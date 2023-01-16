「史上最強國防部發言人」新書發表 馬英九蒞臨祝賀贈送32字表敬佩

文／麥田文化編輯部

被譽為台灣史上最強國防部發言人、現任安得烈慈善協會執行長羅紹和，與麥田出版合作推出人生的第一本創作《有溫度的人——羅紹和的生命成長與慈善之路》，並於1月13日舉行新書發表會。前總統馬英九、國安會前祕書長高華柱、國防部前發言人孔繁定、國防部前發言人黃穗生、台北市文化局局長蔡詩萍、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、TVBS 知名主播方念華、知名媒體人黃暐瀚等嘉賓都蒞臨現場祝賀。台上宛如羅發言人又重回新聞發布會，令在場來賓都懷念不已。

（圖／麥田出版提供）

前總統馬英九當場回憶起與羅紹和剛認識的時候，就是一起包裝要給弱勢家庭過好年的食物包，並用32個字形容對羅紹和的敬佩：「出身軍旅，官拜少將，氣勢過人，威武雄壯，謙沖自抑，以柔克剛，扶弱濟貧，愛心旺旺。」羅紹和在記者會中除了分享書中內容，包括自己人生經歷的深度自剖、從事弱勢家庭關懷工作的點滴記錄之外，並宣布會將版稅收入全數捐給安得烈慈善協會，而麥田出版也響應提撥5%版稅支持安得烈慈善協會工作，共同推動「做有溫度的事，成為有溫度的人」的公益理念。

（圖／麥田出版提供）

羅紹和在新書中，娓娓道來出生於貧困弱勢、高風險家庭的自己，如何度過一度被安置在孤兒院、寄養家庭，自卑消極的童年，進了軍校一路成為民眾熟悉的「史上最強國防部發言人」，又在尚有大好前程的時候急流勇退，婉拒無數長官的工作安排與企業的邀約，選擇落腳公益機構「安得烈慈善協會」擔任執行長一職。

書名：《有溫度的人——羅紹和的生命成長與慈善之路》

作者：羅紹和

出版社：麥田出版

出版日期：2023年1月3日

擔任安得烈慈善協會執行長6年多以來，羅紹和與安得烈慈善協會的夥伴從事台灣弱勢家庭15歲以下兒少及65歲以上長者的關懷援助工作：推動了「客製化」的食物箱；定期舉辦「學藝競賽」鼓勵孩子們透過寫作與繪畫展現才華、培養自信；更有「培鷹計畫」打造孩子的希望工程，每月幫助全台超過5千人。

「關懷弱勢」做為羅紹和的人生下半場的志業，多年來接觸到許多弱勢家庭，也見證了許多動人的故事。這些動人的故事也都記錄在新書中。而《有溫度的人》書名的意義，不只是羅紹和期許自己將自身遭受的苦難，感同身受地轉換成救人與利他的力量，更是他希望透過這本書，讓人體認到每個人感受到生活周遭的良善與溫暖，「做有溫度的事，成為有溫度的人」。

而接下來，羅紹和和麥田出版也安排了讀者見面會：2/11(六)14:00台南場、2/11(六)19:00台中場、3/18(六)14:00高雄場、3/25(六)19:00台北場，詳情請追蹤麥田出版臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/RyeField.Cite）。