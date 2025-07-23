拜讀6月17日作者劉家麟的〈三歲女兒的勝利之路〉，會心一笑。想來與小娃兒玩遊戲，故意吞敗，以玆鼓勵並博得對方開心，是許多家長愛玩的戲碼。

先生和我當爸媽時，也老是跟幼兒玩假輸的遊戲，天真的孩子每每高興地跳躍並呼喊著：「我贏了！我贏了！」而我們則滿心歡喜地假裝沮喪，稱讚他太厲害了，以贏得他下次再興致勃勃地邀我們玩的意願。

時光飛逝，轉眼間我們當了爺奶，有天和四歲的小孫女在床上玩柔道摔角，我們當然故技重施裝輸，讓小孫女高興地在床上跳躍歡呼，豈知幾回合後，她說：「好了，再來換我輸。」先生和我都嚇了一跳，也笑彎了腰，沒想到她居然可以洞察這個遊戲的輸贏是演出來的。

記得以前跟兒子玩這種遊戲，他都以為他真的贏了。由於大環境的變化，小孩子一代比一代精明，想想自己小時候，比起兒子小時候可能更阿呆吧？