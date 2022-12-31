跨年露營最棒手作料理！脫單就看這一把！
文∕戶外煮飯神器愛好會
啤酒滷雞翅
嗜酒者愛不釋手的經典下酒菜
材料（2 人份）
雞翅⋯⋯15 隻／砂糖⋯⋯1 大匙／粗粒黑胡椒⋯⋯少許／鹽⋯⋯少許
啤酒⋯⋯200ml ／蒜末⋯⋯1/2 小匙／醬油⋯⋯1 大匙與1 小匙
作法
1 將所有食材放入戶外煮飯神器。
2 開中火加熱拌炒。待沸騰後撈除浮沫，接著以偏弱的中火燉煮至收汁。
3 最後再次撒上粗粒黑胡椒。
※POINT 也可以加入水煮鵪鶉蛋一起滷。
雙蛋親子蓋飯
在收尾時打上一顆蛋，讓滑順的口感更升級！
材料（2 人份）
無洗米⋯⋯180g ／水⋯⋯180m ／雞腿肉⋯⋯1/4 隻／洋蔥⋯⋯1/2 顆
珠蔥⋯⋯適量／白高湯⋯⋯30ml ／醬油⋯⋯20ml ／雞蛋⋯⋯2 顆
作法
1 用煮飯神器炊飯。
2 將雞腿肉切成1cm 的塊狀，洋蔥切絲，珠蔥切成蔥花。
3 米煮好後，在煮飯神器的蓋子放上雞腿肉、洋蔥、白高湯、醬油，用小火煮到雞腿肉熟透為止。
4 肉煮熟後，倒入1 顆打散的雞蛋並轉成大火。
5 用煮飯神器炊煮完成的白飯上盛上步驟4，並於中央擺上蛋黃，最後再撒上蔥花。
※POINT 打散的蛋液先倒入2/3，幾分鐘後再倒入剩下的1/3，這樣便能煮出軟嫩的口感。
●本文摘自采實文化出版之《Mess Tin煮飯神器露營╳野炊料理》
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言