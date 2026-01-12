森／紗
又在哭了。
我不知道這次會哭多久，也不確定什麼時候才會停下，眼前彷彿多了一層紗，是霧霾嗎？還是白內障？我已經沒有多餘的精力去尋找答案。每天都像在趕場：起床、餵奶、拍嗝、煮飯、換尿布，無止境的循環，這並不是我想像中的生活。
夜晚又來了，站在桌邊，那盞昏黃的小夜燈是房裡唯一的光源，卻更凸顯我的孤單，白噪音像是放給自己聽的，焦躁才不至於淹沒我。寶寶咕嚕咕嚕地喝著奶，我試著調整呼吸的節奏，深深地吐出一口氣，好讓自己平靜，也讓母乳流得順暢點，同時祈禱這個小傢伙喝完奶後能沉沉睡去，哪怕我已經被榨乾，也想爭取早一點回到床鋪躺平，補上幾小時的眠。
逛書店
直到後來，我才從朋友口中得知，這就是產後憂鬱。原來它是真的存在，和一般的憂鬱症沒什麼差別，來無影、去無蹤，而且它不挑人也不挑身分，就算是不愁吃穿的醫生娘也可能會得。
我的症狀時好時壞，無名火斷斷續續伴了我兩年，我就像一顆不定時炸彈，隨時都會爆炸，接著我又懷上第二胎，我告訴自己：不能再這樣下去了。
但身為遠在他鄉的外籍新娘，除了忙碌上班的隊友，身邊沒有其他後援，最多只能偶爾和在台的親友視訊，解解小悶，除此之外，我得自己找出路。
尋找解方的過程中，一位同樣遠嫁的友人，偶然和我分享她的手作麵包，那份美好和溫暖，令我對烘焙心生嚮往，殊不知一試成主顧。接下來的日子，我幾乎每天都繞著烤箱轉，麵包出爐時飄出的香氣，溫柔地環抱著這個家，也一點一滴療癒了我。看著家人和朋友開心地品嘗我做的麵包、蛋糕和各式點心，心頭湧出滿滿的成就感，一筆一筆地為我的生活重新添上色彩，那層紗的縫隙間，好像偷偷穿透一些光。
那天，我在高速公路上，和先生聊著一些無關緊要的生活瑣事，突然意識到──那層紗正在慢慢消退，路邊的樹不再只是蕭索的黃，天空也不再像暴風雨前的灰，我已經好久不見這樣刺眼卻美好的陽光了！
我知道，我走出來了。
