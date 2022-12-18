「財富自由」不再只是口號！從職業選擇開始，累積價值，步入千萬年薪

文／蕾咪（Rami）

我們繼續談關於被動收入的打造模式，從一般人可以入手的方式開始說起。

還記得之前所提到的「可累積性」嗎？在生活購物與興趣培養當中，都能從可累積性開始下手，不知不覺中，我們自然就會變得越來越富有。

人生成就往往就是依靠一連串的選擇而成，不論是職業的選擇、購物的選擇、關係的選擇等，幾乎囊括了生活主要的型態。

仔細觀察，那些坐領高薪的人，他們的職業有沒有什麼特性？像是「隨著時間越長，累積的專業越扎實」，還是「隨著經驗越豐富，累積的不可取代性越高」，或是「隨著作品越多，累積的名聲越響亮」，這些具備累積性的職業，也許在一開始會很辛苦，但到最後絕對個個都擁有令人稱羨的財富。

在職業的選擇上，最忌諱的是挑選一些「免洗筷型」、沒有就業門檻的工作，同時也代表你很容易被取代。因此年輕時也許因為一開始找不到好差事，而選擇做這類型工作，但是別忘了早點為自己做打算，多存點本錢，多投資其他技能，才是一般月薪 5 萬以下的小資族需要著手的第一步理財策略。單純依賴勞力或體力的工作，如果沒有經驗與專業的加成，僱主往往會傾向選擇更年輕有體力的新人來取代舊人，這是業界常態。

如果你不巧從事的是大家眼中的「免洗筷型」工作，應該怎麼累積價值呢？餐飲服務業、便利商店店員、行政助理等，通常是沒有什麼就業門檻的工作，也總是有人抱持著短期就業的心態去嘗試，但是即使門檻低、取代性高，只要你學會累積自我價值，一樣能擁有充滿價值的人生經歷。

分享身邊幾個朋友從免洗筷型職務開始累積自我價值的真實案例：

從外場服務人員到擁有自己的店

咖啡廳外場工讀生→咖啡廳內場→二廚→主廚→開設自己的咖啡廳→擁有自己的連鎖咖啡廳。

是不是像小資女升職記，一步步晉升，然後打通關！

多數人選擇去咖啡廳打工後，可能不會將這條職涯延續下去，而是單純地在不同職業打打零工，一下子到速食店、一下到咖啡廳、一下到便利商店，集滿各種店面服務的經驗。

餐飲業非常辛苦，所以許多年輕人做不長久。我這位女性朋友非常熱愛餐飲業，打從一開始去咖啡廳打工前，她就已經想好，這都是為了未來擁有自己的咖啡廳做準備。如果只是做辦公室工作，拚命存錢累積資本，然後投資幾百萬開咖啡廳，十之八九都會失敗，所以她選擇直接在業內培養自己，透過在咖啡廳打工䁠錢，一點一滴累積經驗與資金。直到她擁有足夠資金的那一刻，她也擁有了豐富的經驗，也就大大增進了創業存活率。

從行政助理到創業家

行政助理→總機小姐→策展專案經理→跨國企業祕書→總經理特助→自行創業。

另一個職場升職記，是許多社會新鮮人常見的起點，就是行政助理。每家公司的行政助理，職務內容可說是完全不同，但不外乎就是主管交辦事項與各種雜務。隨著產業不同，也能觀察到不同的業態。如果是這類型工作，建議大家可以從累積產業經驗下手，讓「相關產業」成為累積的重點。

我的一位好朋友是從行政助理開始做起，她後來進入相關跨國產業擔任總機，由於她處理行政事務的能力非常強，總是能將瑣碎的行政庶務打理得有條有理。離開這份工作後，她跳槽到別家公司成為專案經理，由於在跨國公司經常需要接待外賓，後來因緣際會進入跨國企業擔任祕書要職。最後，晉升為總經理特助，並且找到了創業的機會，成為女企業家。

從法務到多家企業老闆

內部法務→超級業務→被公司送去海外念 MBA→國外創業→簽下代理權→擁有多家企業。

另一個經典案例，是一位熱愛業務工作的朋友。他本身是法律出身，後來發現自己對於業務工作比較有熱情，於是跟公司申請轉調業務職。沒想到短短兩、三年的時間，他就成為公司前幾名的超級業務，每年至少創造幾千萬的業績。

當我們聊起對職業的看法時，他笑著說：「妳知道我為什麼這麼熱愛業務工作嗎？因為，業務是非常具備累積特質的行業，我的業務能力會隨著經驗累積，不論賣什麼領域的產品，都會增強我的業務開發與談判能力，客戶名單也會隨著我在業界越久，累積越多。後來我選擇創業，許多良好的人脈資源都為我帶來了很多新事業的客戶，這些都要歸功於過去不論成交與否，都和每個客戶打好關係。」

當我聽到他的分享時，覺得很驚奇，原來，不只是我們工程領域的專業可以累積，事實上，業務工作也非常有累積價值。重點在於我們是否有意識地去累積自己的業務能力與客戶名單，或許在未來能為你找到不同的事業契機。

書名：《暢打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》 作者：蕾咪（Rami） 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2022年12月1日

前篇提到，你能夠透過智慧財產的累積，轉換成被動收入的模式；所以這篇想要特別分享，對於一般職業轉換成可累積性的方式。我必須不諱言地說，創造被動收入在一開始，甚至比主動收入更困難。如果能夠先培養創造高薪的主動收入，並且留意每個主動收入背後所代表的累積性，不但能快速幫助自己累積資本，更能透過經驗的累積，在未來需要轉換被動收入時，直接派上用場。

許多軟實力在職場中往往被忽視，包含溝通協調能力、業務開發能力、外語表達能力、緊急應變能力，甚至行政處理能力，可是，只要是曾經當過老闆的人都可以體會，只要肯學習，多數的知識與技能都可以快速訓練上手。卻只有這類軟實力會逐漸內化成人格特質，成為無可取代的價值。

人生應該對自己多一點想像力，只要你有意識地累積個人價值，總有一天會得到應得的成就。

●本文摘自方智／圓神出版之《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》。