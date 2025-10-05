劉昭儀／「蛋」是莫驚慌

因為較容易取得，以及多樣豐富的營養價值，餐桌上歷久彌新的超級食物「雞蛋」，以各種形式存在於每個人的飲食資料庫中；每個台灣人心中都有自己熱愛的番茄炒蛋、菜脯蛋、蒸蛋、荷包蛋……不同時空中，永恆存在的蛋料理全宇宙。

千變萬化蛋料理，一如孩子的可塑性

蛋，更是煮婦煮夫們的救贖，營養早餐需要它、救援加菜需要它、清冰箱菜色需要它、孩子生病更需要它──再不擅長料理的人，總有需要跟雞蛋交朋友、甚至變熟的時候；而且蛋是個好相處的大Ｅ人，可以非常彈性多變地適應各種組合或突發狀況，並維持飽滿的能量，輕鬆呈現。不論是初識或舊友、成功或失敗，料理蛋的過程，還能是充滿各種啟發與自我覺察的心靈大補帖！

蛋的各種樣貌有時候真讓人摸不透。有大有小，有冷藏有室溫，因為吃不同的飼料而有不同的蛋黃色澤；再加上外觀的五彩繽紛，簡直讓料理人心慌意亂。不同的選擇像是要打開盲盒般忐忑，到底能不能掌握、發揮，讓蛋華麗變身呢？

我們捧在掌心的孩子，其實有點像雞蛋。每個都有自己的獨特性，有的可以成為柔嫩可人的滑蛋，有的是內心戲很多的烘蛋，有的卻是邊緣酥脆有個性的煎荷包蛋。有時候站Ｃ位，也可以是綠葉；甚至只是工具人，成就了法式經典料理「法式澄清湯」，卻完全不留痕跡。你我的孩子都是不同的唯一，當然更不需要走相同的成長道路，或被複製為單一模式。而是應該容許孩子多多探索嘗試，讓大人在更多的理解後陪伴引導，也許就能烹調變出一道創意又美味的蛋料理。

重複練習也是很重要的。便當菜的最佳救援投手就是玉子燒，如果時間有限又不熟悉工序，肯定會手忙腳亂、支離破碎。要能上手的最好方式，就是不逃避地把握每次機會，實作練習。剛開始做玉子燒，最大的挑戰便是因為陌生而產生無知的恐懼，化為驚慌失措後，全部亂了章法。但只要鼓起勇氣面對，原本混沌不明所以的食譜工序就會豁然開朗。

比如重要的火候掌控，就先由最保守的小火開始；至於內餡的排列組合，當然是看自家的口味喜好，豐儉由人。做過之後才會知道，看起來層層疊疊的玉子燒，前面的堆疊包捲不完美，都沒關係。因為最後一層的塑形，能夠包覆所有的小差錯或失誤；而經過一層一層蛋液的操作，最後一層的蛋捲，可以更熟練穩定成形。誰說一定要贏在起跑點呢？

用愛調味，呈現最美好的親子之味

更重要的是在過程中找到方向，然後確認自己的終點線，料理人有耐心地以小火等待蛋液凝固成形，更像是給家長們的提醒：最後的成品外觀，不論是虎皮或澄黃，口感是鬆軟或扎實，只要添加愛的味道，都會給家人的味蕾留下深刻的滿足。

烹調之時，家長們可以發現，正因為蛋的豐富多樣與可塑性，讓不同料理的想法與操作，都可以被實現。回頭看看自己獨一無二的孩子，多麼期待被大人的欣賞理解，然後支持他們快樂的學習，並一起找到孩子的能力與興趣，可以轉變成為進入現實世界的途徑。過程也許漫長曲折，還會面對茫然未知的岔路，也必然會有令人氣餒的徒勞無功，可能以為複製模仿他人的成功比較簡單，但或許轉念後放手嘗試，居然得到意想不到的驚喜。重要的是，我們的孩子因為愛的孕育與正能量的加給，都會長成營養滿分的超級寶貝，勇敢強壯做自己之外，還能靈活彈性地在群體中扮演角色；不管搭配任何食材或單獨成立，都能有不同層次的色香味在餐桌上呈現。

準備好挽袖來做蛋料理了嗎？不管搭配什麼食材或調味醬料，運用哪一種烹調方式，蛋的優質本色很容易上手，火候時間的掌握沒有一定的規則或範本，料理人只要不驚慌躁進、穩定操作，一定會得到豐儉由人的好味道。如果過程中有任何讓人觸動的瞬間，正是為自己好好做飯、好好餵養孩子而努力的獎賞吧！