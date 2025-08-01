強歌／無劇本的退休人生

去年，我隨興做了退休的決定。沒有參考前輩或專家的建議，沒仔細盤點財務狀況，也沒列出願望清單，就這樣毅然決然提早兩年離開職場。

退休後，好友邀我到他東南亞的公司擔任資深顧問，思量幾日後，我婉拒了，因為實在想換個節奏和方式生活。那段時間，每天繞著住家附近的大樹滯洪池慢跑，聽著旁邊國中傳來莘莘學子琅琅讀書及嬉鬧聲，呼吸周圍花樹流洩的清新氣息，四十年來在沙場上穿著不敢脫下的盔甲，一片片無聲無息地漸漸褪下，取而代之的是簡單的自由。

工作生涯過程只換過兩次工作，一直在相關產業耕耘，算是個習慣穩定、略顯保守的理工男。離開職場後，是不是該試點不一樣的呢？人們常說要活出「斜槓人生」，我被說服了。上網搜尋課程，盤點年輕時的興趣及夢想，一口氣報了四堂課，還大肆昭告親友。然而，課前一晚，卻突然想打退堂鼓。自尊與不安交戰，腦中冒出無數問號：「這樣的年紀還能學嗎？」「要用什麼姿態上場？」「何必改變現在的生活？」幸好，外在的鼓勵與承諾讓我撐住了這一關，而我的選擇是往前跨一大步。

課程轉眼上了半年，學習讓我獲益良多，並從教室裡，體驗到以往完全不同的人際理解。在職場中人與人的溝通往往是客氣、有主題、目的性，現在課堂上的氛圍其實無須用力思量，只要輕鬆交流、率直表達即可，突然覺得不受拘束的自在並非那樣遙不可及。而敞開心胸的探知、求新的動力，轉身後看到了截然不同的風景。

現在再來重新檢視自己曾經堅持的一切，其實已不是那麼重要了。學習的樂趣、理解的成就感，真讓人欲罷不能。「去上課」的儀式感幫助我重新安頓自己，不再拘謹，不再懷疑世界，不再用功利的眼光看待每一件事。我開始相信：只要保持好奇及願意為別人付出的心，人生便充滿期待。

退休，讓我放下過去，也打開一扇窗，讓我重新學會怎麼生活，也重新認識自己。