新陳代謝科名醫分享低醣享食新習慣，遠離三高與肌少症，活力慢老！

文∕游能俊、黃惠如

游能俊醫師行醫超過三十年，服務超過六千名病人，自己也曾陷入糖尿病前期的危機，他透過臨床紀錄與自己的經驗發現：「糖尿病的主要成因就是高體脂肥胖和肌少型肥胖。」而肌少症與糖尿病的關係，甚至比我們想像的還要密切許多。可以說，老化和肥胖，這兩股趨勢戲劇性地影響了肌少症和糖尿病，也影響了每個人老後的生命品質，影響了你的行動、飲食和日常。

一開始，只是走路愈來愈慢，步伐愈來愈小，漸漸，婉拒晚輩一起出遊的邀請，怕自己體力不好，站不久、走不遠，壞了大家的興致。災難發生了。一個踉蹌，跌倒骨折，卻不再是拍拍衣服就可以站起來，需要手術住院。出院回家後，開始需要坐輪椅，生活起居需要他人協助，甚至從此臥床。

吃不下、胃口差，老化發炎掀起肌少症與糖尿病的隱形螺旋

肌少症(Sarcopenia)是老人跌倒的主要危險因子。跌倒更是台灣老人意外死亡的第二大原因。實際上，老人營養不良常被忽視，只不過在肌少症發生之前，已有長時間的「營養不良」(Malnutrition)。衛生福利部《106 年老人生活狀況調查》發現，55歲~ 64 歲的日常生活感受中，「常常」和「有時」感到不太想吃東西、胃口很差的長者達 10%。然而，你沒想到的是，吃不下竟是發炎在作祟。

老化本身就會讓人體處於長期地慢性細胞發炎，甚至還出現了一個新名詞「老化發炎」(Inflammaging)。巨噬細胞(Macrophage)是一種白血球，當受傷時，最早移動到受傷部位的前鋒部隊，它可以殺敵(促發炎)，也有可以修復(抗發炎)，當免疫系統和你一樣也老了，巨噬細胞不靈光，就使人體處在持續發炎中。 書名：《醣胖》

作者：游能俊、黃惠如

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年2月1日

但發炎為什麼又會扯上你肚子上的那圈肥油？也許你難以想像，脂肪不只是脂肪也是一種內分泌器官，它會分泌細胞激素及發炎物質，產生發炎反應。攝取過多熱量與靜態生活，造成脂肪堆積，脂肪堆積在內臟，身體陷入慢性發炎狀態，隨著細胞老化及高齡帶來的種種生理變化，最終如同螺旋般捲入慢性病風暴。此外，這也造成「醣胖」的潛在因子，當腹部脂肪囤積愈來愈多，會導致我們陷入「胰島素阻抗」危機。這不只是糖尿病，更是心血管疾病、中風、眼部病變等疾病的起點。

減脂增肌，和「控醣」有什麼關係？

游院長團隊經過無數分析後發現無論是想穩定血糖，還是要預防肌少症，最有效的方法就是減脂增肌，「控醣」就是最關鍵的手段。為什麼減脂要從控醣開始？游能俊認為，少油在做法上無法定量，因為「煮菜時油加少一點」、「少吃肥肉」，都很難定量來看到成效，減醣在執行上比較容易定量。

他改變做法，要求病人 1 份醣、3 份蛋白質，執行 9 個月後發現，病人的血糖控制有顯著效果。此外，心血管疾病相關的數值如總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇都下降；令人驚喜的是，衛教病人一份醣、三份蛋白質之後，雖然糖尿病人多數是熟齡長輩，骨骼肌仍明顯成長。

圖／游能俊診所

321餐盤×把握運動黃金時段，不用挨餓，減脂、增肌效果最好

為了幫助大眾有效減脂增肌並「控醣」，游能俊醫師長期提倡321餐盤，3是蔬菜（占餐盤一半）或三碗八分滿的蔬菜，建議選不同顏色的菜搭配。2是蛋白質（占餐盤六分之二）約等於一杯豆漿＋2顆蛋。1是醣類（占餐盤六分之一）。約一湯匙的飯或麵、三顆水餃。這套方法乍聽很餓，但實際操作後，實踐者不僅沒有挨餓，還能找回健康。

圖／天下雜誌

此外，運動也是控制血糖的重要關鍵。尤其在運動時選對時機，效果更佳。根據發表在《內分泌前線期刊(the journal Frontiers in Endocrinology)》，最好是在 30 分鐘左右開始運動。游能俊診所也讓沒有糖尿病的員工 9 人做實驗，發現餐後兩小時內進行有氧運動，血糖明顯降幅，若拖到餐後 4小時才去運動，血糖變化和沒有運動就幾乎沒有差異。

以下提供五招建立基礎肌力的簡單方法，才能應付更高階的運動與挑戰，以及預防運動傷害，平小腹、抗肌少。

圖／天下雜誌

圖／天下雜誌

圖／天下雜誌

圖／天下雜誌

圖／天下雜誌

●本文摘自 天下雜誌 出版之《醣胖》。