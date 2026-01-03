黃世澤／攝影記者有立體的嗎？

兒子剛升上國一，班級群組裡傳來「家長職業分享」的同意書。我想著：兒子在新環境裡還沒什麼朋友，如果爸爸主動一些，到班上分享工作，或許能讓他跟同學有些話題。於是我簽了名，職業欄填上「平面攝影記者」，但內心還是隱約覺得──應該沒人想認識這職業吧。

一個月後，老師突然傳來訊息：「恭喜○○爸爸，被同學票選為最想認識的職業！」

我愣住。真的中選了？晚上我問兒子：「有多少人投我？」孩子低頭吃飯：「我有投你喔。」「為什麼？」我有點感動。「如果連我都不投給爸爸，爸爸就太可憐了……」這是支持，還是同情票？

更妙的是，老師很用心地先請全班把想問的問題寫在便利貼上，當我打開一看，整個人都呆住了：「薪水多少？」「月薪多少？」「年薪多少？」「工作時間？」「工作內容？」「下雨也要上班嗎？」「工作會很累嗎？」「有立體攝影記者嗎？」

我盯著最後一題看了十秒，忍不住笑出來。接著開始擔心──我很理所當然地填上「平面攝影記者」，卻忽略了現在年輕世代，哪還理解什麼是平面媒體、電子媒體與網路媒體？難道我要從媒體發展史開始介紹嗎？我究竟該怎麼分享？

我把這些問題發到社群上求救。有人笑說：「現在的孩子直接問薪水真實際！」也有人附和：「他們馬上問到工作重點──薪水！」卻沒想到有人跟著發問：「我也想知道有沒有立體攝影記者！」

我匆忙修改了一份三十頁的簡報。對國中生來說，除了攝影記者的工作內容，還有哪些跟攝影重要的事應該趁機提醒的？我安排了從職業比較表、媒體識讀、AI假照片辨識，甚至到網路世界可能遇到的攝影陷阱安全提醒。太太看了簡報突然笑出聲：「你究竟是去跟國中生分享職業，還是去大學上課啊？」

分享那天，我帶著相機與設備走進教室。三十幾雙眼睛盯著我，兒子就坐在第一排，表情十分微妙，一種好像很驕傲，又帶著「拜託爸爸不要丟臉」的眼神。

開場還不錯，我略帶心機地展示了一些攝影裝備，果然成功吸引目光。但當我開始解釋職業差異、講解拍攝時的思考重點，教室裡出奇地安靜。後頸漸漸冒出冷汗，他們迷濛的眼神透漏出這是「聽不懂、沒興趣，但要有禮貌」的沉默，我腦中彷彿有一群小人在瘋狂敲打。

我接著展示同一場遊行從不同角度拍攝與編輯的差異，想說明「就算是新聞照片也可能說謊」，台下雖然偶爾有人點頭，但茫然的眼神沒變，此時腦中的小人已經萬馬奔騰了。

直到我開始播放國外採訪任務的照片時，氣氛才開始轉變，非洲災區、歐洲難民營……不同國家拍下的畫面，終於讓這群國一生的眼睛亮了起來。

一個學生舉手：「請問到各國採訪都是公司付錢嗎？是不是很常不在台灣？」或許這才是他們真正好奇的，「這份工作是不是可以免費環遊世界？」我告訴他們：「是的，採訪任務公司會付錢。能到各地採訪拍攝，是這份工作最有趣的部分。雖然到處旅行聽起來很棒，但你們看到的只是最後呈現的精采瞬間。記者工作最辛苦的往往是讀者看不到的部分──例如在災區跑一整天、住簡陋旅館、趕稿到半夜等等。」

「那下雨天要上班嗎？」有人問。「當然要。颱風天也要。」

可能是第一位同學的發問開啟了開關，同學們開始發言討論，而話題果然也進到大家最關切的薪水。我說：「大學畢業的新鮮人進媒體業，起薪大約只有三萬出頭，跟其他行業比起來可能有些落差。」

或許驚訝於薪水不高而工作又辛苦，他們困惑地問我：「那為什麼要做？」

我心想機會來了，是時候鼓勵同學了：「進這行通常不是為了賺大錢，而是希望能記錄與參與歷史。擔任記者最棒的就是可以遇到許多不同的人，親身體驗這個世界喔。」但為了避免同學們覺得當記者「錢」景一片黯淡，我又補了一句：「當然隨著年資累積，薪水也會陸續調高的。」

回家後我依然有點沮喪。直到晚餐時，兒子告訴我同學的回饋：「今天的分享很有趣！」「原來攝影記者這麼辛苦！」「出國採訪好酷！」我才開始釋懷。

他說：「有同學覺得你一定賺很多，因為你已經工作超過二十幾年，薪水隨著年資累積，絕對很高。」沒想到我畫蛇添足的補充竟造成天大誤會，對國一生來說，果然「收入」才是具體的，我談那些「記錄歷史的使命」太遙遠了。

事後回想，這些看似天真的問題，都在提醒我：我們與下一代活在完全不同的資訊世界裡。對他們來說，新聞可能只是手機上滑過去的內容之一，「記者」更可能跟「網紅」差不多。而我還在用二十年前入行時的語言，試圖解釋一個他們從未真正接觸過的職業。

「對了、對了！」兒子突然打斷我的思考。「同學說，其實他們還是不知道什麼是平面攝影記者！」