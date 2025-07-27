木樂／把家變成實驗室

我們家的廚房最近常常「爆炸」──不是油鍋，而是火山。

孩子迷上了小蘇打火山，一有空就想再做一次。「媽媽，我們再來爆炸一次好不好？這次加藍色，做成海底火山。」他邊說邊翻出食用色素。我在旁看著他找醋、小蘇打粉、空瓶子，弄得亂七八糟沒關係，反正最後會一起清理，並討論真正的火山噴發是什麼樣？海底也有火山嗎？

在家做實驗，不是為了學會什麼公式，而是因為好玩。有次我們玩「潛水艇」，用一個寶特瓶、一根吸管加上迴紋針，就能做出會沉浮的小潛水艇。「哇！下去了！放開就又浮起來！」孩子樂不可支，我們又試著把吸管改粗一點、多掛一個迴紋針，看會不會更穩一點。看起來像遊戲，其實是在慢慢發現「水有壓力」、「氣泡有浮力」，但這些詞我沒講，因為他還在玩，我也還在學著陪玩。

最驚險的一次，是我們用檸檬汁寫「祕密信」。寫完要等紙乾，然後用烤箱加熱，字就會浮現出來。結果不小心烤太久，紙邊緣冒了一點煙。孩子大叫：「快燒起來了！」我手忙腳亂地把紙丟進水槽，幸好沒事，然後一起大笑。

「媽媽，那再寫一次好不好？我想寫一封給外婆的。」

我邊準備第二張紙，邊想，這樣的時光，真好。不是每次都成功，但總會有驚喜。不是每次都乾淨整齊，但總是很有趣。

把家變成實驗室，把日常變成冒險。只要不介意地板有點濕、桌子有點亂，有些最美好的學習，就在家裡悄悄發生。