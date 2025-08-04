王旭初／父母喪，手足斷

年輕時首次購屋，父母小額支援，加上貸款，順利入厝公寓。搬入的第一晚，內心百感交集，終於有了自己的窩，同時許下心願──有朝一日要買間透天厝，與內人坐在落地窗邊品一壺好茶、細聽屋外蟲鳴鳥叫、觀賞自栽的花草。

終於，二十幾年後如願以償，歡慶之餘竟掀起不小家庭風波。這是一間兩層半的透天厝，交屋後內人高興地帶我媽會勘，並示意接她和爸同住；豈料沒幾天，媽就通知兄弟們回老家分錢。那是她和爸多年省吃儉用存的兩百萬，也許是認為住我家後，就不再需要那筆錢了。家有三兄弟三姊妹，我排行老么，先前哥哥們買新房，均無人提及接奉父母，如今老婆的好意對照父母分財產的舉動，老婆的不悅我能理解，接父母同住一事便打住了。

兄姊們對此自然不諒解，僵局持續月餘，剛好碰上颱風來襲，老家木造房子淹水無法再住人，我順勢將父母接到舊公寓安頓，暫時緩和了手足間的關係。當父母習慣了公寓生活時，某天媽忽然暈眩倒地，緊急送醫幾天後往生，老婆便將爸接來透天厝同住近九年，直到爸身體有恙得靠專人照料；與手足討論過後，將他送至安養中心。

爸一年多後往生，治喪結束後手足漸行漸遠。每當午夜夢迴憶及往事，不免內疚，偶爾揣想，若當年排除萬難奉養爸終老，是否就能避免手足成陌路的憾事？