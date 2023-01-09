看透台積電等於了解市場？一次看懂投資者的豔遇和外遇

文∕闕又上

我經常問上課的學員，你們喜歡豔遇，還是外遇？有些人乍聽愣了一下，心想這有差別嗎？接下來，多數人思考後的回答是喜歡「豔遇」。回答「外遇」的多數已過七年之癢，純屬給課堂製造效（笑）果，也或許是內心深處想做而不敢做的呼喚！

我告訴學員們，在投資路上，多數人想要有驚豔的相遇，卻偏偏走向了投資的外遇！原因一如菲利普．費雪所說的，犯了「價格」與「價值」之誤。

價格是外顯而易見的，一如動人的外表，撩人的身材，特別是股價如脫韁之馬飆漲時，那種令人血脈賁張的興奮。當然，當價格如自由落體般墜落時，也是讓人心驚膽跳的。

價格的波動，不僅是財經媒體樂於討論，正因為她的易見、外顯及話題性，也最容易牽動投資者的心緒。於是，對於價格的了解，遂變成投資的主旋律，也成了投資決策時最容易參考的座標。

相對的， 要了解「價值」， 可就不是一眼可以論斷的。她需要經年累月的觀察，雖然用不著上窮碧落下黃泉，但也要眾裡尋她千百度，過程中查證、找尋的功夫是少不了的，而且還要有一些方法，否則錯把黃銅當黃金的也不在少數，這也是菲利普．費雪認為價值難尋，且多數人對她無知的主因之一。

畢竟，有沒有外在美，多數人一眼即可論斷，而內在美，可能就要從許多生活細節、應對進退和相處來判斷，要不然怎麼會有「路遙知馬力」一說。

投資標的的內在美重要嗎？當然重要，她就是豔遇的化身，不一定是盡美的維納斯，但絕對是讓人喜歡的小家碧玉；不一定是讓你點石成金的財神爺，但擁有這樣的投資標的，絕對會讓你的投資帳戶金光閃閃。所以成功的投資者，一定關注和找尋投資標的價值所在，有了價值的掌握，就有了我常說的投資的「定見」，

那麼價格漲跌的忽上忽下，就變得不那麼重要了。價格的波動不但不會影響投資者的心浮氣躁，相反的還可以借重班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）寓言故事的主角市場先生（Mr. Market）鬱鬱寡歡時的偏差報價而從中獲利！

不同的投資學派，對「價值」的認定，都有一定的假設和論述，以圖形判斷市場供需以及投資行為學的技術分析學派暫且不論，就算是基本分析的價值學派、成長學派，甚至是也涉及基本分析一二的動能學派，都有他們自認為輕重緩急的要件論述，例如財務報表中，哪些是最被看重的指標，經濟數據中又有哪一些是他們最關切的？

這些指標，真的都能找出有「價值」的投資標的嗎？當然可以，因為許多投資大師都必然有一些他們追蹤觀察的數據和指標，一如醫生們對於血壓及身體各項功能指數的判讀。

但如果可以，那為什麼對財報數字熟悉的會計師、對經濟數據嫻熟的經濟學家，以及對數字敏感的數學家，這些人卻不是最有錢的人呢？會不會他們也成了菲利普．費雪口中，熟悉顯而易見的數字，卻只見其一不見其二，或因解讀功力的差異，不能深入核心，錯把外遇當豔遇的另一種美麗錯誤呢？

連專家都會錯把外遇當成豔遇，這沒有什麼不可能的，只要方法不能直指投資的核心，會計學家、經濟學家、數學家無法在投資市場獲利的比比皆是，也就是說，無法探討出投資標的「價值」的投資決策，都可能有無法獲利的危險。

價值是核心，不讓眼睛背叛你的心

那麼，投資價值何處尋？難道財報和經濟數據都不可靠？當然不是，投資是一門「科學」和「藝術」的結合，科學部份需要數據的呈現，但它已經是結果，如何解讀以及是否能找到產生結果的「因」，這個原因是否已經起了變化？如果有變化，是朝好的方向進行，還是壞的方向？這個部份有解讀功力的深淺、經驗的累積，以及是否了解投資的本質。

可以說，各種數據、指標的「量化」參考值有其必要的基礎，可以驗證結果的方向是否一致，但是投資標的「質化」參考指標的探討，才是掌握「核心」是否正在產生變化的關鍵。 書名：《慢飆股台積電的啟示錄》

作者：闕又上

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年1月3日

外在美的確是吸引人的，可是為什麼中國人說娶妻娶德？可見家庭的和睦，在於妻子的內在美。荷爾蒙作怪的一夜情讓很多人很難不想，但為什麼大家內心渴望和找尋的，卻又是靈魂的伴侶，而不是肉體的呢？

以投資來說，其他都是短暫的，價格就是其中之一（One of them），而最核心的價值，就是成功投資者必須關注和找尋的。財報數字是重要的，但解讀財報的能力可能更重要，這也就是張忠謀我認為在《IC 教父》一書中提到的，「財務數字只是結果，不能真正反映企業競爭力」。

一家企業的競爭力，絕對是一個成功投資者應該關注的第一件事，因為這是一間公司成功的核心要素之一；而一家成功企業應具備的條件，自然也是評判一個投資標的是否成功的關鍵指標。

但再往上推，什麼是造成一間公司競爭力強弱和成敗的關鍵因素？不妨先思考一下，這也是我們接下來要觸及的重要議題。總之，這些構成一家企業競爭力的要點，都是任何企業組織希望能擁有的經營特質，也意味著這是一個成功企業所應具備的條件，自然也會是一個成功的投資標的，毫無懸念地，張忠謀口中所說的「企業競爭力」，這才是一個成功的投資者所應當關注的。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《慢飆股台積電的啟示錄》。