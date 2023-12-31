「你為什麼喜歡我？」的理想回答 戀愛心動的兩大關鍵因素

文／全美暻

「你為什麼喜歡我？」

這是在交往一段時間後的情侶間，很常見的對話。

其實怎麼回答並不重要，你甚至可以說「因為你的鎖骨很美」「你的腳趾很好看」。重要的是根據狀況和對方心思來回答的態度。只需要深情的看著戀人的雙眼，然後真誠的讚美對方的任何一件事就可以了。

對方其實也不是真的在期待什麼樣的答案，只是為了要確認他在你的心目中是可以問這種問題的，一個特別的人。即便是這種對人生毫無意義的閒聊，能得到對方的認同也是一件重要的大事。

所以被問到這種問題時，只要隨性的給個答案，或是誠實說出你想到的答案就可以了。不妨輕柔的撫摸一下對方的頭，或是在手背、額頭上親吻一下以示敬意，會有更好的效果。

到這裡，是一般正在交往的戀人間關於「你為什麼喜歡我」的答案。至於起初為什麼會選擇這個人當戀人並開始戀愛這個問題，說來就有點複雜了。

其實很多時候你自己也不知道該怎麼解釋，硬要說的話，那就是因為有好感，或是有吸引力。但儘管有高顏值或是身材迷人、很會賺錢等這些大家熟悉的外在條件，有時候我們也會沒有任何的理由，無關乎條件的喜歡上對方。

來說說真正的解答吧。我們會和某個人陷入愛情通常有兩個因素，第一個是基於「缺乏」（deficiency），第二個是對「欲望」（desire）的追求。

舉個例子，缺乏父母親情感關注的狀態下長大的人，會渴望對方的愛情。當某人給予溫柔的對待，對那個人的情感會瞬間放大。小時候因為失去父親而缺乏父愛的人，長大後傾向於選擇年齡差距大的人當戀人也是常見的例子。

接著談談欲望的追求。假設你是一個很喜歡音樂的人，見到有名的鋼琴家時會感到替代滿足或憧憬；假設你是一個嚮往寫作的人，閱讀喜愛作家的每一本作品時，會感受到像是在跟作家一對一對話的幸福感。

書名：《你的愛情就像你自己：SBS常駐心理師，集15年諮商經驗，找到愛的解答》 作者：全美暻 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2022年5月1日

我們會和某人陷入熱戀，正是自身的缺乏和欲望在作用。換言之，每個人被吸引的因素不一樣，一點都不客觀。比如從小遭受周圍排擠的人，就會對認同他存在的戀人盲目加分，對於其他部分則是有意無意地漠視。對戀人喜歡賭博、人際關係有問題、工作表現消極等缺點也會不以為意。

另外，如果戀人令你憧憬的部分是他的優勢，對此之外的缺點就會無比寬容。比如不懂得體諒他人這種有點自私的行為，也會看作是藝術家的怪癖而睜一隻眼閉一隻眼。

愛情是無法預測的，假設地球上有十億對情侶，那代表著有十億種愛情和十億種煩惱，都懷抱著各自的幸福在過日子。

●本文摘自如何／圓神出版之《你的愛情就像你自己：SBS常駐心理師，集15年諮商經驗，找到愛的解答》。