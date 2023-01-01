新的一年，給「計劃癌」患者：想再多都沒有用，不如動手做

文／海苔熊

你身邊有這種人嗎？

•遇到事情的時候會猶豫很久，總是拖延決定到最後關頭。

•決定以後又常常後悔下次跟自己說要早一點設想和計劃。

•雖然計劃了很久，但還是拖延到最後才決定。

•怕別人失望所以努力避免出狀況。

•成功的時候覺得自己是運氣好，出狀況的時候跟自己說：「你看吧！我就知道會這樣！」

這種人我覺得可以給他一個有趣的小名字，叫做「計劃癌」患者。「計劃通」和「計劃癌」往往是一線之隔。「計劃通」會適度的規劃，並且知道什麼時候該「停止」；「計畫癌」的劇本有很多支線，常常沒有盡頭，就算有盡頭，也都是糟糕的預測。那該怎麼辦呢？重要的事情，在腦袋裏面想一萬遍也不會實現。而且更悲慘的是，你在想的同時，焦慮就會不斷地堆疊。前幾天牙醫師炫晨看我在練背部肌肉都用肩膀代償，跟我講了一句話，一語驚醒夢中人！

「你知道嗎？你的肩膀根本就是在瞎忙。你想要練的部位，都沒有練到。」

回家路上我一直在想，這個狀況其實就和前面談到的「計劃癌」有點像，當你花很多力氣在計劃，你就變成想法上的巨人，行動上的矮人──事情沒有太多轉變，煩惱卻不斷增加。而且時間不斷推進，你會越來越焦慮、更多的思緒湧現，巨人越來越大，行動的矮人越來越小。

很多人跟我一樣都有拖延症：明明知道有很重要，卻總是先解決小咖，把重要的事情拖到火燒眉毛，才要開始做。為什麼會這樣呢？ 有一種解釋是「自我設障」（self-handicapping）──考前打電玩，這樣如果考差了，就可以說是電玩害的；如果僥倖考好了，就覺得自己好棒棒，不用讀都還可以考那麼好。還有一種解釋是任務太大了，總覺得一做要做好久，不如先來解決小嘍囉吧！但等你把雜事處理完，就會發現那些重要的事情你會更不想做，因為你已經沒力了，或是又找其他雜事來做（哎呀，房間好久沒有整理了……）。

總之搞到最後，覺得自己好忙沒時間，但是又什麼事都沒做好。下面幾個方法破解沒時間做重要事的困境，與大家共勉：

1. 事情滿載時，有些事其實不用載：這是我以前一個女朋友教我的（我們懷念她！），有次我要考一個重要的試，可是雜事很多，她就叫我把行事曆拿出來，然後問我這些事裏面，有沒有其實不需要我做的，或是沒有一定要做、甚至是可以暫時停做一次的？我想了很久，都想不到，後來她說：「無痛斷肢是不可能的啦，你要完成重要的事，就要做出犧牲！」後來，我刪掉了兩個晚上的聚餐、翹了一個語言課、把幾項工作延期一週，空出比原先更多的時間。

2. 任務越大，要切越小：這是一個老師教我的，我記得那時他說：「一想到要寫一本厚厚的論文，光想就覺得累了，要坐在桌前多少小時啊。所以你就去做一堆無關緊要的研究、刷馬桶、寫一些閒文章，說服自己有在做事情。可是，其實你可以先把這件事情想小一點，不要去想以後的事。比方說，先從一天看兩篇paper、收十個人的資料，真的不行，就打開word把你讀的三篇文獻整理起來也可以。」

3. 開始做之後，就不再那麼難了：這是我忘記在村上春樹哪本書裏看到的，叫做「錢德勒法則」。有人問作家錢德勒（Raymond Chandler）說：「要寫文章卻沒靈感怎麼辦？」他說：「就想辦法讓自己坐在桌前兩小時就可以了，讀書也好、塗塗寫寫也罷，總之不要離開去玩耍。」我自己是覺得，寫不出東西的時候可以翻翻書，就會有很多感觸和想法了。以前上寫作課時，教授說過一段話也讓我記憶深刻：「坐在電腦前，先嘗試打出一兩行，就算是廢話或日記也行，不要想這些最後能不能用，寫就對了。」當你開始寫一些東西之後，文字的節奏就會帶領你繼續寫出更多東西。

書名：《因為有黑暗，我們才能在彼此生命裏靠岸》 作者：海苔熊 出版社：時報出版 出版時間：2022年10月28日

4. 把計劃告訴別人：這招常常運用在行為改變上。有些治療師常常會跟個案約定一些事情或功課，比方說每天記錄飲食內容，或是一個月後要改善某個習慣。這樣就不會每天都跟自己說明天要減肥，夏天到了卻還是一樣肥；早就想好要考英文檢定考，卻一直沒有在念。自我敦促很容易會偷懶，告訴越多人，就會有你一定要做到的壓力。例如，我心理師好友毛毛兔每天都在臉書上分享她跑步、運動的分鐘數貼文，讓大家看見、幫她按讚，因為這件事情是每天進行的，偷懶大家都看得見。

最大的敵人不是時間，而是心裏的不情願。拖拉越久，就越不想做，需要啟動的能量就要消耗更多。慢慢做，會做完的！

●本文摘自時報出版之《因為有黑暗，我們才能在彼此生命裏靠岸》。