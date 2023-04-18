勇敢說yes！Yahoo台灣總經理鄒開蓮大膽挑戰網拍，正面對決eBay

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
世界展望會董事長、前yahoo台灣總經理鄒開蓮。（圖∕本報系資料庫，記者余承翰攝影）
世界展望會董事長、前yahoo台灣總經理鄒開蓮。（圖∕本報系資料庫，記者余承翰攝影）

文∕鄒開蓮、盧智芳

我做過不少關鍵的決策，在外人眼中，或許是大膽、沒把握的行為，但我相信有可能的事，一定會去試。其中之一，就是帶領本來以搜尋、郵箱服務為主的奇摩，進軍拍賣市場。

2002 年2 月，雅虎併購台灣奇摩站的整合工程進行了一年，運作開始穩定，我是總經理。這時，看見eBay 即將進入台灣的消息。當時eBay 獨霸全球電商，比亞馬遜還強。我想eBay 一定做過功課，這代表台灣的拍賣是值得做的，時間就是現在。

雅虎也有一個拍賣服務，是美國的平台，但幾乎沒人關注。台灣已有一些人在上面買賣，我們的機會，就是盡快把美國的平台拿回來本地化，趁eBay 還沒站穩時，藉著入口網站的流量優勢，全力衝刺。於是，身為台灣總經理的我，決定單槍匹馬飛去美國，到總部向創辦人提案。當時，是2002 年4 月，距離eBay 進入台灣不到兩個月的時間。

創辦人楊致遠答應見我，我的心情十分忐忑。他帶著全球策略的執行副總裁走進來，寒暄以後，他說：「你要來談什麼？」

我提出雅虎奇摩要加速進軍拍賣的計畫，和eBay 一較長短。他用一種懷疑的態度打斷我說：「Rose，你有沒有搞錯，你要跟eBay 競爭？你懂怎麼做拍賣嗎？」他們看著我這台灣小市場總經理，只差沒有說：「你瘋了嗎？」

我做了幾張簡單的投影片，重點放在：為什麼雅虎在台灣應該發展拍賣、為什麼是現在，以及為什麼我們有機會成功。

台灣廣告市場的餅不大，約800 億台幣，整體成長有限，然而零售業則有數兆元的規模。拍賣是賣家進入網購門檻很低的平台，個人賣家擴展到專業賣家是必然的趨勢。切入電商能帶來巨大的商機。

接著，我再把雅虎奇摩拍賣未來的規模，以「用戶數 × 轉換率 × 平均購買金額=拍賣成交量」這個公式算給他們看，再參考eBay 的收費方式算出營收。突然間，大家眼睛一亮。哇，有這麼大的潛力，開始有興趣了。

書名：《親愛的別怕，勇敢說YES》
作者：鄒開蓮、盧智芳
出版社：天下雜誌
出版時間：2023年3月29日

接下來的半年是關鍵，時機難得，要趁「勢」而為。如果現在投資，讓台灣團隊用美國的平台做出更適合台灣用戶的拍賣服務，加大行銷資源，我們應該有機會和eBay 一搏。

這樣分析下來，我看得出，原本不信的大老闆買單了！於是，楊致遠說：「好，我給你十六個人，先把產品做好。」我相信，不只是我的計畫有說服力，我的勇氣也感染了他。

總部的支持大大激勵了團隊。雅虎拍賣快速成長，把eBay 拋在後面。兩年後，平台上已有四百多萬件商品，真的是「什麼都有、什麼都賣、什麼都不奇怪！」2004 年，我們開始收費，成功打造了一個全新的營收來源。2006 年10 月，eBay 退出台灣。回想當初跟創辦人提的願景與目標，我們竟真的做到了！

●本文摘自 出版之《親愛的別怕，勇敢說YES》


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