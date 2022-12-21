容易拖延和陷入倦怠，你也是無法接受「失敗」的完美主義者嗎？

文／金惠英（김혜영）、李洙蘭（이수란）

完美主義者，可能不知道自己有完美傾向

完美主義指的是在實現某項目標時，深信自己必須不斷努力，以達到完美的境界。然而，「完美」打從一開始就不存在。完美在古時有「完璧」一說，意指將環狀的寶玉守護得完好無缺。希望裝飾在身上的寶玉毫無瑕疵，但無論再怎麼小心翼翼，也一定會沾到手部的髒污——這件事從一開始就不可能達成。

在現實生活中也是如此， 你曾達到過完美境界嗎？投入大量時間與精力寫的報告，最後還是會被主管挑到錯字與漏洞；已經趨於極致的作品，依然會受到評論家的批評。想達到根本就不存在的完美境界，只會令人疲憊不堪。

完美主義在學術上有各式各樣的定義，開發出完美主義量表的知名專家大衛．伯恩斯（David Burns），形容完美主義者「設定出難以觸及的高標準，並強迫自己必須達到，是完全以生產效率和成就衡量自身價值的人」。認定目標的必要性並隨之採取行動、用比現實更嚴苛的標準要求自己、設定過高的目標，自我批評時毫不留情等，在完美主義的眾多定義當中，「訂立高標準」是其共同的特徵。

有完美傾向的人，似乎對每件事都會竭盡全力，但實際上並非如此，完美主義也會以各種不同的面貌呈現。他們雖然訂下極高的標準，並且努力想讓自己達到，但現實不可能永遠順心如意。因此，他們有時會展現出積極認真的一面，有時又會基於非做好不可的壓力，而出現深感挫折、自暴自棄的模樣。 因為擔心自己做不到一百分，所以乾脆在開始之前就放棄，或總是想找一個冠冕堂皇的藉口脫身，所以在拖延症的類型當中，也有一項是起因於完美主義。

完美主義者的問題，在於過度殘酷地批判無法達成目標的自己，並為此經歷一連串的負面情緒。他們相信任何問題都有完美的解決之道，而自己必須找到那樣的良策。倘若成果令人不滿，一定是因為自己沒有找對方法，或是執行得不夠徹底。因此，以旁觀者的角度來看，最終成果已是可圈可點，但他們仍會覺得自己的表現差強人意。來自他人的稱讚不是安慰或肯定，只是不懂得何謂完美、卑劣的自我滿足罷了。

有些讀者可能會好奇自己是否具有完美傾向，因此，本書挑選出幾個完美主義者的重要特徵，每一項皆具體描繪出其形象，只要大致瀏覽過去，就可以明確地掌握何謂完美主義。與自己符合的項目愈多，具有完美傾向的可能性就愈大。

藉由這個測驗，萬能博士也發現自己雖然看起來不像完美主義者，但內心卻帶有完美傾向。平常她認為自己心浮氣躁又糊里糊塗，但在看學生給的期末教學評鑑時，經常會出現有始有終、細心嚴謹、教學計畫周全等評語。就像這樣，很多人雖然具有完美主義，但本人卻沒有意識到。以下的測驗可以由自己單獨完成，也可以委託熟識的朋友為自己圈選，最後再比較兩者的結果。

