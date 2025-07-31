思微兒／大賽不如大會

假日逛百貨公司時，正巧碰上母嬰用品廠商舉辦的寶寶爬行大賽。我和老公身邊雖無合乎資格的「選手」可以參賽，但仍湊熱鬧地跟著外圍與賽的家屬們一起觀看。

年輕爸爸們在起跑點費心地催促寶寶趕緊向前進，媽媽們則在終點站用許多道具和呼喊聲「誘惑」寶寶快快抵達，一旁有幾位阿公阿嬤也用力喊著加油加油。

包著尿片的寶寶們在爬行時，有的會「不動如山」讓父母好焦急，有的會突然中途停下，有的會用好奇的眼神張望四周，有的還會被圍觀的人群給嚇哭……

我正覺得頗有趣味時，老公卻低聲喃喃自語：「別比了、別比了。」怕被旁人發現他的「反競賽人格」，我趕緊拉著他離開現場。

老公後來開口解釋了自己的「不當行為」──為什麼父母總是要「逼」孩子們上賽場？甚至連還沒學會走路的小Baby都「無法倖免」地被抓去參加爬行比賽，等他們長大後更是有比不完的項目，比身高、比功課、比工作、比成就……所以看不慣的他才會自言自語地小聲喊卡，希望小寶寶們能在爬行比賽時「自主停賽」，從小就要學會拒絕凡事都要與別人比拚較量。

老公繼續提出他的個人見解：「主辦單位應該命名為『爬行大會』而不是『爬行大賽』，讓小Baby們在圍欄裡一起爬、一起玩，彼此認識、交個朋友不好嗎？何必非得要跟別人拚個輸贏？」

我猜，這或許是從事心理諮商工作的老公的有感而發，在職場上看到為數不少「超愛比一比」的父母，要求孩子非贏不可，因此讓很多孩子的童年生活裡只有競賽、沒有朋友，感觸頗深的他才會在不過是個娛樂性質的活動中，有了這樣忿忿不平不的「想太多」和「管太寬」吧！

雖然一場純趣味的寶寶爬行比賽，被這位義憤填膺的大叔扯到「台灣父母的教育態度」未免太過嚴肅，但是聽君一席話，還真不只是一席話，老公這番十萬八千里的聯想，似乎還真有幾分道理，值得深思哩。