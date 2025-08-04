王旭初／父母喪，手足斷

聯合報／ 王旭初

年輕時首次購屋，小額支援，加上貸款，順利入厝公寓。搬入的第一晚，內心百感交集，終於有了自己的窩，同時許下心願──有朝一日要買間，與內人坐在落地窗邊品一壺好茶、細聽屋外蟲鳴鳥叫、觀賞自栽的花草。

終於，二十幾年後如願以償，歡慶之餘竟掀起不小家庭風波。這是一間兩層半的透天厝，交屋後內人高興地帶我媽會勘，並示意接她和爸同住；豈料沒幾天，媽就通知兄弟們回老家分錢。那是她和爸多年省吃儉用存的兩百萬，也許是認為住我家後，就不再需要那筆錢了。家有三兄弟三姊妹，我排行老么，先前哥哥們買新房，均無人提及接奉父母，如今老婆的好意對照父母分財產的舉動，老婆的不悅我能理解，接父母同住一事便打住了。

兄姊們對此自然不諒解，僵局持續月餘，剛好碰上颱風來襲，老家木造房子淹水無法再住人，我順勢將父母接到舊公寓安頓，暫時緩和了手足間的關係。當父母習慣了公寓時，某天媽忽然暈眩倒地，緊急送醫幾天後往生，老婆便將爸接來透天厝同住近九年，直到爸身體有恙得靠專人照料；與手足討論過後，將他送至安養中心。

爸一年多後往生，治喪結束後手足漸行漸遠。每當午夜夢迴憶及往事，不免內疚，偶爾揣想，若當年排除萬難奉養爸終老，是否就能避免手足成陌路的憾事？

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
父母 透天厝 生活 哀樂中年 長照 長期照護

逛書店

51張K線圖，輕鬆破解股票何時該賣或買？：股市操盤手的不傳之祕，日本K線之神本間宗久的聚富心法

NT$ 240

不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法

NT$ 336

用商業思維優化你的人生選擇：拆解人生關鍵變數，掌控財務、工作、人際與個人職場定位，活出自我版本的人生

NT$ 315

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

延伸閱讀

張桂瓊／順從迎合是照顧父母最好的方法嗎？

幸運牛／媽媽不適應長照中心的生活

王旭初／父母喪，手足斷

八月專輯預告

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。