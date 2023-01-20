遵守整理三原則 好的收納可以節省你的力氣

好的收納可以節省你的氣力

文／克莉亞•席爾、喬安娜•泰普林

想像一下，你送孩子上學都已經快要遲到了，相較於浪費寶貴時間翻找鑰匙，你知道鑰匙就準確地放在哪裡⋯⋯拉個某個抽屜，它就躺在你前一晚差點忘了簽名的家長同意書旁邊……而同意書剛好今天要交出去。這就是收納的神奇之處。聽好了，當你設計的收納系統符合日常生活的流程與需求，你的生活就會變得更好管理與掌控，你的身心也會變得更快樂清明。還有什麼比這更好的？

（圖／商周出版提供）

先求好用，再求美觀

改變要從小地方做起，收納也講求方法。我們打從心底相信收納任何空間最有效的方式，第一步就是盡可能確保功能性，接著才是盡可能加以美化。這個原則很重要，如果你只是想要讓空間看起來美美的，可能就會犧牲了功能性，結果就是一切又會變得亂糟糟。一開始就用聰明的方式安排，等規則建立好以後，隨時可以加以妝點修飾。相信我們，你一定會想要把它弄得越來越漂亮，因為你會越來越愛它。

打造收納系統時，以分區的概念來思考很有幫助，不同的區域收納不同的東西。像食物儲藏櫃這樣的大空間，可以分為醬料區、食材區和罐頭食品等等。浴室裡放美妝小物的抽屜，分區擺放棉花球、化妝品、指甲油和卸妝棉。這些主題式的分類很有用也有益身心不只能讓東西擺在固定的地方，也可以隨時評估避免超出空間可容納的量。遵守分區收納原則，保證你一定可以成功。

書名：《美感收納術：全美最強整理達人教你收納變日常、整理變享受的質感生活提案》 作者：克莉亞•席爾、喬安娜•泰普林 出版社：商周出版 出版時間：2022年12月19日

原則一、同類的東西放在一起

我們真的不喜歡把同樣的東西分開放。這裡放一點零食，那裡又放一點，恐慌發作才需要這樣做。風險在於你常常會把東西搞不見，要不就是重複買了一樣的東西，因為沒有辦法一眼就看清楚每樣東西還剩多少。我們常常把同類的物品視為一群好朋友，而朋友就是要同在一起，誰都不能被丟下。

原則二、打造一套有邏輯的順序

把各個分區理出一個順序，讓你直覺就知道怎麼拿最順手。同樣以食物儲藏櫃為例，物品根據早晚的時序擺放，從早餐要用的到晚餐要吃的，點心和甜點自成一格。料理區有油、醋和各式調味料，旁邊則是烘培材料（這些都是料理的基本配備）。或者想想怎麼配置遊戲室：你可以根據孩子會怎麼使用來做分區，有畫畫和閱讀的安靜區；還有玩積木和扮家家酒的活動區。用情境去想像每個分區可以強化收納系統，因為每個決定背後都經過細心考量。使用的脈絡很清楚，收納就比較不會失效。

原則三、設想是誰在使用這個空間

我們總是不斷強調這一點。分區的位置和方法，決定了收納系統能否有效維持下去。你需要把東西放在低一點的架子好讓孩子拿得到嗎？或是要放高一點讓他們拿不到？入口處的置物櫃對每個家庭成員來說都便利嗎？

預先設想這些細節，孩子、另一半、室友等等會更能夠遵守你的收納原則。

●本文摘自商周出版之《美感收納術：全美最強整理達人教你收納變日常、整理變享受的質感生活提案》。