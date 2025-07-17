彭惠鈴／給人笑容也是功德

學校要教師們繳交一張生活照放入學生畢業紀念冊，我的個性含蓄，剛開始繳了一張人像較小的遠景照，結果被以看不清楚的理由退回。

翻找過去舊照，像是翻閱過去一幕幕辛苦生活的片段，臉上的笑容不多，或是茶米油鹽生活中匆匆按下快門，蓬頭亂髮；搖頭遺憾之際，瞥見一張溪頭大學池前的獨照，雖仍胭脂未施，但笑容燦爛，連自己看了都舒服，心情好了起來。

其實，學生時代就有人告訴我：「你笑起來很好看，要常笑。」可惜數十年來，我並未善用這項特質，我杞人憂天、憂鬱的性格雖然改變一些，但仍無法以笑容影響他人、給人正能量。看著這張個人照，我體會到，原來自己的笑容很甜、有療癒感，連自己都能逗樂了。原來，上天早就給了我天生助人的特質──就是我臉上的笑容。

繳出那張獨照，我附註一段話給編輯：希望讓大家看了也開心，給人笑容也是種功德。笑容讓人變美，美讓人養眼也養心，就是一種功德；拋棄心中的憂慮，讓笑容如花開遍地，給世界希望。