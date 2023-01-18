良好的親子關係 身為父母卻常感到委屈？代表你過度努力…

文／李家雯（海蒂）

當父母，都得這麼委屈嗎？

現代的父母好難為！看看書店的排行榜，銷售最好的往往是親子類別的書籍。這表示現代的爸媽們，都想找到一個快速又有效的配方，來「做好」父母這個職務。讀到這裡，我們來整理一下本書不斷告訴你的配方：

要獲得孩子的尊重、贏得孩子的合作、保持親子的良好關係，還要注意孩子其他身心相關的大小事情……

於是你可能會問：「當父母的，都得這麼委屈嗎？」

讓我們來討論「委屈」這件事吧，到底什麼是「委屈」？一直覺得這是一種非常微妙的情緒，而且在華人文化裡特別常見。

如果說「情緒是心的語言」，那麼，大家不妨想想「委屈」是什麼？

是覺得自己「正確」，卻被人誤會；或努力沒人看見？還是覺得受到傷害，於是想「自己秀秀自己」？「委屈」一詞，有一種「你怎麼會沒看見我的努力／付出／傷口／真實心意？」的感覺。特別在偏好曖昧溝通的文化裡，更是容易出現。不論你覺得委屈是什麼，它都帶有一種「我被錯誤對待了」的不平心聲（所以英文「覺得委屈」會說：feelwronged，顯示出了這種情緒的「被動性」）。

相愛的親子關係，是誰委屈了誰？

那麼，為什麼我們會在親子關係裡感覺到委屈呢？

我發現，容易覺得委屈的父母，往往特別在意孩子，是非常「努力」的父母。他們親力親為、全心投入，對家庭與孩子總是鞠躬盡瘁，扛下一切重擔，以達到「滿分」為目標。這樣的人未必會過度討好孩子，但他們的認真與超出標準的努力，往往不自覺讓自己的身心也超過負荷。然而，除非到了已經快要斷線的邊緣，否則他們通常不會主動表達自己的辛苦與疲憊。

他們的愛很多很滿，但累積久了，怨念也會很多很滿。這類的父母不習慣為自己發聲，表達自己想被看見、認同的需求，甚至是不習慣討拍，覺得身為父母，怎麼可以在孩子面前表現出脆弱的一面。他們覺得，「不需要」或「不該」為自己的付出說話。

書名：《教養是合作：阿德勒陪你探索最適親子關係，讓共好成為家庭日常》 作者：李家雯（海蒂） 出版社：悅知文化 出版時間：2022年12月19日

每當我遇到這樣疲於奔命的父母，總會忍不住問他們：「你都用什麼方式來表達對孩子的愛？他知道你愛他嗎？」大多時候，父母們都會說：「應該知道吧，我這麼努力在為這個家付出誒！」「怎麼會不知道？我可是每天替他張羅大小事。」只有部分的父母會說：「知道啊，我每天都會抱抱他，對他說我愛你！」

但我總忍不住想：每天看父母忙得團團轉的孩子，看見的是父母對他的愛嗎？還是身心疲憊的父母呢？我們又要如何確定，孩子明白「辛苦等同於愛」呢？

同樣地，當我問這些父母：「你這麼努力地張羅孩子的一切，那你會告訴孩子，你需要他看見你的辛苦、給你一些鼓勵的回應嗎？」也有些人回答：「不用吧，反正他都看在眼裡！」或者「這樣講，孩子的回應就不會是真心的啊！」

這實在是有趣的反應。我們都渴望孩子明白我們的努力與愛，但又吝於主動表達我們的需求，於是訊息落差就一直發生。勞心勞力的父母們感受不到來自孩子的正向回應自然就覺得委屈了，甚至過度疲憊時，也難免萌生「一切犧牲都不值得」的想法。

●本文摘自悅知文化出版之新書《教養是合作：阿德勒陪你探索最適親子關係，讓共好成為家庭日常》。