「週一症候群」好鬱卒？其實每週「這天」才是身心疲勞的高峰！
睡不好、很難入睡、睡再多還是感覺累、早上無法神清氣爽地醒來、睡眠淺，半夜都要起床好幾次……
許多人都有這一類的煩惱。為什麼會睡不好、睡不飽？是因為很多人都不知道，1天、1週、每個季節和年齡，各有不同的正確睡眠法。（編按）
文／角谷Ryo
身心疲勞的高峰，就在週四
你覺得自己在一整個星期內，星期幾是最疲勞的日子呢？
疲勞的指標有很多種，以其中與心理上的疲勞關係最密切的「自律神經」為例，週四是自律神經最混亂的時候。
順便一提，大家平均最有精神的日子是週六。或許是因為很多人即使在週一覺得很累，到了週間就已經進入工作狀態，變得不易感到疲勞，但實際上，週四會非常累。
站在「疲勞會累積」的觀點來看，週五看起來是累積最多疲勞的日子，然而實際上並非如此。當人們一知道隔天就能放假，安心感和期待可以幫助自律神經恢復精力。
雖然很多商務人士都沒有發覺，不過因為在週間疲勞會累積，導致工作上的表現變得低落，所以只要做好因應措施，就可以更接近理想的狀態，不僅平日能一直發揮高水準的表現，週末也不會累積疲勞、可盡情享受私人時光。
而這個解決的措施，就是在週三的夜晚好好睡一覺。
不過實際上，商務人士的應酬聚會最多是安排在週三和週四。週三疲勞會達到高峰，是平日最不該喝酒的日子；不過週四的應酬疲勞可以靠週五來克服，所以週四是最適合安排應酬聚會的日子。週三不要安排應酬聚會，而是設定成照顧身體、好好睡覺的日子，肯定能讓你感覺到一整週的疲勞累積程度和以往大不相同。
當你實際體會到這個效果以後，請一定要向工作上的同伴與職場同事宣傳這個「週四疲勞高峰論」。
只要一起共事的成員都能理解這個概念，應酬聚會就漸漸不會再安排在週三晚上了。但是，應酬聚會往往無法依自己的情況來決定日期，所以建議大家至少可以在週三需要應酬喝酒時，盡量少喝一點，並且早點回家。
一整週都維持高水準表現的訣竅
1.自律神經在週四最混亂。
2.千萬別把應酬聚會安排在週三，最佳應酬日是週四。
3.週三的晚上只要好好睡一覺，一整週都能過得舒暢順利。
●本文摘自如何／圓神出版之《快眠地圖：按圖索驥保你一生舒眠！高效工作者必備》。
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