不想成為討人厭的主管？前CIA探員告訴你，只要3招，即刻成為受人仰慕的領導！

文∕露波兒．帕特爾

「站長」（Chiefs of Station, COS）是中情局海外駐點的最高主管。我被派駐在戰區時，遇到一位夢幻上司，無論總部要求我做什麼，他都很支持我的工作。儘管他的聲望和硬漢作風讓我肅然起敬，但我們像平輩一樣互動；他對待我和與他共事的人，彷彿我們都是任務不可或缺的一部分。

傑出的領導人不用跟我拍背、擊掌，或做任何譁眾取寵的舉動，就激發出我的潛能，並教導我培養自己的能力。你已經具備領導能力，並且也能成為更棒的領導人，我會告訴你如何做到。

我們一起重新定義、翻轉領導的陳舊觀念，你會發現自己是個傑出的領導人。

成為優秀領導者工具一：特質領導

我遇過最好的上司都非常了解自己，他們不會改變自己的模樣，但力求進步。「特質領導」就是：接納自己的模樣，不用硬把領導方式扭曲成別人的模樣，接著改善沒那麼滿意的地方，你會發現自己自然的變成其他人的榜樣。

●溫柔的提出明確要求

展現「特質領導」的一部分是，承認你有一套自己的標準、期望和偏好。在我接受自己的模樣並開始提要求後，反而讓每個人的生活變輕鬆。

我要求助理使用特定字體整理演講稿、我要求客戶準時出現、我要求另一半按照某個食譜烹調晚餐，當然，我的語氣柔和，不過非常明確。我這麼做是自以為是嗎？在我看來，明確說出對他人的期望或要求，絕對好過有問題不直接說，並以各種暗示表達想法的「被動攻擊」（passive-aggressive）。

如果某件事對我們來說很重要，那就去溝通，你不會去期待人用心電感應知道你要什麼。雖然講出來後，你不一定能得到你想要的，但至少不會留下誤解的空間。

領導就是承擔責任，具體說明你想要什麼，就等於接受最終的責任，讓身邊的人不用承擔不知情，或無意間表現不佳的壓力。成為優秀的領導人或CEO、伴侶或父母，不是要測試別人能不能讀出你的想法，而是要提供他們把事情做好的工具和指引。

●在生活中實踐價值觀

成為領導人，即使「只是」領導自己的生活，都必須確保所作所為符合自己的價值觀。

中央情報局的核心價值是「對權力說真話」。這不是貼在牆上的漂亮口號，而是我們每一天都必須遵循的原則，有時得反對上司的意見、有時必須告訴美國總統某項政策不可行、有時要告訴一名將軍他被錯誤的指標混淆。

雖然這麼做可能不自在、尷尬，有時甚至有點可怕，但是那是誠實文化，深信「知道真相，讓真相帶來自由」，即使事實也許會傷人。當然，有時過程不那麼完美，也可能引發麻煩。

成為優秀領導者工具二：為可能出現的災難進行預演

假設你希望創業夥伴多分擔一些工作，好讓你在最佳狀態下做事、讓公司茁壯成長，但你遲遲不敢開口，於是他一直在享受你的工作成果。但是坦白說出自己的需求，只會讓你焦慮於破壞現狀會引發許多麻煩。所以，你要事先演練。

想像夥伴覺得自己的努力受質疑，因此怒火中燒、對你大叫，然後留下傾倒的桌子和砸壞的電腦。你透過傾聽來處理他的憤怒，你用數據對抗他的否認，你思考他發言後你會說些什麼。

你打算等他冷靜下來，打電話給他或和他碰面，問他對這件事有什麼想法。如果你們其中一人必須退出，接下來要如何處理？如果你要買下他的股份，你就必須做哪些事；或者如果他買下你的股份，你會拿到多少錢。

對於想像中的每一場災難、每個令你焦慮的結果、所有潛在問題，都想出一套計畫和解決方案，以及實際的後續行動。漸漸的，你發現原本令你害怕的場景其實沒那麼可怕。你向自己證明了，即使發生最壞的情況，你都能應付。

只要把虛無飄渺的災難變得具體，然後演練如何處理它們，原本投注在擔憂上的時間和精力，就能用來找解決方案、擬行動計畫。自信不是與生俱來的能力，而是透過內在和外在的挑戰，透過做困難的事和預演災難、處理問題，而培養出的能力。

成為優秀領導者工具三：「重設」內心運作模式

我們也可以運用排練技巧，重設對你沒有幫助的行為模式。

我這輩子大部分時間都是沒有耐心的人，我歸咎於：（一）身為紐約人，大都會女子沒有時間可以浪費；（二）我的父親，我遺傳到他易怒的基因；（三）無法避免，我就是這樣。

請注意，以上因素都與我主動的作為無關，只因為我就是這樣。但，我不希望自己沒耐心、容易被激怒，我希望改變這樣的行為模式。

所以我花時間挖掘和思考，決定透過提出2個問題來實驗：沒耐心是否非與生俱來的，只是我習以為常？如果只是習慣，可不可以用更好的習慣來代替？

書名：《我在CIA學到的MBA實戰》

作者：露波兒．帕特爾(前CIA探員)

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年2月16日

在我仔細思考和實驗解決方案的時候，我想出重建內心運作模式的方法，讓自己不再習慣不耐煩，而是要覺得不對勁：

Ｒ：我檢視（Review）自己的理論：沒耐心只是我不斷運用，而漸漸完善的習慣？這樣想，讓我可以駕馭自己的生活，只要我願意，我可以把自己導向更好的方向。

Ｅ：尋找新的樣板（Exemplar）：我希望行為呈現什麼不同模式？我想創造不同的樣板處理挫折；我不想表現出不耐煩，而是有耐心。

Ｓ：所以我演練（Scenario-rehearsed）新的樣版在現實世界中可能的行為模式。在開始焦躁或想和對方爭辯的關鍵時刻，我換掉原本可能出現的反應，深吸一口氣，想想自己的最終目標（解決特定問題、準時赴約、與家人維持健康的關係等），然後冷靜面對。

Ｅ：接著，下一次在真實世界中遇到令我煩躁的狀況時，我會執行（Execute）排練過的新行為，在現實生活中培養新習慣。

Ｔ：開始執行之後，我會視情況調整（Tweaks），例如我發現與家人對話、情緒上來的時候，離開房間會比留在那裡深呼吸好，然後不停調整，直到⋯⋯

神奇的事發生了，沒耐心重設為有耐心。

我知道這聽起來太輕鬆了，不過重設行為模式一點也不容易。練習、意願、覺悟、實驗和努力缺一不可，有時我如教科書般保持冷靜，其他時候則完全不符合。但我一直努力，只要有足夠的練習和努力，我知道耐心會變得像之前沒耐心一樣，成為反射動作，而不是受制於「我就是那樣」。

●本文摘自商業周刊出版之《我在CIA學到的MBA實戰》