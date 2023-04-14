哺乳期飲食限制一堆好煩惱？其實媽媽的心情才是關鍵！

文／毛心潔、洪進昇

媽媽寶寶的挑戰

飲食迷思

幾乎每位哺乳媽媽都曾被叮嚀過這個不能吃或要多吃那些食物。也有不少媽媽來詢問發奶食物，我通常會開玩笑地說，如果吃什麼特別的食物就會發奶，我批來賣就好，不用這麼麻煩幫每對媽媽寶寶做諮詢了。

回歸泌乳生理，食物對奶量的影響非常有限，臨床上的經驗告訴我，媽媽的心情才是關鍵，所以如果喜歡吃的東西被限制，或是被強迫吃下不喜歡的食物，對增加奶量或通乳是沒有幫助的。而且個別差異很大，有些媽媽覺得吃到某些食物有助於發奶或退奶，在別的媽媽身上卻沒有反應。此外，每個地方的文化差異也很大，例如台灣婆婆媽媽常說吃到韭菜會退奶，但韭菜在越南卻是發奶的食物。

缺乏實證的建議，反而恐造成媽媽的困擾，媽媽為了達到通奶、發奶或減奶目的，努力限制或攝取某些飲食，結果目的尚未達成，反而挫折感更重，甚至打擊媽媽繼續哺乳的信心。

在我協助的個案，有位被限制飲食的媽媽，初期泌乳能力很好，產後因為寶寶住在加護病房無法隨時親餵，所以到產後護理之家後，寶寶吸吮的效果不如預期，只好定時擠奶。後來還因為乳腺阻塞，痛到在產後護理之家狂哭，並委屈地說到：

「大家都說我奶量很多，不可以喝發奶茶，也不能喝湯湯水水，可是我本來就很愛吃東西，也喜歡喝湯湯水水。被說不能吃的東西，剛好都是我愛吃的，而月子餐的青菜卻是我平常不愛吃的東西，但為了孩子，還是盡量吃，結果昨天什麼都吃不下，等到晚上想吃口飯，發現都已經酸掉了，奶很脹卻擠不出來，但明明沒喝湯湯水水，為什麼奶還是那麼脹？」

這位吃貨媽媽被規定不能吃愛吃的東西該有多痛苦，而且沒吃那些東西還不是一樣塞奶，奶量也沒變少。泌乳量正在快速增加的情況，還是依照護理人員的建議四小時擠奶一次，即使乳房不到四小時就脹痛，依然選擇忍痛不擠，硬是等到擠奶的時間才發現已經乳腺阻塞，擠奶變得又痛又不順。

再次提醒媽媽飲食影響真的沒這麼嚴重，想吃什麼就吃，擔心的食物一次先少量嘗試，不要暴飲暴食就好。但是一定要觀察並感受自己的身體狀況，覺得乳房脹痛就要適時地擠出少許奶水，以舒緩脹痛，不可以忍著不擠奶，也不要擠過頭使奶量居高不下。保持身心愉快放鬆，奶才會順順的，奶多沒什麼好怕的，奶不通才麻煩。爸爸要負責讓媽媽保持愉快的心情，讓她吃喜歡的食物，奶就會順順的，因此我會跟想調整奶量的媽媽強調以下幾點：

1.心情的影響比食物大得多：如果是媽媽喜歡的食物，試試看也無妨，說不定對你會有效，但若是打心底不喜歡也沒興趣，就算了吧！

2.身體會給你答案：如果想試試看又有點擔心，可從小量開始嘗試，觀察身體對這種食物的反應。

3.找出反覆阻塞的原因才是根本：有些媽媽陳述自己吃了某些特殊食物，例如炸雞、蛋糕、鮮奶茶等就會塞奶，其實這些食物只能說是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，我更建議媽媽找泌乳顧問評估自己的哺乳或擠奶方式，找出反覆阻塞的原因，徹底改善，比一昧忌口更能解決阻塞的困擾。記得：我們要拯救過勞的駱駝，而不是只在意那最後一根稻草。

書名：《新手媽媽的第一本哺育照護全書：從乳房養護、泌乳期照護，到離乳期安排與規劃的最佳指南》 作者：毛心潔、洪進昇 出版社：臺灣商務印書館 出版日期：2023年4月1日

可以喝酒或咖啡嗎？

雖然哺乳期間想吃就吃，想喝就喝，但由於酒精及咖啡因會影響寶寶的腦部發育，若吃到含有酒精的食物或很想喝咖啡的時候，要怎麼辦？

食物含有酒精

酒精對嬰幼兒的腦部發育有害，所以懷孕期間的媽媽不宜飲酒，而生產之後因母乳中的酒精濃度與血液中的酒精濃度成正比，哺乳期間最好避免攝取酒精。若食物中含有少許酒精，以及需要少量飲酒時，請在飲用前哺、擠奶，或者喝完的兩個小時後再哺乳。

哺乳媽媽的酒精攝取量建議以體重為標準，每天每公斤不超過○．五公克，若以一般常見的酒類為例，媽媽體重五十公斤，一天啤酒（5%）不要超過六百毫升、紅酒（14%）二百二十毫升或烈酒（40%）七十五毫升。若超過上述建議量，暫停哺乳一段時間，例如飲酒當日的晚上先不親餵，瓶餵之前擠出的母乳或配方奶，等第二天清醒後再哺乳，也是臨床上常見的選擇。

TIPS 以飲用酒精濃度為5％的啤酒為例，酒精攝取量的推算方式如下： 媽媽體重為50kg，每日酒精攝取限制為25g（0.5g×50=25g），飲用酒精濃度為5%的啤酒（每100cc的酒精含量為5cc），每日飲用限制： ＊酒精的密度0.789 g / cm3 5cc×0.789 g / cm3=3.945g 25g÷3.945g=6.337（份） 100cc×6.337=633.7cc

含咖啡因的食物

咖啡因對嬰兒發育中的腦部會造成過度刺激，越小的嬰兒代謝咖啡因的速度越慢，通常建議等到寶寶滿兩個月大再開始接觸咖啡。通常建議泌乳媽媽一天攝取咖啡因的量控制在二百毫克以下，目前台灣消保處將現煮咖啡，依照每杯咖啡因含量分為紅色、黃色與綠色，紅色代表每杯咖啡因總含量二百毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量一百至二百毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量一百毫克以下。

所以泌乳期間若想來杯咖啡，請媽媽一天不要超過一杯咖啡，選擇黃色或綠色標示的咖啡較為適合，且盡量在白天喝，以免晚上寶寶喝了含有咖啡因的奶水太興奮，以致於大人、小孩都睡不著覺。喝完咖啡一到兩個小時，體內咖啡因達高峰值，奶水中的咖啡因濃度也較高，如果想避免寶寶接觸太多咖啡因，建議哺乳後再喝咖啡，喝完的兩小時後再哺乳，可以減少寶寶接觸咖啡因的量。

認識咖啡因標示 紅色：咖啡因含量200～300毫克或300毫克以上 黃色：咖啡因含量100～200毫克 綠色：咖啡因含量100毫克以下

‧根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下。

‧衛生機關配合行政院消費者保護處輔導現煮咖啡業者以紅黃綠標示區分咖啡因含量。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《新手媽媽的第一本哺育照護全書：從乳房養護、泌乳期照護，到離乳期安排與規劃的最佳指南》。