有點自知之明、做自己能做到的，接受平凡更能活出從容！

不甘平凡才會痛苦

文／阿飛

羨慕與追求，從正面積極的方向發展，那也是一種讓自己成長的助力，不過，通常會往負面發展，讓自己過得不快樂，甚至變得憤世嫉俗。

我跟許多人一樣，搭計程車時不會主動與司機攀談，也不喜歡司機與我聊天。對我來說，在繁忙的工作行程中，搭車移動時，可以用來回覆信件、準備資料，也是可以暫時閉目休息的空檔，或是靜心思考的時刻。有些工作想法與寫作靈感就是在車上迸發出來，所以並不想在搭車的時刻被打擾。

不過，多年前遇過一位讓我印象深刻的司機大哥，那是難得我主動找司機聊天的經驗。那位司機大哥年約五十多歲，戴著金邊眼鏡，梳著整齊的西裝頭，身上的襯衫熨燙得直挺挺，長相斯文帶著書卷氣，態度客氣有禮，卻能感覺到一股自信的傲氣。最讓我吃驚的是，恰巧有外國觀光客向司機大哥問路，他以一口流利的英語回覆，展現出我完全自嘆弗如的英語對話能力。於是對司機大哥的背景產生好奇，忍不住找他閒聊。

「大哥，你的英文講得好棒，是出國留學過嗎？」

「我沒出國留學啦，不過，在讀書時就特別對英文下功夫，大學畢業時還去考托福，分數考得不低哦！」

「好厲害，人家說學外語若不常講容易生疏，會忘記怎麼講，大哥講起來還是很流利！」

「還好啦，我之前開公司，有不少歐美客戶，經常需要用英語談生意。」

話題聊開後，司機大哥跟我說起自己動盪起伏的人生。他出社會後當了幾年上班族，後來跟朋友合夥開了餐廳，生意很好，沒多久又開了不少分店，就在賺錢的時候，卻被朋友使計將他一腳踢開。對於朋友的背叛難免灰心，但他不服輸，幸好還有經營餐廳的經驗與人脈，於是他又找到合夥人，開了銷售食材的公司，專門供應海產與肉品給餐廳，經營非常成功。經過幾年的努力後，營業額還到了上億元的規模，但與股東對公司發展理念不合，他又被趕出公司。有了兩次與他人合夥的失敗經驗，他決定獨資開了一間貿易公司，進口各國的香料與食材，這次依然賺了不少錢，卻因為自己投資判斷錯誤，加上遇到了全球金融風暴，不只賠光了財產，還欠了不少債，所以開始跑計程車維生還債。

「放心，大丈夫能屈能伸，撐過這一段低潮，我一定可以東山再起！」

（圖／unsplash）

當時聽司機大哥說這句話時，大概是因為他談吐間所流露出來的人格特質，我並不覺得他在痴人說夢，真心相信他能夠東山再起。就像美國石油大王洛克菲勒（John Davison Rockefeller）說過的豪氣名言：「如果把我身上的衣服全剝光、一點錢都不剩，再扔到荒無人煙的沙漠，只要有一支商隊經過，我還是會成為億萬富翁！」

不可否認，有些人即使遇到巨大的失敗，憑藉著肯吃苦、韌性強的性格，或是在某方面擁有比其他人更優秀的能力，只要有機會，他還是能捲土重來。但，擁有這麼強大的性格與才能的人肯定是鳳毛麟角，絕大多數人並沒有那樣強悍的特質，也未必適合過那種波瀾萬丈的生活。

偶爾會聽人抱怨，自己懷才不遇、有志難伸，或是羨慕某些人擁有財富、名聲，這樣的想法不見得全然不好，若以正面積極的方向發展，那也是一種讓自己成長的助力，可惜，大多都是往負面發展，讓自己過得不快樂，甚至變得憤世嫉俗。

我覺得會讓生活過得最不開心、也是最難改變的，就是能力平凡卻又不甘平凡。

就像日劇《四重奏》有一段令人省思的話：「能夠好好回應客人的工作，是一流的人才，全力以赴的工作就是二流的人才，像我們的這種三流的人才，只要能輕鬆愉快的完成工作就好了。有志向的三流，那就是四流了。」這段話雖然殘酷，卻點出了能力平凡卻不甘平凡的人只會讓自己更痛苦的現實。

書名：《平凡就好，然後慢慢變好：在過度努力的世界，活出自己的從容》 作者：阿飛 出版社：悅知文化 出版日期：2022年11月21日

一個人很會彈吉他，不等於對鋼琴也拿手；可以衝出好業績，卻未必能做個好主管；我會寫文章，卻不一定寫得出長篇小說。不是要我們畫地自限，而是要有一點自知之明，當然可以嘗試自己的能耐到哪裡，但要知道自己在某方面不夠好，才會懂得不要好高騖遠。做自己能做得到的、做得好的，這樣才是真正不愧對自己。

追求不凡的人生，當然是了不起的志向，如果你有一雙翅膀，有機會就該飛得又高又遠。但，假使你是隻貓，那就別奢望可以飛翔，就算無法飛，還有很多可以做的事，善用自己的優勢，享受適合自己的生活，這樣既務實也比較容易得到快樂。

坦然面對自己的平凡，日子自然就不會過得痛苦。甘於平凡未必就是不知長進，而是與其追求不切實際的事物，不如好好掌握自己能夠做得到的，那才是自己該努力的目標。當一個人能夠放下、不求超過自己不該求的事情，那才是最強大、最自在的時候。

●本文摘選自悅知文化於11月21日出版之新書《平凡就好，然後慢慢變好：在過度努力的世界，活出自己的從容》。