跨年露營最棒手作料理！脫單就看這一把！

聯合新聞網／ 采實文化
圖∕unsplash
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文∕戶外煮飯神器愛好會

啤酒滷雞翅

啤酒滷雞翅。(圖∕采實文化)

嗜酒者愛不釋手的經典下酒菜

材料（2 人份）

雞翅⋯⋯15 隻／砂糖⋯⋯1 大匙／粗粒黑胡椒⋯⋯少許／鹽⋯⋯少許

啤酒⋯⋯200ml ／蒜末⋯⋯1/2 小匙／醬油⋯⋯1 大匙與1 小匙

作法

1 將所有食材放入戶外煮飯神器。

2 開中火加熱拌炒。待沸騰後撈除浮沫，接著以偏弱的中火燉煮至收汁。

3 最後再次撒上粗粒黑胡椒。

※POINT 也可以加入水煮鵪鶉蛋一起滷。

雙蛋親子蓋飯

雙蛋親子蓋飯(圖∕采實文化)

在收尾時打上一顆蛋，讓滑順的口感更升級！

材料（2 人份）

無洗米⋯⋯180g ／水⋯⋯180m ／雞腿肉⋯⋯1/4 隻／洋蔥⋯⋯1/2 顆

珠蔥⋯⋯適量／白高湯⋯⋯30ml ／醬油⋯⋯20ml ／雞蛋⋯⋯2 顆

作法

1 用煮飯神器炊飯。

書名：《Mess Tin煮飯神器露營╳野炊料理》
作者：戶外煮飯神器愛好會
出版社：采實文化
出版日期：2022/03/31

2 將雞腿肉切成1cm 的塊狀，洋蔥切絲，珠蔥切成蔥花。

3 米煮好後，在煮飯神器的蓋子放上雞腿肉、洋蔥、白高湯、醬油，用小火煮到雞腿肉熟透為止。

4 肉煮熟後，倒入1 顆打散的雞蛋並轉成大火。

5 用煮飯神器炊煮完成的白飯上盛上步驟4，並於中央擺上蛋黃，最後再撒上蔥花。

※POINT 打散的蛋液先倒入2/3，幾分鐘後再倒入剩下的1/3，這樣便能煮出軟嫩的口感。

●本文摘自出版之《Mess Tin煮飯神器╳野炊料理》


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