完美主義者的特徵 □ 周邊的人都認為我是計畫周全、自我管理徹底的人。 □ 我做的事大多無法滿足自己的標準。 □ 如果在工作過程中發現失誤，就會覺得自己整個專案都失敗了。 □ 總是因不為人知的壓力而過得毫無餘裕。 □ 面對學習或工作，都會變得過度緊張和敏感。 □ 自我標準較他人來得高。 □ 屬於對自己嚴格的類型。 □ 對他人負責的工作不甚滿意。 □ 對自身的失誤（失敗）或他人的指責經常感到糾結。 □ 為了檢查細節是否無誤，經常會不斷反覆確認。 □ 喜歡把物品收拾得乾淨俐落。 □ 人們期望我是完美的。 □ 對自己珍視之人也設下很高的標準。 □ 容易拖延或陷入倦怠。 □ 很難應付需要同時處理多件事情的狀況。 □ 經常用二分法思考（要做就做到最好，否則乾脆就不要開始）。 □ 經常沒來由地感到疲勞或身體不適。 □ 屬於杞人憂天的類型。 □ 盡可能地避免冒險，習慣待在自己熟悉的環境。 □ 對於很多活動都覺得是自己必須完成的義務，過程一點也不享受。

就算做不好，你也是值得被愛的存在

為什麼要執著於完美呢？在力求完善的背後，似乎藏著這樣的思維：唯有把事情做到最好，才能獲得他人的肯定與關愛。或許難以置信，但具有強烈完美傾向的你，其實不是非得要十全十美才能被認可——不夠好的你，也有被愛的資格。

讓我們再重新回到尚宇的案例吧。小時候尚宇不管做什麼父母都不滿意，總是表現出「如果再努力一點，應該能做得更好吧！」的態度，但即使他拚盡全力、拿到更好的成績，父母的期待依然沒有盡頭。因此，尚宇開始覺得是自己做得不夠好，所以才得不到父母肯定，必須更努力才行。「只有完美才能獲得關愛」，這樣的信念，在他的內心深處日漸萌芽。

升上小學的孩子第一次接受數學評量，是在一個單元的課程結束後，確認孩子理解到什麼程度的小測驗。回家後孩子笑著對媽媽說：「媽咪，我數學考了八十分！」「八十分？你哪裡答錯了？」假如媽媽自然而然地先關心孩子不足的部分，就相當於在不知不覺中表現出完美主義傾向。孩子拿到了八十分，正為此感到雀躍時，卻被媽媽一連串地追問：「哪一題寫錯？為什麼不會？你是怎麼算的？其他同學考幾分？」這些行為，只會讓孩子覺得：「原來八十分是『考不好』，媽媽看起來不太開心，我好像做錯了什麼⋯⋯」

但願你可以在日常生活中累積「做錯了也無妨」的經驗，與其聚焦在缺失上，不如學習對已經擁有的部分知足。試著坦率說出自己的不足吧，就算某些地方做得不夠好，你仍然值得被愛。

書名：《懂了以後更輕鬆的心理學：心理諮商專家精選最有感15個議題，克服拖延症、完美主義、自卑、過度擔憂的日常練習》 作者：金惠英（김혜영）、李洙蘭（이수란） 出版社：大好書屋／日月文化 出版日期：2022年11月3日

別忘了，完美主義所帶來的負擔感，反而會使你變得懶惰。國際企業Airbnb的共同創辦人喬．傑比亞（Joe Gebbia），也是透過諮商發現自己具有完美主義。他總是覺得自己能力不足，不曉得能不能做好企業領導者的角色，為此倍感焦慮。

不過，職員們的評價與他的想法截然不同，大家都認為他過於鑽牛角尖，每件事都堅持按照計畫進行，是個徹頭徹尾的完美主義者。藉由他人的反饋，傑比亞意識到自己追求完美的性格，正對公司和員工的成長造成妨礙，在試圖改變自我的過程中，以下三個概念是他認為最有效的：

．即使產品不夠完美，也足以走出自家大門。

．快速的決策可能優於遲來的應對。

．凡事達到百分之八十即可。

這是他銘記在心的三個座右銘。與其為了取得完美的成果而畫地自限，不如先跨出去嘗試、體驗，再一步步改進與完善。比起追求一鳴驚人，跨出第一步更加重要。

●本文摘自大好書屋／日月文化之《懂了以後更輕鬆的心理學：心理諮商專家精選最有感15個議題，克服拖延症、完美主義、自卑、過度擔憂的日常練習》。