿上的吊襪帶寫著「我這一生只愛你」和「人人平等」，真的是讓人感到「我好興奮啊！」（抱歉警察杯杯請再等一等），吊襪帶發明者應該值得獲得一座諾貝爾獎吧！咳咳……不能再講下去了，我的人設到這邊好像有些歪掉了，生而為人，我很抱歉。

但我會以如此專注的眼神盯著美好的少女們，當然也是有我的原因（推眼鏡）。幸虧有這些勇者無懼的女孩們，在法國大革命期間無畏地走上街頭，於西元一七八九年發表《婦女和女性公民權利宣言》（Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne）宣示「女人生而自由，且與男人的權利平等」，她們起身反抗禁止女人穿褲子的法律，讓喬治．桑（George Sand）成就蕭邦（Frédéric François Chopin）的音樂，也啟發香奈兒（Gabrielle Bonheur Chanel）創造經典時尚，後世的我們也才得以享受這些美好。

書名：《聽說勇者才有資格吃孔雀？——有時美妙，有時臭臭，你不知道的歐洲趣味史之超有事日常》 作者：里鹿 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年4月29日

作為一位古典音樂及藝術愛好者，我尤其喜愛本書呈現各種文化和藝術風格，本書就像是一個繽紛燦爛的歷史珠寶盒，讓我們一覽歐洲文化、藝術和生活的多重面向。藉由閱讀書中的文字與圖畫，我們身歷其境地見證了那些存在於歷史上某些時期不同階級的人們，是如何度過他們的日常生活，而這些大大小小、奇奇怪怪的細節也非常有趣（里鹿老師妳的腦子裡到底裝了什麼？）。這些細節不僅反映了當時的社會和文化背景，我們也能從中發現文化藝術是如何影響當時人們的生活方式、思想以及價值觀，有助於我們對於部分歷史事件的認識。因此我想藉這個機會，向本書的作者里鹿老師獻上最誠摯的敬意，感謝她花費大量的時間和心血，創作出如此出色的作品，讓我們能夠更深入地了解、體驗歷史上那些充滿魅力的時期，以及身處在其中的人們。這對於喜愛古典音樂及西洋藝術的人來說，絕對是一生之中必讀的好書。

隨著疫情解封，每個人都迫不及待出國旅遊。但是倘若您和我一樣在意旅遊的品質，不喜歡人擠人，那麼比起出國自助旅行，我更推薦您來參加里鹿老師的時光旅行團，閱讀本書、按圖索驥，相信您也一定會和我一樣，擁有一趟精采有趣、難以忘懷的藝術之旅。

●本文摘自麥田出版之新書《聽說勇者才有資格吃孔雀？——有時美妙，有時臭臭，你不知道的歐洲趣味史之超有事日常》推薦序。