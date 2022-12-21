冬至進補不想吃湯圓？這三種食物除了好吃還有魔法加乘！

文∕史考特．康寧罕

冬至（今年在12/22）是太陽光照射地球最短的一日，這天也被稱為「耶魯節」，是一年當中巫士八大節日的最後一個。其起源淵遠流長，興起於地中海的太陽之地，當時人們會在冬至當天慶祝古代太陽神密特拉（Mithras）的生日。後來，這個節日被帶到歐洲，並以基督教的「聖誕節」形式保留至今。

耶魯節是在最深的冬天舉行。雖然我們有些人並不住在雪花飛舞的零度地區，但冬季仍是大地暫時歇下腳步、為來春養精蓄銳的重要時節。過了冬至之後，日照的時間就會愈來愈長。因此，耶魯節與太陽回暖有關。

與耶魯節有關的食物變得包羅萬象。以下僅列出幾樣。

餅乾

餅乾是耶魯節的標準食物。如果你想做再尋常不過的甜餅乾，請將餅乾切成與冬季有關的形狀。

圖∕unsplash

＊圓形：象徵太陽。

＊鐘形：鐘在前基督教時期是用來驅惡避凶。

＊星形：防範負能量。

＊樹木形：代表大地在冬季持續豐饒。

在耶魯節自製並食用特殊形狀的甜點並不是新鮮事。早在史前北歐的墳墓中，就發現了粗具神明、動物、太陽、星星、月亮外形的糕餅，這些糕餅可能是那些寒冷地區的人們在冬至時所食用。

薑餅

薑餅是古代由穀物和蜂蜜所製成的糕餅之現代版，以往是獻給耶魯節神明的供品。此外，這類糕餅也會隨葬，以確保死者能平安過渡到另一個世界。

薑從亞洲傳到歐洲後，很快就融入了耶魯節的儀式用糕餅，成為薑餅的起源。

圖∕unsplash

耶魯節時，你可能會希望打造一座薑餅屋。若是如此，請以自己的家為圖像範本。如果做不到，請在混合、烘焙、捏塑、裝飾薑餅屋時觀想你家的樣子，請想像你家充滿了溫暖、愛、快樂──這些都是薑與太陽的贈禮。請在耶魯節當天吃薑餅屋，並與住在同一個屋簷下的人分享，將那種愛的能量引進自己體內。 書名：《食物魔法顯化秘典》 作者： 史考特．康寧罕 出版社：柿子文化 出版日期：2022/08/31

蘋果

蘋果是神聖的食物，與許多古代神明有關。古時候的人會將蘋果掛在耶魯樹（現代耶誕樹的前身）上，象徵大地生生不息的豐饒，而香料蘋果酒是很適合在耶魯節看著篝火所飲用的飲料。任何包含蘋果的料理也很適合這個節日，當然，祝酒（wassail，一種熱蘋果酒）亦然。

準備魔法食物要注意什麼細節，請參考《食物魔法顯化祕典》。

●本文摘自柿子文化出版之《食物魔法顯化祕典》