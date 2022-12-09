有了錢仍不快樂！什麼是人生不該短缺的價值感？

文∕岸見一郎

當我還是小學生時，總以為只要把分數考高、把考試名次往前擠，就會幸福了。

當我是高中生時，總以為考進一所知名的大學、熱門的科系，就會幸福了。

當我畢業時，總以為進入一間知名的企業，就會幸福了。

當我在社會上工作時，總以為不斷低追求職稱，讓薪水一年比一年更高，買房買車，就會幸福了。

然而，在我三十多歲，即將邁入中年，看似在大公司上班，做著不錯的工作，擁有著中階水準的年薪時，但是，我並不快樂。

為何我很努力低達到從小到大所謂「幸福的標準」時，卻沒有幸福的感受呢？老實說，我非常的迷惘。

你們呢？認為幸福到底是什麼？

沒能成功就是沒意義嗎？

我們依循著上一代傳承下來的幸福定義在過生活，似乎把「幸福」二字制式化地設定目標為「成功」與「賺錢」。

做這件事情，如果不能幫助我成功，或是賺到錢的，一概被論定是沒有意義。

於是，才會聽到「幹嘛學畫畫，將來又不會當畫家，為什麼不去多學一些英文，才會對未來有幫助啊。」這類的論點。

然而，我們卻忘了，真正的幸福，不是充滿執行力的目標導向，而是出自於當下的感受。

只要我們的內心有湧出正向的感受，那就是幸福了。

畫畫當下的滿足感、陪伴孩子的喜悅感、夫妻相處的自在感、工作時的成就感、備受肯定時的價值感，以及與親友相聚時的歸屬感。

如同這本書《從絕望到希望的阿德勒幸福論》的作者岸見一郎所說的「人生沒有標準答案，只有當下的最適選擇。」

學這個有什麼用？

翻開這本書遇到的第一問題就很有意思，相信也是許多孩子或曾經是孩子的我們都問過的問題：「學這個有什麼用？」

多數孩子在求學過程中，必然會問爸媽的一個問題就是：「我們為什麼要學這個？將來又不會用到！」

如果是我們，會怎麼回應孩子呢？

絕大多數的爸媽可能會這樣回：「你現在就是學生啊，不學這些要幹嘛？」、「問這麼多做什麼，反正你把書讀好就對了。」

求學路上我們的確會學到許多與成功、賺錢沒有直接關聯的知識。這些看似無用的知識，到底為我們有什麼幫助？岸見一郎老師這樣說：「幫助我們思考如何成為更好的人。」其實也是回應了每個人學習背後的重要動機，成就更好的自己。書中後續充滿智慧的應答，都能夠讓爸媽當作參考，想一想可以怎麼回應孩子，來個深度的對話。

只是，從小被灌輸「成功」與「賺錢」才能幸福的我們，在價值觀沒有改變的情況下，這些引導的回答，也是挺難說出口。

因為，我們要先能夠在感受上體會到幸福，更能引導孩子邁向幸福。

《從絕望到希望的阿德勒幸福論》是以對談的形式來探討幸福，從讀書學習、職涯發展到個人內省。這樣的書寫方式非常的有意思，從一開始就很引人入勝。也因為很口語化，閱讀起來是輕鬆的，沒有絲毫的壓力，如同在公園與智者般閒聊的感覺。

而且，可以透過三位對談人的生活困境與迷惘，反映到我們內在進而引起共鳴，再由岸見一郎老師很生活化的引導，會讓我們有著不同的領悟與收穫，內在充滿能量，心思也更加正面，而且，還能從中學習到阿德勒心理學的一些核心觀念，如「沒有人做不到的事」、「你當然能追求自己的幸福，因為當每個人都能幸福時，就能成就幸福快樂的社會」。

我的存在，就是價值

這本書不僅可以讀來引導孩子，更可以讓自己對於生活有著不同的啟發與發想。其中，最有感觸的是一段話「因為我擁有什麼、因為我做了什麼、因為我會做什麼，所以我很有價值──我們必須跳脫這樣的想法才行。」 書名：《從絕望到希望的阿德勒幸福論》 作者：岸見一郎 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年10月4日

似乎，我們是否是個有價值的人，是與外在行為表現是成為等號的，這其實是「有條件的愛」。我們是被有條件的對待，才會這樣有條件地看待自己。

回想看看，當我們懷胎十月，期待著孩子出生時，對他的期望是什麼？難道不是「平安、健康與快樂」嘛？

所以，「人的價值並不在於你做了什麼，而是在於你的存活」。

只要，我有好好的活著，為家人而努力，享受著當下的每一刻，這就是美好的片刻、最幸福的瞬間了。無論是對自己還是孩子，應當是無條件的愛。

雖然，書中所提及的觀點，可能跟社會上的主流價值不同，但是，都值得我們好好的深思。

讓我們閱讀完後，闔上書的那一刻，想一想，「要怎麼活著，才是真正的活著呢？」

●本文摘自 天下雜誌 出版之《從絕望到希望的阿德勒幸福論》。